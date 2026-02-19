Caos en la cumbre india de la IA: Huang cancela por la mala organización y Gates ante su vinculación con Epstein

Bill Gates ha rechazado su participación en la cumbre centrada en IA de la India horas antes de su discurso programado para este jueves. Antes, Jensen Huang cofundador y CEO de Nvidia también había cancelado su asistencia. Dos golpes para un evento que está dando que hablar por los fallos y el caos en la ciudad más que por la IA.

Este primer foro sobre inteligencia artificial buscaba posicionar a India como una voz clave en esta carrera tecnológica. Sin embargo, el resultado está siendo el contrario con fuertes críticas a la gestión del gobierno, incluso por el control del tráfico.

La Fundación Gates declaró que el multimillonario no pronunciará su discurso "para garantizar que la atención se centre en las prioridades clave de la Cumbre de IA". Hace apenas unos días, informa Reuters, la fundación había desestimado los rumores sobre su ausencia e insistió en que asistiría.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la cancelación de Gates se produce después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara correos electrónicos el mes pasado que incluían conversaciones entre el difunto y delincuente sexual, Jeffrey Epstein, y el personal de la Fundación Gates.

Gates ha dicho que la relación se limitó a discusiones relacionadas con la filantropía y que fue un error que se reuniera con Epstein.

La primera gran cumbre sobre inteligencia artificial de la India se ha visto empañada por fallas organizativas que han dejado a los asistentes conmocionados y enojados por lo que describieron como una falta de planificación por parte del gobierno indio.

La gestión del tráfico ha sido uno de los problemas. La policía cerró repetidamente las calles para dar prioridad al acceso de las personas VIP a la cumbre, lo que generó caos en la ciudad de 20 millones de habitantes.

Jensen Huang, CEO de la firma Nvidia

También dentro de la feria, las salas de exposiciones de la cumbre se cerraron, dejando el recinto desierto tras tres días de gran afluencia y generando indignación entre las empresas participantes que habían instalado stands y pabellones.

Entre los fallos de la cumbre, a la universidad india Galgotias se le pidió que desalojara su stand por un incidente durante la presentación de un robot. Un miembro del personal presentó un perro robótico hecho en China como si fuera su propia creación, lo que provocó un alboroto público.

El primer ministro Narendra Modi pidió seguridad infantil en las plataformas de inteligencia artificial en su ponencia junto con el presidente francés Emmanuel Macron, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei.

La sesión de fotos en ese encuentro produjo un momento incómodo cuando Altman y Amodei, jefes de las empresas rivales de inteligencia artificial OpenAI y Anthropic, estaban uno al lado del otro en el escenario pero no se tomaron de las manos, aunque los otros ejecutivos sí lo hicieron.