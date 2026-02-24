El motor híbrido con sello español que va a cambiar los coches de combustión: reduce el consumo en hasta un 40%

El coche eléctrico ha ganado popularidad en los últimos años debido a la creciente conciencia sobre el cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, no es la única solución: se ha presentado un nuevo motor híbrido con 'sello español' que reduce el consumo de combustible hasta un 40%.

Horse Powertrain, empresa conjunta respaldada por Renault Group, Aramco y Geely, y Repsol, multinacional energética y petroquímica española, han fabricado un nuevo sistema híbrido optimizado para funcionar con gasolina renovable al 100% y consumir menos: el motor Horse H12.

Se trata de un motor híbrido de última generación diseñado para alcanzar la máxima eficiencia energética. Una tecnología que podría devolver a los coches de combustión el protagonismo que parecían haber perdido en la carrera hacia la movilidad sostenible.

Reduce emisiones y consumo

El Horse H12 llega con cifras que merecen atención. Este nuevo motor introduce mejoras en el sistema de combustión y reduce las pérdidas internas, alcanzando una eficiencia térmica máxima del 44,2%, según confirman ambas compañías en un comunicado. Para comparar: los motores de gasolina convencionales de producción raramente superan el 38%.

Además, el nuevo motor híbrido disminuye el consumo de combustible en un 40% respecto a la media de los turismos nuevos matriculados en Europa en 2023, que se sitúa en torno a los 5,5 litros por cada 100 kilómetros según datos del parque automovilístico europeo (ACEA, por sus siglas en inglés).

El motor Horse H12. Horse Powertrain Omicrono

Esta disminución sitúa al Horse H12 por debajo de los 3,3 litros por cada 100 kilómetros, según un ensayo de homologación europeo.

La eficiencia del motor tiene una traducción directa en cifras: un vehículo de tamaño medio que recorra 12.500 kilómetros anuales con combustible 100% renovable reducirá sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en 1,77 toneladas respecto a un motor de combustión convencional.

Otro detalle a destacar es que el Horse H12 incorpora un sistema de combustión con una relación de compresión de 17:1, un sistema de recirculación de gases de escape de nueva generación, un turbocompresor optimizado y un sistema de encendido de alta energía; todo diseñado para trabajar de forma integrada.

A ello se suma una caja de cambios híbrida mejorada que gestiona la energía de forma más eficiente y reduce la fricción interna gracias a los nuevos lubricantes desarrollados por Repsol.

"Esta colaboración demuestra que la descarbonización puede acelerarse mediante soluciones tecnológicas innovadoras y accesibles", indica en un comunicado Luis Cabra, director ejecutivo de Transición Energética, Tecnología y Asuntos Institucionales y consejero delegado adjunto de Repsol.

"El uso de los combustibles 100% renovables es una solución cero emisiones netas, complementaria a los vehículos eléctricos, para descarbonizar el sector del transporte", añade.

Un prototipo

Este proyecto está siendo liderado por los equipos de la División de Tecnologías de Horse en Valladolid y del Repsol Technology Lab en Madrid, quienes ya han producido dos primeros prototipos y han validado su rendimiento. La comercialización del motor no tiene aún fecha confirmada.

Las empresas esperan presentar el primer vehículo de prueba que integre el motor Horse H12 a principios de 2026, lo que marcaría el inicio de la fase de validación en condiciones reales.

El motor Horse H12. Horse Powertrain Omicrono

"El concepto Horse H12 es un ejemplo de cómo los motores ultraeficientes y los combustibles renovables pueden reducir las emisiones desde hoy, sin necesidad de esperar a soluciones futuras", afirma Patrice Haettel, director de Operaciones de Horse Powertrain y director ejecutivo de Horse Technologies.

"Como empresa, creemos que confiar en una sola tecnología no es la vía más rápida de reducir las emisiones. Por ello, defendemos un enfoque tecnológicamente neutral que impulse la innovación en todas las soluciones: eléctrica, híbrida, extensores de autonomía y combustibles bajos en carbono", concluye el directivo.

Este avance abre una vía concreta hacia la producción industrial de motores híbridos de alta eficiencia en un momento en que el debate sobre la transición energética sigue sin cerrarse en Europa.

Cabe recordar que más del 97% del parque automovilístico europeo sigue compuesto por vehículos con motor de combustión, según la ACEA, lo que convierte a soluciones como esta en una palanca de reducción de emisiones inmediata, sin depender de una renovación masiva del parque.

Durante la próxima década, los sistemas híbridos avanzados pueden ejercer un papel que ni el eléctrico ni el combustión convencional pueden cubrir por sí solos: reducir emisiones ya, sin esperar a que la infraestructura eléctrica llegue a todas partes.

También representan la vía más natural para introducir combustibles renovables a gran escala y sostener la movilidad en regiones donde el coche eléctrico no es aún una opción viable, lo que abre la puerta a un modelo de transición más realista y menos dependiente de una única apuesta tecnológica.

Híbridos, renovables y electrificación progresiva no se excluyen, sino que se complementan. El motor Horse H12 no pretende ser el punto de llegada, pero puede ser una pieza clave para que la descarbonización del transporte llegue antes y sin dejar a nadie atrás.