OpenAI y Amazon sellan una alianza de 50.000 millones de dólares para llevar ChatGPT y agentes de IA a la nube de AWS

Todos los líderes del joven sector de la inteligencia artificial saben muy bien que tienen que empezar a demostrar su valía para el consumidor medio, a riesgo de perder el apoyo del público general y que les corten la luz, literalmente.

Pese a las polémicas palabras de Sam Altman, en las que comparó el consumo de ChatGPT con el de un ser humano, en OpenAI también parecen tener claro que tienen que dar un paso más allá.

Ese es el contexto de una de las mayores alianzas anunciadas hasta la fecha, entre OpenAI y Amazon, que supone que el gigante del comercio invertirá 50.000 millones de dólares en los creadores de ChatGPT (15.000 millones iniciales y otros 35.000 millones sujetos a ciertas condiciones).

La inversión se ha producido dentro de una ronda total de 110.000 millones de dólares, en la que también han participado Nvidia y Softbank, y viene de la mano de importantes compromisos para la expansión de la IA.

Como parte del acuerdo, OpenAI y AWS (Amazon Web Services), amplían un acuerdo previo de 38.000 millones de dólares en la nube, sumando 10.000 millones adicionales a lo largo de 8 años para entrenar y desplegar modelos avanzados de IA.

OpenAI se compromete a consumir alrededor de 2 gigavatios de capacidad de chips Trainium de Amazon en la infraestructura de AWS para entrenamiento de modelos de última generación.

Pero tal vez lo más sorprendente sea que AWS se convierte en el proveedor exclusivo de OpenAI Frontier en nubes de terceros; esta es la plataforma empresarial de OpenAI para construir, desplegar y gestionar agentes de IA en sistemas de negocio reales.

Escalar la IA para todos

Esto es importante porque OpenAI ha destacado el acuerdo con Amazon como una manera de "escalar la IA para todos", considerándolo como parte de las tres piezas necesarias para llevar la IA a gran escala: cómputo, distribución y capital.

Aunque ChatGPT ya tiene más de 900 millones de usuarios activos semanales, más de 50 millones de suscriptores y más de 9 millones de empresas de pago que usan ChatGPT para el trabajo, la compañía quiere dar el siguiente salto para expandir el uso de IA para todo el mundo.

Al escalar la IA, el producto va a mejorar de manera notable, con respuestas más rápidas, una mayor fiabilidad, seguridad más sólida y un rendimiento más consistente; o al menos, esa es la apuesta de OpenAI.

Para el consumidor medio, este acuerdo puede ser beneficioso de entrada, ya que al asegurarse más reservas de AWS y chips Trainium, ChatGPT podrá manejar picos de demanda sin degradar el servicio.

De la misma manera, ChatGPT debería notarse mejor, con respuestas más rápidas y modelos más complejos, además de una mejora en la seguridad.