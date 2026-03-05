Álvaro Galán (Samsung): "Queremos convertirnos en uno de los grandes jugadores del mercado de los ordenadores"

Samsung ha vuelto a demostrar su músculo tecnológico en el Mobile World Congress 2026 (MWC) de Barcelona, donde los asistentes han podido probar de primera mano sus últimas novedades: desde los Galaxy S26 y los auriculares Galaxy Buds 4 hasta el plegable triple Galaxy Z TriFold, los portátiles Galaxy Book6 o las gafas inmersivas Galaxy XR.

Una feria, de las más importantes a nivel mundial, que también ha servido como escaparate en España para la nueva familia Samsung Galaxy Book6, una generación de portátiles con inteligencia artificial (IA) integrada desde la arquitectura, potencia sostenida y plena integración con el ecosistema Galaxy; que estarán disponibles a partir del 11 de marzo, con un precio base de 1.149 euros.

Equipados con los procesadores Intel Core Ultra Series 3 —los primeros basados en el nodo Intel 18A de clase 1,8 nanómetros—, los portátiles Galaxy Book6 ofrecen un rendimiento de CPU más de un 60% más rápido que la generación anterior, junto con una batería de hasta 30 horas de reproducción de vídeo en un diseño ultrafino.

Aprovechando su presencia en el MWC, en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido hablar con Álvaro Galán, director de ecosistema de Samsung España, sobre la nueva serie de portátiles con la que la compañía consolida su apuesta en el mercado de PCs: una gama que, según el propio Galán, representa "la punta de lanza" de su estrategia para trasladar el liderazgo tecnológico de sus smartphones a los ordenadores.

El MWC se celebra en Barcelona, en casa. ¿Tiene Samsung algún plan especial para el mercado español aprovechando la visibilidad del congreso?

Aprovechando la visita del congreso lo que traemos es lo que presentamos en CES pero ahora de forma abierta al público; que es la nueva familia de los Galaxy Book6, que incluye el modelo base, el Pro y el Ultra.

Esta nueva familia representa para nosotros la punta de lanza de lo que entendemos que debe ser la categoría de PCs: heredar todo el liderazgo tecnológico que tenemos en smartphones e incorporarlo a los ordenadores.

¿A qué me refiero con esto? Con Galaxy Book6 queremos tener lo último de lo último, como en procesadores, e integrar, incorporar y heredar nuestra propia tecnología, como pueda ser en pantallas.

La nueva serie de portátiles Samsung Galaxy Book 6. Nacho Castañón Omicrono Barcelona

¿Qué importancia tiene España para el segmento de portátiles Samsung? ¿Cuál es el objetivo marcado?

Es una categoría que está naciendo dentro de Europa en general, y en España estamos teniendo unos resultados por encima de la media europea en crecimiento.

Hemos cerrado el año con una cuota de alrededor del 5% en volumen, que todavía sigue siendo pequeña, pero ya podemos decir que somos un fabricante relevante en la categoría de PCs, con muchas posibilidades de crecimiento por delante.

Samsung multiplicó por 2,5 sus ventas de PCs en España en 2024, ¿han mantenido ese ritmo en 2025 o ha sido un año más difícil de superar?

Hay que entender cómo funciona la curva de crecimiento. No es lo mismo pasar de vender uno a dos que empezar a tener cuotas importantes. En 2025 hemos mantenido un crecimiento aproximado de 2,5, pero lo relevante es que hemos pasado de cuotas poco significativas, del 2-3 %, a un 5 %.

Y si nos vamos al segmento de ultrafinos, donde nosotros participamos principalmente, los números son aún más llamativos: hemos pasado de una cuota del 3,4 % a cerrar el año en el 9 %.

Si partimos de la base de que el concepto es trasladar el liderazgo tecnológico de los smartphones a los PCs, el modo privacidad de pantalla del Galaxy S26 Ultra podría llegar a los portátiles Samsung en un futuro.

El último gran lanzamiento en portátiles son los Galaxy Book6, ¿qué destacarías de ellos?

Galaxy Book6 representa la idea de Samsung de liderar tecnológicamente cada categoría en la que participa. Utilizamos los últimos procesadores de Intel, la serie Panther Lake 3, y lo más avanzado en pantallas.

Pero si tengo que destacar un elemento más allá de eso, diría que es la batería. Dentro de un diseño ultrafino con chasis de aluminio y todos los detalles cuidados propios de Galaxy, hemos conseguido integrar una batería que ofrece hasta 30 horas de reproducción de vídeo.

El dominio de Apple con el MacBook es muy fuerte en el segmento premium en España, ¿qué argumento principal usaría para convencer a un usuario de que elija un Galaxy Book6 antes que un MacBook Pro? ¿Qué le hace diferente y especial frente a sus rivales?

Nosotros estamos aprendiendo del mercado de los PCs. Ese dominio que se presupone en otras categorías no es tan claro en el mercado de los ordenadores, donde la cuota está mucho más repartida entre fabricantes especialistas.

Ahí es donde nosotros también queremos incluirnos, y nuestra diferenciación es clara: ofrecer lo mejor en hardware con el estilo y la identidad Galaxy.

El Samsung Galaxy Book 6 Pro. Nacho Castañón Omicrono Barcelona

¿El Book 6 Ultra a 3.400 euros es un producto de nicho o Samsung cree que hay un mercado real para él en España? ¿Quién sería su público?

El Ultra tiene dos componentes. El primero es que no podemos decir que queremos heredar el liderazgo tecnológico si no tenemos lo mejor de lo mejor, y en este caso lo tenemos: un equipo con un grosor de menos de 12 mm, una gráfica Nvidia GeForce, sistemas de refrigeración avanzados y un rendimiento a la altura.

El segundo es que, evidentemente, es un producto para un público de nicho: alguien que necesita potencia gráfica, como un diseñador o un usuario de videojuegos exigente. No es un producto generalista.

Actualmente la IA está en boca de todos y en portátiles ya cuenta con una gran presencia: ¿Qué papel juega la IA en los portátiles Samsung?

Hay que entender quiénes son nuestros socios principales: Intel y Microsoft. Desde 2024 ya empezamos a incorporar Copilot, y ahora toda la familia Galaxy Book6 es Copilot Plus, lo que significa que llevamos toda la inteligencia artificial de Microsoft Copilot integrada en el dispositivo, gracias principalmente a los procesadores de Intel.

El objetivo es empezar a incorporar también nuestro concepto de Galaxy AI en el portátil, del mismo modo que trabajamos con Google y Gemini en smartphones. La integración abarca tanto la experiencia conjunta PC-smartphone como las propias funciones de Galaxy AI dentro del ordenador.

En el MWC habéis mostrado Galaxy AI en el Book 6 junto al S26 y los Buds4, ¿qué funciones concretas del día a día destacarías para alguien que tiene varios dispositivos Samsung?

En el PC, las funciones más destacadas son las de productividad y ofimática. Más allá de interactuar con la IA mediante instrucciones de texto, lo realmente valioso es que la inteligencia artificial es capaz de interpretar el contenido que tienes en el equipo —ficheros, correos, calendarios— y organizarlo con instrucciones sencillas. Es IA aplicada al trabajo real del día a día.

¿Qué ventajas ofrece el ecosistema Samsung frente al de Apple en términos de continuidad entre dispositivos?

El ecosistema pretende ser un fidelizador, y llevamos mucho tiempo potenciándolo con tablets y wearables, con plataformas como Samsung Health o Samsung DeX, que permite usar la tablet como si fuera un ordenador.

El objetivo es que el usuario se sienta cómodo con todos los servicios y posibilidades que le brinda el ecosistema Samsung.

El Samsung Galaxy Book 6 Ultra. Nacho Castañón Omicrono Barcelona

Una de las características más populares del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra es el modo privacidad de su pantalla, ¿llegará esta función o alguna similar en un futuro a los portátiles Samsung?

Si partimos de la base de que el concepto es trasladar el liderazgo tecnológico de los smartphones a los PCs, ese tipo de características innovadoras y sorprendentes probablemente las tengamos en portátiles en un futuro próximo.

Hay que tener en cuenta que todos nuestros PCs ya tienen pantalla táctil, así que el siguiente paso podría ser ese, aunque no hay nada oficial por el momento.

En 2024 Samsung identificó el Kit Digital y la IA como los dos grandes motores del mercado en España. ¿Siguen siendo los mismos en 2026 o ha aparecido algún nuevo factor?

El mercado de portátiles creció alrededor de un 5% en volumen en 2025. Pero los segmentos que más han crecido son el de más de 1.000 euros y el de ultrafinos, y eso viene dado porque todos son Copilot Plus. Entonces, esa inteligencia artificial sí que se está consolidando claramente como el motor de crecimiento dentro del sector.

¿Cuál es la hoja de ruta de Samsung para portátiles en los próximos dos años?

Lo que estamos haciendo ahora mismo es consolidar nuestro porfolio. Tenemos claro el liderazgo tecnológico en la parte alta de la gama, pero este año también vamos a trabajar con generaciones anteriores para entrar en el segmento mainstream por debajo de los 1.000 euros.

Por lo tanto, nuestra hoja de ruta al final es convertirnos en uno de los grandes jugadores dentro de lo que es el mercado de los PCs. Y vamos a utilizar ese, digamos, paraguas del liderazgo tecnológico de Galaxy Book6, también para entrar en la gama media utilizando generaciones anteriores.