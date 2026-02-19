Apple se une a IMAX para retransmitir carreras del Mundial de la Fórmula 1 en pantallas de cine de EEUU

Imagen con la que Apple ha anunciado que Apple TV dará la F1 en EEUU. Apple Omicrono

La famosísima F1: La Película de Apple sentó las bases del histórico acuerdo que se firmó en octubre del año pasado. Apple se hacía con los derechos de emisión de la Fórmula 1 en EE.UU, reforzando su cartera de contenidos deportivos.

Ahora, van un paso más allá. Se han unido a IMAX para llevar algunas de las carreras más emocionantes del Campeonato Mundial de Fórmula 1 a salas de cine de todo el territorio estadounidense.

La idea es que cinco de los Grandes Premios más emblemáticos del deporte en los circuitos de Miami, Mónaco, Austin, Monza y Silverstone estén disponibles para su visionado en al menos 50 salas IMAX del país.

Ver la F1 en salas de cine IMAX será posible

Los visionados tendrán fechas de emisión muy concretas, dependiendo del Gran Premio que se dispute. Por ejemplo, el Gran Premio de Miami se emitirá en salas IMAX el 3 de mayo de este año.

Le seguirá el Gran Premio de Mónaco el 7 de junio, el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone el próximo 5 de julio, el Gran Premio de Italia en Monza el 6 de septiembre y el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, el 25 de octubre.

La baza que enarbola Apple para vender este formato es evidente: la posibilidad de ver estos eventos deportivos en grandes pantallas IMAX aumentando la experiencia de visionado con una alta resolución de imagen y sonido cinematográfico.

Jonathan Fischer, Director de Contenido de IMAX, ha aclarado que la colaboración entre Apple y la firma, iniciada con la distribución de F1: La Película, se profundiza con esta nueva iniciativa.

El Aston Martin de Fernando Alonso, durante el GP de Hungría de F1. Reuters Reuters

En palabras de Fischer, IMAX espera trabajar con Apple "para ampliar su cobertura en vivo de la Fórmula 1 y brindar a los fans en Estados Unidos una forma completamente nueva de experimentar este deporte en rápido crecimiento".

Oliver Schusser, vicepresidente de Música, Deportes y Ritmos de Apple, detalla que la Fórmula 1 es un activo "en rápido crecimiento" para el deporte y la cultura estadounidense, lo que refuerza este compromiso empresarial mutuo.

Y es que esta colaboración viene de antes. Comenzó con la distribución de la cinta F1: La Película, por los cines de Estados Unidos en verano del año pasado. Una película que se posicionó como el estreno de Hollywood con mayor recaudación en IMAX en 2025.

Un punto a destacar de esta iniciativa es que sirve de molde para su adaptación en otros formatos al otro lado del charco, en Europa. Si la colaboración con IMAX tiene buenos resultados, podríamos ver una versión a la europea de estas medidas.