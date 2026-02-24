En la guerra de las IA, vale todo: Anthropic acusa a Deepseek y otras empresas chinas de crear copias ilícitas de Claude

Logos de las buscadores de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, DeepSeek y Le Chat en la pantalla de un teléfono móvil. Contacto / EP

El sector de la inteligencia artificial se encuentra en medio de una guerra total, en la que cualquier método para sacar ventaja al rival es válido; un buen ejemplo lo tenemos en las nuevas acusaciones de Anthropic contra tres grandes competidores chinos.

Anthropic ha acusado a DeepSeek, Moonshot y MiniMax de copiar a su inteligencia artificial Claude, aprovechando sus ventajas y capacidades para entrenar y mejorar sus propios modelos de IA, en lo que considera un uso "ilícito" de su servicio.

La compañía asegura haber identificado tres grandes campañas de lo que se conoce como "destilación" de parte de estos proyectos, lo que resultó en más de 16 millones de interacciones con Claude a través de 24.000 cuentas fraudulentas creadas en el servicio.

La "destilación" es el proceso de entrenar un modelo de IA usando las respuestas generadas por un modelo más grande, en una relación de "estudiante-profesor"; el modelo más pequeño se fija en la manera en la que el modelo más grande responde a diferentes interacciones, aprendiendo y copiando su comportamiento.

La destilación es una técnica muy usada durante el desarrollo de un modelo de IA, por ejemplo, para crear versiones más ligeras o baratas de un modelo ya existente; los modelos creados de esta manera no son capaces de hacer lo mismo que el original, pero son capaces de copiar sus capacidades hasta cierto punto.

DeepSeek

Sin embargo, la destilación también puede ser usada para copiar modelos de IA ajenos, y eso es justo lo que Anthropic ha acusado a estas tres compañías chinas de hacer, y alerta que esto puede tener mayores consecuencias más allá de la 'simple' competencia desleal.

Por ejemplo, Anthropic teme que estos modelos "destilados ilícitamente" hayan perdido las salvaguardas de seguridad que tiene Claude, como por ejemplo, los filtros que impiden que sea usado para terrorismo o ciberataques.

En teoría, los nuevos modelos creados por este método no tienen esas limitaciones y pueden ser usados en sistemas militares, de inteligencia o vigilancia, o incluso ser publicados como código abierto para su estudio.

Anthropic ha denunciado lo que considera un uso ilegal de su servicio de manera pública, en el contexto de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos; la compañía ha apoyado los controles de exportación de chips avanzados para mantener la ventaja de los Estados Unidos, y alega que esta destilación puede reducir la distancia entre los modelos chinos y los estadounidenses.

Por ello, Anthropic ha anunciado varias medidas para evitar estas prácticas, incluyendo la detección de patrones de destilación y herramientas para comprobar la actividad coordinada entre varias cuentas.

Sin embargo, a nadie se le escapa la ironía de que Anthropic ahora esté muy preocupada por el robo de su modelo y la copia de las capacidades de Claude, teniendo en cuenta el historial de la compañía en lo que respecta a la propiedad intelectual.

No en vano, el pasado mes de octubre Anthropic acordó pagar aproximadamente 1.500 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que le acusaba de descargar al menos 7 millones de copias piratas de libros electrónicos y usarlas para entrenar a Claude.

Los autores y propietarios de derechos de autor acusaron a Anthropic de descargar millones de libros de plataformas piratas y de entrenar sus modelos con el contenido sin autorización previa ni pago alguno. Como parte del acuerdo extrajudicial, Anthropic no tuvo que eliminar los modelos entrenados con el contenido pirata, aunque sí recibió la orden de destruir la base de datos de archivos piratas.