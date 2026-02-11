El bombero de la Patrulla Canina es real: el perro robot con cañones de agua que ayudará en las tareas peligrosas

El perro robot DEEP Robotics X30 que ayuda en la extinción de incendios. DEEP Robotics Omicrono

Las nuevas tecnologías están transformando la labor de los bomberos, especialmente en la extinción de incendios. Drones que soportan 200 ºC de temperatura y ven a través del humo, inteligencia artificial (IA) que detecta fuegos en segundos o un invento hecho en España que es más efectivo que el agua son algunas de las innovaciones que están redefiniendo la respuesta a emergencias.

En esa misma línea, los perros robot se han convertido en aliados clave de los equipos de rescate. Ahora, y como si fuese el mismísimo Marshall de la conocida Patrulla Canina, llega un nuevo modelo llamado DEEP Robotics X30 que promete ir aún más allá: incorpora cañones de agua y está preparado para asumir tareas de extinción en entornos de alto riesgo.

Fabricado por la empresa china DEEP Robotics, este robot cuadrúpedo puede intervenir en misiones que resultan demasiado peligrosas para los humanos, disminuyendo los riesgos a los que se enfrentan los bomberos durante las operaciones de rescate y control de incendios.

El X30 forma parte de la plataforma "Solución de extinción de incendios de emergencia", un sistema que integra inteligencia artificial y utiliza varios perros robot para ofrecer una respuesta rápida y eficiente ante catástrofes.

Con cañones de agua

Durante los incendios, los bomberos suelen enfrentarse a diferentes problemas que van más allá del fuego. Por ejemplo, a la dificultad para obtener información in situ, a fallos de comunicación y en cuanto a garantizar la seguridad del personal. Unos retos que promete afrontar el sistema de la firma china.

El perro robot DEEP Robotics X30 que ayuda en la extinción de incendios. DEEP Robotics Omicrono

La solución de DEEP Robotics es un sistema que abarca "reconocimiento avanzado, respuesta precisa, transporte inteligente y comunicación confiable", según señala la compañía en un comunicado.

En zonas de desastre, los perros robot pueden penetrar con agilidad terrenos complejos, como escombros, para realizar exploraciones a corta distancia. Además, están equipados con LiDAR de alta precisión y cámaras PTZ (giro e inclinación y zoom) de doble espectro.

Dos tecnologías que garantizan a estas máquinas una navegación y una localización precisa de personas atrapadas, incluso en condiciones de humo denso y poca luz. También utilizan módulos de voz para comunicarse con las víctimas y tranquilizarlas, y de detección de gases nocivos.

La empresa china ha dotado igualmente a estos dispositivos de escaneo láser 3D para generar mapas de nubes de puntos en el lugar para un conocimiento completo de la situación. Esta información, se transmite a través de un sistema de comunicación multienlace con una latencia de milisegundos y en tiempo real.

El perro robot DEEP Robotics X30 que ayuda en la extinción de incendios. DEEP Robotics Omicrono

Según la marca, esto facilita la evaluación de desastres y la asignación de recursos. Además del reconocimiento, estas máquinas cuentan con una importante capacidad de extinción de incendios del sistema: están equipadas con un cañón de agua que emplea un sistema de pistola de agua de alta presión.

Con esta herramienta, los perros robot pueden rociar agua nebulizada a nivel micrométrico, permitiendo la detección y extinción inmediata del fuego. El X30 lleva igualmente un segundo cañón de agua inalámbrico (utilizable con agua o espuma) con un alcance de hasta 60 metros con patrones de rociado ajustables.

Gracias a ello, este sistema permite apagar incendios de forma eficiente mientras mantiene al personal a una distancia segura, garantizando una auténtica separación entre el ser humano y las llamas.

Todos los robots caninos de extinción de DEEP Robotics están dotados de un sistema de enfriamiento con doble capa de rociado, diseñado para asegurar un rendimiento estable incluso en condiciones de alta temperatura.

El perro robot DEEP Robotics X30 que ayuda en la extinción de incendios. DEEP Robotics Omicrono

Otro detalle interesante es que estos robots pueden seguir de forma inteligente a los bomberos y al personal de rescate para transportar suministros como cilindros de aire y herramientas de demolición, mejorando la eficiencia del rescate.

El sistema es capaz de desplegar con rapidez una red de comunicación de emergencia que asegura la transmisión de datos incluso en zonas con señal limitada y puede trabajar de forma coordinada con equipos como drones para crear una red de emergencia que conecta los ámbitos aéreo, terrestre y subterráneo.

Pruebas reales

DEEP Robotics ya ha llevado a cabo una serie de pruebas en el mundo real que la empresa cataloga como "exitosas". En una competición de extinción de incendios celebrada en la ciudad china de Fuzhou, sus perros robot lograron superar una prueba de "túnel de zona ciega".

En ella, las comunicaciones estaban completamente cortadas y más del 65% del entorno estaba cubierto por obstáculos. Gracias a sus sistemas de percepción y a su capacidad de decisión autónoma, pudieron completar una misión de reconocimiento bajo carga sin apoyo externo.

El perro robot DEEP Robotics X30 que ayuda en la extinción de incendios. DEEP Robotics Omicrono

Durante un simulacro de rescate de emergencia conjunto de 2025, las máquinas se enfrentaron a un entorno especialmente exigente, con derrumbes simultáneos de andamios, fugas de sustancias químicas peligrosas e incendios.

En esas condiciones extremas, los perros robot de DEEP Robotics mantuvieron un funcionamiento estable bajo cualquier clima y en medio de condiciones adversas.

Su gran movilidad y su notable capacidad de adaptación al entorno les permitieron superar las restricciones del rescate llevado a cabo por personas, localizando a todas las personas atrapadas.

Mientras tanto, en un incidente de fuga de gas natural de alto riesgo en Mongolia Interior, fueron los primeros en entrar en la zona comprometida y proporcionaron detección ambiental inicial, lo que aumentó significativamente la eficiencia de la respuesta.

La compañía asegura además que su robot cuadrúpedo acapara el 90% del mercado en el ámbito de la extinción de incendios, una cuota que, según sostiene, la convierte en uno de los referentes del sector.