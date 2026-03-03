Tras una subida del 295% en desinstalaciones de ChatGPT, OpenAI ahora busca cambiar su contrato con el Pentágono

Sam Altman, CEO de OpenAI, durante la Cumbre de Impacto de la IA en India Reuters El Androide Libre

Las desinstalaciones de la app de ChatGPT se dispararon un 295% de un día a otro el pasado sábado, en una clara respuesta de los usuarios a la polémica decisión de sus creadores, OpenAI, de aceptar un contrato con el Pentágono.

Este contrato fue obtenido apenas unas horas después de que el presidente de los EEUU, Donald Trump, anunciase la prohibición de usar Claude, el gran rival de ChatGPT, tras la negativa de la compañía de quitar las salvaguardas que impedían el uso de la IA para tareas como la vigilancia masiva de estadounidenses o el desarrollo de armas autónomas.

Inmediatamente, se formó un movimiento en redes sociales, llamado "Cancel ChatGPT", para fomentar la cancelación de las suscripciones premium a ChatGPT y la desinstalación de la app.

El movimiento ha sido un éxito tremendo. Según datos de Sensor Tower, la subida del 295% de un día para otro en desinstalaciones de ChatGPT es chocante, teniendo en cuenta que hasta ahora la app tenía una tasa de desinstalaciones de apenas el 9% a lo largo de los últimos 30 días.

La caída de ChatGPT se contrasta con el gran crecimiento de Claude, que ha llegado a estar en la primera posición de descargas en la App Store de Apple, con un crecimiento del 51% de un día para otro el pasado sábado, coincidiendo con la declaración de Anthropic de que el contrato con el Pentágono estaba roto y que temía el uso de la IA por el gobierno federal.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, durante la Cumbre de Impacto de la IA en India Reuters El Androide Libre

Además de las redes sociales, los consumidores están usando las tiendas de apps para dejar claro que están de acuerdo con Anthropic y no quieren el acuerdo de OpenAI con el Pentágono; la app de ChatGPT sufrió un aumento del 775% en puntuaciones de una estrella en apenas un día.

La situación ha obligado a Sam Altman a reconocer el "error" de haberse "precipitado" en obtener el contrato con el Pentágono para poder anunciarlo el pasado viernes, teniendo en cuenta la "super complejidad" de estos problemas y la necesidad de una comunicación clara.

Here is re-post of an internal post:



We have been working with the DoW to make some additions in our agreement to make our principles very clear.



1. We are going to amend our deal to add this language, in addition to everything else:



"• Consistent with applicable laws,… — Sam Altman (@sama) March 3, 2026

Como resultado, Altman ha anunciado que OpenAI va a "modificar" el acuerdo con el Pentágono para añadir términos que prohíben de manera explícita el uso de ChatGPT para la vigilancia masiva de ciudadanos.

Altman asegura que el Pentágono está de acuerdo con su posición y que le ha prometido que ChatGPT no será usado por las agencias de inteligencia como la NSA sin un contrato posterior.

"Hay muchas cosas para las que la tecnología simplemente no está lista", afirma Altman, y por eso promete que trabajará con el Departamento de Guerra para crear "salvaguardas técnicas y otros métodos".

Por el momento, ni el Pentágono ni el Departamento de Guerra han realizado declaraciones que confirmen que aceptan los nuevos términos del contrato, ni de por qué no aceptaron estos términos con Anthropic.

Por su parte, Altman se defiende afirmando que su intención era "deescalar" las tensiones entre el Pentágono y la industria en un intento de "evitar un resultado mucho peor", pero reconoce que pareció "oportunista" que OpenAI corriese tanto para conseguir el contrato de Anthropic, con la que no tiene la mejor de las relaciones.

Pese a eso, Altman afirma haber defendido a Anthropic ante el Pentágono, reiterando que la compañía rival no debería ser considerada un "riesgo en la cadena de suministro" y tiene la esperanza de que el Pentágono ofrezca a Anthropic los mismos términos que han conseguido.