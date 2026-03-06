El Pentágono cumple su amenaza y designa la IA de Anthropic como "un peligro para la cadena de suministro"

Estados Unidos ha atacado Irán utilizando inteligencia artificial de Anthropic, la misma empresa a la que ahora ha designado como un peligro para la cadena de suministro militar. La compañía responsable de Claude y rival de OpenAI ha entrado en las últimas semanas en una guerra dialéctica con el Pentágono por el uso de su tecnología como arma bélica.

En una nueva entrega de esta discusión pública, el CEO de Anthropic tuvo que pedir disculpas por unas acusaciones muy directas contra el presidente de Estados Unidos, al que calificó de dictador. No ha sido suficiente para evitar que el gobierno de Trump cumpliera su promesa inicial.

Anthropic asegura que la nueva etiqueta que les califica como un riesgo para la seguridad nacional no afectará a la “gran mayoría” de sus clientes y prometió luchar contra la medida en los tribunales.

La medida podría tener consecuencias de gran alcance para los socios e inversores de Anthropic, incluidos Lockheed Martin , Amazon.com y Google de Alphabet. Pues implica también que ninguna empresa que colabore con el ejército puede hacer negocios con Anthropic.

Todo comenzó hace unos días, cuando Dario Amodei, CEO de Anthropic, dejó claro que no iba a permitir que se usara la tecnología de su empresa sin limitaciones, aunque fuera el Pentágono el que lo pidiera. Los responsables de la administración estadounidense amenazaron con catalogar a la compañía como peligrosa.

Anthropic Reuters

Es la primera vez que se aplica este calificativo a una empresa estadounidense. Antes de llegar a esta tensión, Claude de Anthropic se utilizó en la operación militar en Irán y en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro. La compañía, además, colabora con la empresa de minería de datos Palantir Technologies, que suministra software al Departamento de Defensa.

Sin embargo, la ruptura con el Pentágono en las últimas semanas ha resultado en la pérdida de contratos de defensa por culpa del veto que Donald Trump aplicó a Anthropic. Al mismo tiempo, OpenAI se ha posicionado como una alternativa.

La empresa parece fluctuar entre la defensa a ultranza contra las formas de la administración de Trump y la recogida de cable. Dario Amodei, CEO de Anthropic, llegó a indicar a sus empleados en un documento interno filtrado que, "no les gustamos porque no hemos donado a la administración Trump y no le hemos alabado como a un dictador".

En ese mismo memorando también criticó a OpenAI, que aceptó un acuerdo con el Departamento de Defensa para que sus sistemas se utilicen en sistemas clasificados. La respuesta de las autoridades fue inmediata.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, durante la Cumbre de Impacto de la IA en India Reuters El Androide Libre

The Financial Times informaba hace menos de 24 horas que Amodei pedía disculpas por el tono del documento y hacía un último intento por llegar a un acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Para ello, estaría en conversaciones con el diputado Pete Hegseth para llegar a un acuerdo sobre el uso militar de la tecnología.

En pleno conflicto con Irán, el Pentágono quiere que Anthropic le permita utilizar su IA en todos los casos de uso legal, mientras que la compañía está luchando por garantizar que su tecnología no se utilizará en armas autónomas ni para la vigilancia doméstica masiva.

Esta ruptura ha dejado a la compañía en una posición de vulnerabilidad, enfrentándose al riesgo de ser excluida por completo de la cadena de suministro militar estadounidense, lo que supondría un golpe financiero y reputacional de gran magnitud.