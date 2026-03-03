Cuando tu casa es tan inteligente que se adelanta a lo que necesitas: así es el próximo gran proyecto de Xiaomi

¿Y si tu robot aspirador supiese que se acaba de manchar el suelo para ir a limpiarlo? ¿O la iluminación de casa que quieres apagar las luces del salón porque vas a ver una película? Todo automatizado, sin tener que configurarlo y de la forma más sencilla posible. Pues ese comportamiento que parece ciencia ficción es (casi) una realidad y es el siguiente —y ambicioso— paso del hogar conectado de Xiaomi.

El gran objetivo de Xiaomi es que la inteligencia artificial trascienda del dispositivo y se integre por completo en el ecosistema. Es decir, también en tu casa.

“En Xiaomi, la IA está diseñada para servir a las personas en su día a día”, explica Angus Ng, director de comunicación de Xiaomi International. Y es justo en su ecosistema concebido como "Human × Car × Home" donde quiere acercar la IA a las tareas cotidianas, desde las tareas diarias, el trabajo o la casa. "Ir más allá de los dispositivos móviles. Queremos que la tecnología sea más intuitiva, conectada y esté integrada en la forma en que las personas viven y se mueven”, sostiene el directivo.

Es decir, que la asistencia digital llegue al mundo real. En lugar de limitarse a funciones aisladas o interacciones en pantalla, Xiaomi está acelerando la integración de la IA en entornos del mundo real a través de su ecosistema inteligente

Xiaomi Miloco, una IA para casa

El hito clave de esta estrategia se centra en el Xiaomi Local Copilot, denominado Xiaomi Miloco. Supone un paso hacia adelante en la idea de llevar la inteligencia artificial al mundo físico. Representa un cambio desde las funciones inteligentes a nivel de dispositivo hacia una inteligencia a nivel de sistema en todo el hogar.

Para lograrlo, la compañía ha anunciado en el Mobile World Congress de Barcelona el primer despliegue en el mundo real del modelo fundacional de desarrollo propio de Xiaomi, Xiaomi MiMo. Se trata así de la primera exploración de la industria en inteligencia para todo el hogar impulsada por modelos de lenguaje de gran tamaño.

Xiaomi Miloco integra el razonamiento avanzado de modelos de lenguaje con percepción multimodal y análisis de datos, lo que permite a los dispositivos interpretar y responder inteligentemente a contextos del mundo real a través de la visión e inteligencia multimodal.

Tu lavadora se puede encender si sabe que te hará falta la ropa. Chema Flores Omicrono

"Su arquitectura colaborativa edge-cloud admite perfectamente el procesamiento de datos en el dispositivo, manteniendo los datos sensibles de forma local para garantizar la privacidad y seguridad del usuario", explican desde la empresa.

En la práctica, tendremos un sistema de inteligencia artificial en casa que te conocerá mejor que tu madre. Aprenderá del comportamiento del usuario en diversos escenarios para ajustarse a lo que verdaderamente quieres y necesitas.

Así por ejemplo, Xiaomi Miloco puede ajustar automáticamente la iluminación en función de actividades como ver la televisión, leer o usar un smartphone; detectar proactivamente el desorden doméstico e indicar al robot aspirador que limpie; y regular dinámicamente la temperatura interior reconociendo estados de sueño y condiciones de confort.

Lógicamente, los usuarios también pueden interactuar con el sistema a través de conversaciones naturales, permitiendo tareas domésticas inteligentes complejas y automatizaciones creativas mediante el razonamiento de la IA en lugar de configuraciones de reglas manuales.

Una IA proactiva

Aunque actualmente dispositivos como el Xiaomi 17 Ultra son capaces de desenvolverse para responder cuestiones que pide el usuario, la ambición quiere ir mucho más allá. Xiaomi Miloco permite una inteligencia entre dispositivos más sofisticada.

Esta inteligencia artificial ambiental puede inferir el contexto emocional para reproducir música adecuada a través de altavoces inteligentes, coordinar los colores de la iluminación en todo el hogar para que coincidan con el estado de ánimo o la escena, e incluso adaptar la iluminación ambiental basada en elementos visuales del entorno, como el color de las flores en una habitación.

Esto marca un cambio fundamental de la automatización basada en reglas a sistemas de IA proactivos y conversacionales, convirtiendo los hogares inteligentes en entornos vivos receptivos en lugar de simples colecciones de dispositivos conectados.

El catálogo de electrodomésticos de Xiaomi es cada vez mayor. Chema Flores Omicrono

La llegada de Miloco no quiere decir que Xiaomi vaya a dejar de apoyarse en HyperAI para seguir potenciando la IA en vehículos y dispositivos domésticos inteligentes. Sino que integrará todo en una IA más consciente y proactiva, capaz de adelantarse a las necesidades del usuario.

Para ser capaz de llegar a dominar el hogar como ambiciona, Xiaomi explica que continúa expandiendo su ecosistema HyperAI, integrando capacidades de IA de manera fluida en smartphones, vehículos y dispositivos domésticos inteligentes.

Lo hace habilitado colaboraciones con Google Gemini a través de Xiaomi HyperAI. Esta inteligencia a nivel de sistema opera de manera consistente en todos los dispositivos, en lugar de como funciones fragmentadas a nivel de aplicación.

En la práctica es una capa de IA unificada que permite interacciones más naturales, una ejecución de tareas más inteligente y una colaboración fluida entre dispositivos, "forman la base de la experiencia inteligente multidispositivo de Xiaomi", insisten.