Grupo Oesía y Kumori firman en el MWC un acuerdo para desarrollar la primera nube táctica soberana de uso dual

Grupo Oesía, multinacional española dedicada a la ingeniería digital e industrial de uso dual, no se ha perdido el Mobile World Congress 2026 (MWC), una de las ferias de tecnologías más importantes del mundo que se celebra en Barcelona. En ese escenario, la compañía ha presentado sus soluciones para la digitalización de sectores críticos y ha firmado un acuerdo con Kumori para desarrollar la primera nube táctica soberana de uso dual.

Junto con Kumori, compañía tecnológica española experta en soluciones cloud native, Grupo Oesía ha firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) para crear la primera nube táctica soberana de uso dual con capacidades avanzadas de gestión de aplicaciones y soberanía nacional.

El acuerdo ha sido rubricado por Luis Furnells, presidente ejecutivo de Grupo Oesía, y Jorge Elena, administrador único de Kumori, con el objetivo de comercializar, diseñar, desarrollar y producir una nube táctica privada de uso dual que sirva de base para explorar proyectos y oportunidades conjuntas en áreas de interés mutuo.

La colaboración se enfocará en llevar al mercado una plataforma de nube táctica privada de uso dual impulsada por inteligencia artificial, capaz de integrar aplicaciones cloud native, computación en el edge, sistemas predictivos y herramientas de mando y control.

Además, ambas empresas trabajarán en el desarrollo de casos de uso que demanden soberanía tecnológica en su infraestructura, con el objetivo de escalar las soluciones resultantes hacia mercados internacionales.

El acuerdo representa un hito estratégico para Grupo Oesía, ya que refuerza su apuesta por la hiperespecialización y consolida su posición como referente en el desarrollo de tecnologías soberanas.

"Esta alianza representa un avance decisivo en nuestra hoja de ruta estratégica. Nos permite integrar nuestras capacidades industriales y tecnológicas para dar respuesta a una necesidad crítica para la autonomía de España y de Europa: contar con una solución cloud soberana, segura, de uso dual y con proyección internacional", ha afirmado en un comunicado Luis Furnells, presidente ejecutivo de Grupo Oesía.

El directivo ha destacado que la plataforma "cumple con los requisitos de seguridad, alta disponibilidad y automatización completa, incluyendo mecanismos de autodespliegue, gestión multi-cloud, backup, data recovery y compliance".

Por su parte, Carlos García, CEO de Kumori, ha declarado que "la colaboración con Grupo Oesía supone un paso estratégico para trasladar capacidades cloud native avanzadas al ámbito táctico y de uso dual. Estamos integrando tecnologías diseñadas para operar en condiciones exigentes —conectividad limitada, necesidad de resiliencia, seguridad reforzada y control soberano— dentro de una propuesta industrial sólida y escalable".

"Nuestro objetivo es habilitar infraestructuras digitales desplegables que permitan ejecutar aplicaciones críticas en entornos EDGE y escenarios operativos complejos, contribuyendo a la evolución hacia modelos de cloud combat, donde la superioridad operativa depende también de la capacidad de procesar, distribuir y proteger datos en tiempo real bajo control nacional", ha concluido.