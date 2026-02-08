El impresionante todoterreno convertido en una caravana para ir de expediciones: viene con una cabina de madera

Viajar en caravana es una de las actividades favoritas de muchos españoles, ya que permite visitar varios sitios y dormir en cualquier parte. Unos vehículos que se han ido modernizando con el paso del tiempo, con modelos potenciados con energía solar o eléctricos que se expanden en varias direcciones.

También existen inventos que transforman los vehículos, como coches o todoterrenos, en caravanas para ir de expediciones. Es el caso de una nueva cabina de madera natural ideada por la empresa 4Wheel24 para el Mercedes-Benz Unimog.

Denominado Unimog "Puccino", esta caravana todoterreno destaca por su cabina de madera situada en su parte trasera diseñada con un techo elevable eléctrico y un espacio habitable interior cómodo, pero completo y con capacidad para dos personas.

El todoterreno dispone de un bastidor de acero expuesto que aporta resistencia y estructura a la carrocería de abeto. El Unimog "Puccino" es un vehículo de gran capacidad diseñado para llegar donde la mayoría de automóviles no se atreven o pueden.

Viene con un motor turbodiésel de 4.2 litros y 315 CV e incluye tracción total permanente con diferenciales delanteros, centrales y traseros bloqueables. Gracias a la cabina de madera, la compañía lo ha transformado en una autocaravana de tamaño micro optimizada.

El Unimog "Puccino". New Atlas Omicrono

La cabina usa una tienda de campaña como base de su techo, que puede elevarse hasta conseguir una altura interior de 2 metros. La autocaravana se puede usar con la capota bajada, aunque en realidad solamente para dormir.

Otro detalle interesante es que dispone de paneles de policarbonato translúcidos en ángulo a lo largo de los laterales superiores que proporcionan luz natural para este uso. Mientras que la puerta de entrada se abre con solo tocar un escáner de huellas dactilares.

También viene con una llave física de respaldo y un interior de 2,6 x 2 metros que está prácticamente ocupado por una cama doble. La cocina se encuentra en el lado del conductor, frente a la puerta de entrada e incluye una placa vitrocerámica diésel, espacio de encimera y una pequeña nevera de 60 litros.

El fregadero está en el módulo más pequeño, junto a la puerta, y se usa con un rociador largo que también hace de ducha sobre el suelo de la entrada. Una cortina envolvente cierra la zona al ducharse y sirve también para el inodoro, que se desliza desde debajo del lavabo.

Parte del interior del Unimog "Puccino". 4Wheel24 Omicrono

La cabina se climatiza con un sistema de 4 kW, mientras que la cocina diésel ofrece calefacción de aire como respaldo. Un sistema Bluetti con batería de litio de 6,3 kWh, inversor y 480 W de paneles solares suministra la electricidad, y el sistema Flextronic Vanbase permite gestionar luces y electrónica desde el smartphone, además de mediante interruptores físicos.

El vehículo puede llevar hasta 250 litros de agua potable entre campamentos. El precio de venta al público es de 189.000 euros y, además de construir la cabina, la empresa renovó la zona del conductor con asientos calefactados, mejor tapicería y otros detalles.