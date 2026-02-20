El nuevo asfalto que acabará con los socavones en las carreteras: resiste las grietas gracias al plástico y al caucho

La red de carreteras de España está en un momento crítico, por el evidente deterioro que está sufriendo el asfalto como consecuencia de la meteorología reciente en el país, como las lluvias continuas de los últimos meses.

La situación se está volviendo tan insostenible que incluso ha llevado a la jefa de conservación de carreteras a la dimisión, y con ello, el debate sobre cómo se debería renovar la red de carreteras y los materiales a usar vuelve a ganar importancia.

No es solo una cuestión de que las carreteras españolas se estén agrietando por el mal tiempo y por una falta de inversión; no hay que olvidarse tampoco del impacto medioambiental asociado a la producción de betún y las mezclas para el asfalto que tradicionalmente se usa en nuestro país que, según los estudios de huella ambiental, es muy elevado.

Por eso, cada vez está ganando más fuerza la opción de usar materiales alternativos para el asfalto de las carreteras, y en ese sentido, el estudio científico publicado en Journal Traffic and Transportation Engineering por investigadores de la Charles Darwin University (CDU) puede tener la clave.

Dos pájaros de un tiro

La propuesta de la CDU es "matar dos pájaros de un tiro", con una solución que es más resistente a las grietas, al mismo tiempo que aprovecha material que normalmente puede terminar en vertederos de todo el mundo.

En concreto, los autores del estudio han analizado las posibilidades de dos tipos de asfalto: el betún modificado con caucho de neumático, y el betún modificado con plástico reciclado.

El trabajo de los científicos ha permitido discernir las ventajas de usar caucho y plásticos reciclados en la carretera para crear una red polimérica en el ligante, que aumenta la elasticidad y la resistencia a deformaciones permanentes y a la fatiga.

En la práctica, esto se traduce en una mayor vida útil del asfalto, algo importante a largo plazo especialmente en un país como España donde algunos tramos pueden permanecer muchos años sin recibir atención.

Ideal para España

Los ensayos científicos del estudio muestran que estas mezclas de betún con plásticos o con caucho muestran un menor ahuellamiento y un mejor comportamiento frente a la fisuración térmica que los betunes convencionales con el mismo grado de penetración.

Esto puede ser especialmente notable en zonas de España con climas cálidos como buena parte de Andalucía, donde el ahuellamiento, la deformación permanente que se produce en la carretera con la circulación de vehículos (especialmente los de carga pesada) es muy común.

Proceso de envejecimiento de asfalto mezclado con caucho y plásticos Zadshir et al. El Androide Libre

Aunque los investigadores no tuvieron en cuenta necesariamente a España durante este estudio, las características de la red de carreteras australiana no difieren mucho de las españolas en aspectos como los cambios de temperatura que puede sufrir el asfalto y que provoca las molestas y peligrosas grietas.

En concreto, el estudio descubrió que el betún modificado con caucho o con plásticos suele tener un mayor "módulo a altas temperaturas", en otras palabras, resiste mejor el tráfico pesado incluso en los peores momentos del verano.

Curiosamente, esa no es la única ventaja respecto al asfalto actual. Los investigadores descubrieron que la mezcla de asfalto con caucho reduce el ruido de rodadura respecto a otras mezclas más densas tradicionales.

Beneficios ambientales y de coste

El coste inicial por tonelada de estas mezclas modificadas con caucho y plástico es algo mayor, debido al nuevo proceso necesario y a la necesidad de un mayor control durante la producción; sin embargo, esto se compensa por las otras ventajas que trae.

La mayor durabilidad y los intervalos más largos entre rehabilitaciones pueden reducir el coste total del asfalto durante todo su ciclo de vida; en otras palabras, aunque sería una inversión mayor inicialmente, a largo plazo puede salir más barato.

Operarios trabajan en la renovación del asfaltado.

Esto puede ser incluso más importante en el contexto español, donde ha sido precisamente la falta de mantenimiento la que ha llevado a esta situación en la que una importante parte de la red de carreteras está degradada; alargar la vida útil de cada intervención puede ser clave para sacar el máximo partido de unos presupuestos muy limitados.

De la misma manera, la adopción de caucho o plástico puede ayudar a España a cumplir sus objetivos medioambientales, ya que la producción de betún representa un gran impacto; estos nuevos asfaltos pueden reducir residuos difíciles de gestionar, disminuir el consumo de materias primas y reducir la huella ambiental por metro de carretera.

¿Se usará en España?

En España ya se han hecho pruebas de asfaltos con caucho de neumáticos reciclado, con muchos kilómetros ya reasfaltados con las nuevas mezclas desde los años 90. Además, más recientemente se han realizado ensayos en tramos de prueba de varios cientos de metros en Barcelona, Andalucía y diferentes Comunidades Autónomas.

De la misma manera, en la M-300 se realizó un ensayo de asfalto con plástico reciclado a escala real de unos 2 kilómetros, divididos en cuatro tramos de prueba con diferentes polímeros para comprobar las diferencias.

Por lo tanto, estos nuevos tipos de asfalto pueden ser la clave para acometer un reasfaltado masivo de carreteras en España, aunque para ello sería necesario adoptar cambios normativos y de especificaciones.