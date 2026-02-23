Adiós al 'Made in Japan': Panasonic alcanza un acuerdo con la china Skyworth para sus televisores OLED en España

El mercado de las teles está cambiando de manera repentina; si hace un mes Sony y TCL anunciaron un acuerdo histórico para producir televisores de manera conjunta, ahora le toca el turno a Panasonic y Shenzhen Skyworth con un tratado similar.

Es una prueba más de que las marcas japonesas, que tradicionalmente han dominado el sector audiovisual doméstico gracias a sus innovaciones y apuesta por la calidad, no están teniendo más remedio que reinventarse por la competencia proveniente de China.

Los fabricantes ya establecidos, como Sony y Panasonic, están buscando maneras de reducir la inversión y los gastos de producción, al mismo tiempo que intentan mantener la imagen de marca que han ganado durante todas estas décadas de productos punteros.

Bajo el acuerdo entre Panasonic y Shenzhen Skyworth, el desarrollo de modelos OLED de gama alta se realizará "de manera conjunta", por lo que la compañía china podrá estar detrás de algunos de los modelos que Panasonic venderá en Europa a partir de este 2026.

Sin embargo, Panasonic ha intentado calmar a los consumidores que puedan sospechar de que estamos ante un caso de "rebranding", es decir, que los nuevos televisores no sean más que modelos chinos a los que les han cambiado una marca por otra.

Los japoneses afirman que estarán implicados en el proceso de producción, aportando "experiencia y garantía de calidad para mantener sus reconocidos estándares audiovisuales", mientras que Shenzhen Skyworth se encargará de aspectos como las ventas, marketing y logística en el mercado europeo.

Gama de televisores Panasonic Nacho Castañón Omicrono

Como resultado de este acuerdo, la división de entretenimiento de Panasonic pasará a reintegrarse en Panasonic Corporation, algo que, afirma, "reforzará el negocio de consumo" dentro de la compañía, destacando a Europa como "un mercado estratégico con vistas al éxito a largo plazo".

Por lo tanto, el mensaje está claro: los nuevos televisores de Panasonic no estarán necesariamente producidos por el fabricante, pero eso no significa necesariamente que vayan a perder calidad.

Es una apuesta peligrosa, especialmente si finalmente los consumidores empiezan a notar un empeoramiento de la experiencia en los nuevos modelos; pero el CEO de la casa matriz de Shenzhen Skyworth, Peter Zhang, afirma que están comprometidos con "la innovación y la excelencia".

Panasonic es una de las mejores marcas en lo que respecta a la calidad de imagen en televisores OLED, y de hecho, podríamos decir que no es tan popular como debería serlo en comparación con rivales como Sony Bravia o Samsung.

Este acuerdo puede servir para cubrir los puntos débiles de Panasonic en marketing y distribución; y si la calidad de imagen sigue siendo una prioridad, como han prometido, esta alianza puede ser positiva tanto para las compañías implicadas como para el consumidor, aunque tendremos que esperar a ver los primeros modelos para comprobarlo.