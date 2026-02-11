Una empresa china construye el robot con el aspecto más humano de 2026: sonríe, guiña y camina con 92% de precisión

Desde que llegó la inteligencia artificial a nuestras vidas, superar la ciencia ficción no ha representado un inconveniente para las empresas tecnológicas alrededor del mundo.

Esta vez ha sido el turno de China, que ha presentado en Shanghái un nuevo robot humanoide capaz de caminar, sonreír y mantener el contacto visual como una persona real.

La compañía DroidUp, responsable de su creación, le ha dado el nombre de Moya, y lo han descrito como el primer autómata con inteligencia artificial "encarnada" diseñado para interactuar con el entorno físico con un nivel de realismo que promete revolucionar el mundo.

Captura de pantalla de la presentación de Moya. DroidUp

La máquina mide 1,65 metros de altura y pesa unos 32 kilogramos. Ha sido construida a imagen y semejanza de un ser humano, logrando que su forma de caminar sea prácticamente indistinguible de la nuestra, con un 92% de realismo.

A diferencia de robots tradicionales, que dependen de ruedas o movimientos robóticos rígidos, Moya camina erguida con paso natural, observa a su interlocutor y exhibe expresiones diseñadas para facilitar una interacción social fluida.

Inteligencia artificial "encarnada"

El corazón de esta innovación es la llamada IA encarnada, una arquitectura que integra percepción, razonamiento y acción física en el mundo real, no solo en plataformas digitales.

Moya cuenta con una superficie de silicona suave y una temperatura corporal simulada entre 32 y 36°C, lo que la hace sentir “cálida” al tacto y contribuye a su apariencia más humana.

Este nivel de realismo, según explican sus desarrolladores, busca reducir la distancia entre humano y máquina. El objetivo es que se pueda usar para asistencia sanitaria, educación, comercio y atención al cliente.

Según la página RoboHorizon, Moya habría sido construida sobre la base mecánica 'Walker 3', diseñada para tener la capacidad de sostener la mirada y responder con sutileza a expresiones faciales. Aunque DroidUp no lo ha confirmado.

DroidUp (卓益得机器人) quite unexpectedly presented yesterday a very impressive Moya full-body walking android.

Source: https://t.co/VLnNLmI33S pic.twitter.com/LafBqbyeNg — Vokabre Robotics (@VokabreRobotics) January 30, 2026

Las reacciones en redes sociales ante su presentación han sido dispares. Si bien algunos lo han visto como un cambio revolucionario en la forma de interactuar con las máquinas, otros han señalado su realismo como inquietante.

La compañía ha señalado que Moya podría llegar al mercado a finales de 2026 por un precio de unos 1,2 millones de yenes japoneses, lo que al cambio serían 6500 euros. Aunque este dato está pendiente de confirmación por parte de la propia empresa.

Este lanzamiento sitúa a DroidUp en el epicentro de la carrera global por la supremacía de los humanoides, compitiendo directamente con proyectos de alto perfil como el Optimus de Tesla o el Figure 01 de OpenAI.

Al apostar por un precio extremadamente competitivo y una estética tan depurada, la firma china no solo busca demostrar músculo tecnológico, sino liderar la transición hacia la robótica de consumo masivo.