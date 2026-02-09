No, el anuncio filtrado de OpenAI para la SuperBowl no es real: así es el falso vídeo de sus primeros auriculares

Si has frecuentado Internet en las últimas horas y has presenciado la guerra nacida en la Super Bowl entre OpenAI y Anthropic, es posible que te hayas encontrado con un supuesto anuncio de los futuribles auriculares de la firma de Sam Altman.

Pues desgraciadamente, el anuncio es falso. El metraje comenzó a viralizarse en el contexto de la Super Bowl LX, después de que un supuesto empleado de OpenAI filtrase este mismo vídeo en Reddit.

El vídeo ha sido eliminado junto a estas declaraciones y se ha descubierto que la cuenta era falsa. OpenAI ha salido a la palestra a confirmar que efectivamente, todo lo visto era tremendamente irreal.

No, no hay un anuncio filtrado de OpenAI

El origen del suceso se dio en Reddit. Un supuesto empleado de OpenAI publicó un mensaje llamado "Una semana oscura", citando la 'pobre' respuesta de la empresa ante los anuncios de Anthropic.

El trabajador se quejaba de que OpenAI había creado anuncios aburridos y simplones, y que no tenían nada que hacer frente a sus rivales. Posteriormente, publicó este metraje en el que se veía a un usuario llevar auriculares con IA.

Sam Altman, fundador y CEO de OpenAI, durante una conferencia en Tokio Reuters Omicrono

El anuncio mostraba al actor Alexander Skasgård de Murderbot, probando estos auriculares en forma de pendiente. También se podía ver un estuche extraño, brillante con LEDs a su alrededor.

El actual presidente de OpenAI, Greg Brockman, salió al paso a comentar que esa noticia era totalmente falsa. Lindsay McCallum Rémy, portavoz de la empresa de Sam Altman, se unió a su compañero.

Un análisis posterior de las imágenes reveló que la cuenta que publicó el anuncio era falsa, y que el trabajador de OpenAI ni siquiera era un empleado real. Era un usuario ubicado en Santa Mónica que no tenía relación alguna con Altman.

Obviamente, la única explicación referente al vídeo es que este fue generado por IA, usando la cara del actor de Murderbot y de Big Little Lies para afianzar este fake en redes sociales y así ganar tracción.

Jony Ive (a la izquierda) y Sam Altman (a la derecha). OpenAI Omicrono

Se sabe, eso sí, que OpenAI está desarrollando un dispositivo de IA que pretende revolucionar el panorama tecnológico actual, similar a como lo intentaron —sin éxito— el Rabbit R1 y el Humane Pin.

Se ha hablado de la posibilidad de que sea un dispositivo relacionado con el audio, o lo que es lo mismo, unos auriculares. La demanda interpuesta por la firma IyO contra la compañía io de Sam Altman reveló detalles del gadget.

Estos correos demostrarían que tanto los responsables de io como los de OpenAI conocían los productos de la startup de audio proveniente de Google, y que el mismo Sam Altman habría solicitado demostraciones de los mismos.

Los de Altman y Jony Ive, mítico exdiseñador de Apple, habrían dedicado meses enteros a estudiar la competencia, en el sector del audio y en otros campos, lo que refuerza la teoría de los auriculares.