El nuevo sensor portátil para la detección precoz del cáncer de mama desde casa: ecografías más fáciles, rápidas y sin dolor

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres y, en la última década, sus casos han aumentado un 35,8 % en España. Una enfermedad en la que la detección precoz resulta clave y para la que ya se exploran múltiples tecnologías, desde inteligencia artificial hasta un guante inteligente.

La última innovación llega de un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, que ha desarrollado un sensor de ultrasonido portátil para facilitar la detección temprana del cáncer de mama desde casa.

En las personas con alto riesgo de este tumor, someterse a ecografías de forma regular puede mejorar las opciones de diagnóstico temprano. Este nuevo sistema de ecografía en formato reducido permitiría aumentar la frecuencia de estas pruebas, incluso en la consulta médica.

Una monitorización frecuente

Muchos tumores de mama se detectan mediante mamografías de rutina en las que se usan rayos X y pueden desarrollarse entre las revisiones anuales. Conocidos como cánceres de intervalo, representan entre el 20 % y el 30 % de todos los casos de cáncer de mama.

Su detección temprana es crucial. Los investigadores apuntan que, cuando el cáncer de mama se diagnostica en sus primeras etapas, la tasa de supervivencia ronda el 100 %; mientras que en aquellos tumores que se detectan en etapas posteriores, el porcentaje cae al 25 %.

Prueba del sensor de ultrasonido portátil para detectar el cáncer de mama. MIT Omicrono

Realizar ecografías más frecuentes, además de las de rutina que se hacen como seguimiento, ayudaría a aumentar la cantidad de tumores detectados a tiempo. Pero hay otro problema: los ecógrafos que se usan son grandes, costosos y requieren técnicos altamente capacitados.

Algo que soluciona este nuevo invento, que consiste en una pequeña sonda de ultrasonido que está conectada a un módulo de adquisición y procesamiento, que es ligeramente más grande que un teléfono móvil. Además, se puede usar en cualquier lugar al conectarlo a un ordenador portátil para reconstruir y visualizar imágenes 3D de gran angular en tiempo real.

"Todo es más compacto, y eso puede hacer que sea más fácil de usar en zonas rurales o para personas que pueden tener barreras para este tipo de tecnología", afirma en un comunicado Canan Dagdeviren, profesor del MIT y autor principal del estudio.

Al detectar potencialmente más tumores de forma temprana, este nuevo sensor aumenta las posibilidades de éxito del tratamiento, según señalan los investigadores del MIT en su estudio publicado en la revista científica Advanced Healthcare Materials.

El sensor de ultrasonido portátil para detectar el cáncer de mama. MIT Omicrono

En 2023, los investigadores crearon un parche flexible con transductores de ultrasonido que, colocado en el sujetador, permitía obtener imágenes 2D del pecho desde distintos ángulos y combinarlas en 3D, aunque con pequeños huecos de cobertura y conectado aún a una máquina voluminosa y cara.

En su nuevo trabajo han rediseñado el sistema para que sea totalmente portátil: una sonda algo más pequeña que una baraja de cartas, conectada a una placa base que procesa los datos, con una matriz de ultrasonidos en forma de cuadrado hueco que permite generar una imagen 3D completa del seno, escaneando solo dos o tres puntos.

Para ver las imágenes, la placa base se puede conectar a un ordenador portátil. "Los sistemas de ultrasonido 3D tradicionales requieren componentes electrónicos costosos y voluminosos, lo que limita su uso a hospitales y clínicas de alta gama", señala Anantha Chandrakasan, otro de los autores del estudio.

"Al rediseñar el sistema para que sea ultrasimple y de bajo consumo, esta potente herramienta de diagnóstico puede trasladarse de la sala de imágenes a un formato portátil accesible para pacientes en cualquier lugar", añade.

Otra de las claves de esta tecnología es que usa menos energía que una máquina de ultrasonido tradicional, por lo que se puede alimentar con una fuente de 5 V CC, como una batería portátil.

Ya se ha probado

Los investigadores del MIT ya han probado su sensor en una mujer de 71 años con antecedentes de quistes mamarios y descubrieron que podía visualizar con precisión los quistes y crear una imagen tridimensional del tejido.

Esquema del funcionamiento del sensor de ultrasonido portátil para detectar el cáncer de mama. MIT Omicrono

El sensor es capaz de obtener imágenes de hasta 15 centímetros de profundidad en el tejido y de toda la mama desde dos o tres puntos. Su funcionamiento es simple.

"Con nuestra tecnología, simplemente se coloca suavemente sobre el tejido y se pueden visualizar los quistes en su ubicación original y con sus tamaños originales", explica Canan Dagdeviren.

Actualmente el equipo de investigadores está llevando a cabo un ensayo clínico más amplio y están trabajando en una versión aún más pequeña de procesamiento de datos, que tendrá aproximadamente el tamaño de una uña.

También trabajan en poder conectarla a un teléfono móvil para visualizar las imágenes con el objetivo de reducir el tamaño del sistema y facilitar su uso. Además de ello, planean crear una aplicación para smartphones que, mediante inteligencia artificial, guíe al paciente al mejor lugar para colocar la sonda.

Aunque el modelo actual ya podría adaptarse sin grandes cambios para su uso en consulta, los investigadores confían en que, más adelante, una versión aún más compacta se integre en un sensor portátil que las personas con alto riesgo de cáncer de mama puedan utilizar directamente en su casa.