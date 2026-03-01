Adiós a los audífonos: estas gafas inteligentes con IA y altavoces en su montura luchan contra la pérdida de audición

Las gafas inteligentes se han convertido en uno de los dispositivos tecnológicos de moda, con las Ray-Ban de Meta a la cabeza. Unas lentes que también se están utilizando en salud, concretamente para combatir la pérdida auditiva, como las Nuance Audio o un nuevo modelo con inteligencia artificial (IA) y altavoces en su montura.

MÓ Global Eyewear, marca de Multiópticas, acaba de lanzar unas gafas inteligentes que integran tecnología auditiva directamente en la montura. El objetivo es claro: ofrecer una alternativa discreta y estética a los audífonos tradicionales para quienes empiezan a notar los primeros signos de pérdida auditiva leve, sin que parezca que llevan ningún dispositivo médico.

El diseño es deliberadamente convencional. La montura incorpora altavoces ocultos en las varillas y micrófonos direccionales de alta precisión, respaldados por algoritmos que, según la compañía, mejoran la comprensión del habla hasta un 44%.

El sistema prioriza las voces situadas frente al usuario y reduce el ruido de fondo, algo especialmente útil en entornos como restaurantes o reuniones de trabajo. La batería recargable ofrece una autonomía de entre seis y ocho horas.

En cuanto a las lentes, vienen por defecto con cristales fotocromáticos Transitions sin graduación, que se adaptan a la luz y protegen contra rayos UVA y UVB, aunque se pueden personalizar con lentes Multilens según la graduación de cada usuario. Todo el ajuste del sonido —volumen, modos de escucha, gestión del ruido— se controla desde una aplicación móvil en tiempo real.

Las gafas inteligentes de MÓ Global Eyewear (Multiópticas). MÓ Global Eyewear (Multiópticas) Omicrono

Las gafas están disponibles en tres estilos de montura —dos cuadrados y uno redondeado— y varios colores. Su peso es similar al de unas gafas convencionales, lo que, según la marca, facilita una adaptación rápida.

En España, el 10% de la población padece hipoacusia, una condición que suele aparecer a partir de los 50 años según la Asociación Nacional de Audioprotesistas (ANA). El problema es que solo el 12% de quienes tienen pérdida auditiva leve usa audífonos. La mayoría lo pospone, ya sea por estigma, por no considerarlo urgente o simplemente porque no se han sometido a una revisión.

"Muchas personas conviven con pérdida auditiva leve sin ser conscientes de ello. Con estas gafas inteligentes queremos normalizar el cuidado auditivo y demostrar que escuchar bien es tan importante como ver bien", explica en un comunicado Jorge Rodríguez, director de Audiología de MÓ Global Eyewear.

"Estas gafas nacen con el propósito de intentar frenar esa falta de intervención en fases tempranas de la pérdida de audición, al posicionarse como una solución intermedia y cómoda para integrar en el día a día de cualquier persona", añade Jorge Rodríguez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 20% de los adultos presenta algún grado de pérdida auditiva, pero menos de la mitad se somete a revisiones regulares. Las consecuencias de no tratar este problema van más allá del oído: la pérdida auditiva no atendida se ha relacionado con depresión, ansiedad e incluso demencia. Entre los mayores de 60 años, más de uno de cada cuatro sufre una pérdida auditiva discapacitante.

Además, un estudio reciente de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con Harvard y Johns Hopkins, concluye que la pérdida combinada de visión y audición duplica el riesgo de fragilidad en adultos.