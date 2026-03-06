La era de los dispositivos con IA que te asistirán las 24 horas: quieren conocerte mejor para realizar todo tipo de tareas por ti

España cierra la 20 edición del Mobile World Congress en Barcelona, donde la inteligencia artificial más personal y capaz de tomar sus propias decisiones ha sido la gran promesa de futuro.

Desde los fabricantes de hardware para los consumidores de a pie hasta los grandes proveedores de comunicaciones y servicios han decidido unir fuerzas para crear un futuro en el que todo esté conectado y gobernado por inteligencias artificiales que quieren conocer al usuario mejor que su propia familia.

El rey de la fiesta, al menos el que ha estado en boca de todos, ha sido el nuevo móvil robótico de Honor. Pero en los 8 pabellones de la Fira de Barcelona se han visto gafas, relojes, colgantes y toda suerte de dispositivos diseñados para acompañar al usuario en todo momento y adaptarse a sus necesidades de forma autónoma.

El Robot Phone de Honor

"Tienes tu móvil, tus auriculares, quizás un reloj inteligente... Ahora estos dispositivos pueden interactuar entre sí y ejecutar diferentes agentes en distintas plataformas, de modo que la IA personal te conozca, te siga y tome decisiones inteligentes sobre cómo comunicarse contigo y compartir información en el sistema", explica a EL ESPAÑOL-Omicrono Dino Bekis, Vicepresidente sénior y director general de la Unidad de Negocio de IA Personal y Wearable de Qualcomm.

Móviles y wearables

Sin ir más lejos, el Honor Phone Robot integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, el chip que lucen los principales móviles Android del último año, diseñado para ejecutar la IA dentro de los dispositivos. Y para ampliar sus casos de uso, este fabricante de procesadores ha anunciado en el MWC su nuevo chip Snapdragon Wear Elite para todo tipo de electrónica vestible.

Los agentes de IA no se limitarán a servir desde los ordenadores o móviles, sino también desde cualquier pequeño equipo que poder llevar a todas partes. Por el stand de Qualcomm era fácil ver a algunos asistentes con 'pines' en la solapa del traje, idea que recuerda al fallido AI Pin de Humane.

Proyect Maxwell de Lenovo Marta Sanz Omicrono Barcelona

Lenovo también ha traído a la feria catalana ejemplos de su Proyecto Maxwell, convertible en pin o collar: mediante cámaras y micrófonos observa el entorno en todo momento para ofrecer ayuda más precisa, adaptada a los gustos o necesidades de la persona que lo lleva.

El hardware puede variar según lo que prefieran los consumidores y la industria trabaja en este tipo de conceptos. Muchos de ellos no llegarán al mercado, pero lo que buscan los fabricantes es dar con la versión con mayor potencial de aceptación. En paralelo, es el momento de recabar datos y entrenar a la IA, como explican desde Qualcomm.

Por ahora, la mayoría de la población solo relaciona la IA con chatbots populares como ChatGPT o Gemini, capaces de dar respuestas escritas, resumir documentos o generar imágenes. “En mi experiencia personal, se necesitan muchas interacciones hasta conseguir la respuesta que realmente estás buscando”, asegura Dino Bekis.

La IA personal promete dar con la respuesta en el primer intento, al nutrirse de todos los datos que rodean al usuario. Los dispositivos a tu alrededor, desde la pulsera que llevas en la muñeca hasta el ordenador con el que trabajas o incluso el coche estarán recopilando información sobre ti y compartiéndola entre ellos.

Tu gemelo digital

El resultado final de este conocimiento profundo de la persona y sus circunstancias lleva a la IA a crear un gemelo digital. Esta réplica informática de cada usuario “podría prestar atención por mí en la reunión y recolectar la información que me interesa para resumirla, incluso identificar esos momentos en los que sí es necesario que yo participe”, explica Bekis.

El objetivo es ahorrar tiempo para tareas más relevantes. “No nos damos cuenta de la enorme cantidad de información que absorbemos, ya sea leyendo, enviando correos electrónicos o escuchando. Estamos constantemente bombardeados con información", continúa.

Dino Bekis, Vicepresidente sénior y director general de la Unidad de Negocio de IA Personal y Wearable Marta Sanz Omicrono Barcelona

"Entonces, ¿cómo encontrar el tiempo para reflexionar sobre las cosas de forma significativa? Creo que parte de ese valor reside en que puedes optar por seguir absorbiendo todo o por organizar la información que obtienes para tener más tiempo para analizar un conjunto resumido de datos y reflexionar sobre ellos”, afirma.

IA en local

Puesto que los dispositivos van a saberlo todo de nuestras vidas, es preferible controlar y proteger esa masa de datos personales dentro del equipo. Es lo que se conoce como Edge AI o borde: en vez de mandar la información a grandes centros de datos capaces de ejecutar pesados modelos de IA para después devolver las respuestas al dispositivo, el proceso se realiza dentro del mismo.

Samsung Galaxy Watch 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

De ahí la importancia de procesadores como el Snapdragon Wear Elite, cuya NPU Hexagon es capaz de ejecutar modelos de hasta 2.000 millones de parámetros directamente en la IA local o Edge AI, es decir, en tu reloj o collar.Por ejemplo, Samsung ha confirmado que el Wear Elite será el procesador de su próximo reloj Galaxy Watch.

"Si tiene datos de salud, puede hacerlo todo en su dispositivo con un control total en lugar de enviar un montón de datos sin procesar a la nube para que se procesen después", insiste Bekis.

El futuro de esta IA más personal se está dibujando a caballo entre las tareas que pueden ejecutarse dentro del equipo para mayor seguridad y privacidad, además de rapidez, y las que requieren del soporte de la nube.

También en la comunicación entre los distintos productos tecnológicos, del ordenador o el teléfono móvil al wearable que llevas hasta para irte a dormir.

Todos servirán de nodos para recabar información para las diferentes IAs y agentes inteligentes a los que pedir ayuda. Para llegar a este escenario hiperconectado, hiperinteligente y autónomo, se prepara una nueva generación de conectividad 6G, otra de las grandes promesas de la industria en la que ha hecho énfasis Qualcomm en esta cita con Barcelona.

De los wearables a los robots en casa

El "6G es mucho más que el siguiente paso en la evolución inalámbrica. Es la base de un futuro nativo de IA que distribuye la inteligencia entre dispositivos, el borde y la nube, y transforma a los proveedores de red en empresas impulsadas por IA", aseguró Cristiano Amon, presidente y CEO de Qualcomm Incorporated.

El 6G se está diseñando como un sistema nativo de IA para que la inteligencia artificial y aprendizaje automático gobiernen directamente las redes de acceso radioeléctrico (RAN) de los sistemas de telecomunicaciones móviles para alcanzar una mayor eficiencia y gestión de los recursos.

Las alianzas entre empresas son la clave para poder inundar el mundo con este nuevo paradigma de conectividad móvil. "Este grupo de líderes del sector está asumiendo un compromiso conjunto de invertir e innovar para hacer realidad una visión común de 6G, con el despliegue a partir de 2029", asegura Cristiano Amon.

Para ese año, los esfuerzos en el desarrollo del 6G y la inteligencia artificial más personal y eficiente se sumarán a la otra vertiente, la de la robótica que, por ahora, se limita a dar sus primeros pasos en fábricas o como puntos de información turísticos, como entrenamiento previo para formar parte de los hogares en el futuro.