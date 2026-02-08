Por qué es importante para deportistas como Alcaraz usar 'gadgets' en partidos: "Refleja la exigencia real del cuerpo"

Más allá de la victoria de Alcaraz, otro de los grandes protagonistas del Open de Australia ha sido la tecnología. En concreto la pulsera de actividad Whoop, que ha sido el foco de la polémica al pedir la organización tanto al tenista murciano como a Jannik Sinner que no la usasen durante los partidos.

Aunque tanto la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) como la Federación Internacional de Tenis (ITF) permiten su uso general, la organización vetó el dispositivo al considerar que podría producirse una transmisión de información en tiempo real. Argumentando así que podría suponer riesgos de seguridad o trampas de coaching.

Un argumento que para Patricia Bedoya, fundadora y CDO de Chubby apps, la empresa detrás de la aplicación española de seguimiento de actividad y salud FitWoody "no tiene mucho sentido. Es como si te prohibieran ver la repetición de tu partido porque 'podría darte ventaja la próxima vez que juegues".

Esta aplicación ha ganado popularidad gracias a su uso con el Apple Watch, sin embargo también es compatible con Garmin, Oura, Polar, Fitbit y la mencionada Whoop.

Bedoya, explica a EL ESPAÑOL - OMICRONO que la verdadera utilidad de usar dispositivos de seguimiento de salud viene después. Así por ejemplo, "el jugador y su equipo médico revisan que en el tercer set la frecuencia cardíaca se disparó más de lo habitual, o que la recuperación entre puntos fue más lenta". Esa información es la que permite ajustar entrenamientos, planificar mejor las recuperaciones, o sirve para entender cómo responde el cuerpo horas de rendimiento intenso.

Yendo al plano más personal, la jugadora profesional de pádel Bea González lo ha vivido en piel propia. Reconoce a este periódico el uso diario y en competición de un reloj Amazfit y se expresa en el mismo sentido que Bedoya. "Estos datos se analizan después del partido, nunca durante la competición (...) No dan una ventaja competitiva injusta, porque no influyen en decisiones en tiempo real, sino en la planificación y la salud a medio plazo".

La importancia del partido

Lo cierto es que los dispositivos que registran el rendimiento son cada vez más importantes en la dinámica de trabajo del deportista. El Apple Watch es la referencia del sector, pero otras alternativas como Amazfit no sólo tienen sus propios relojes inteligentes, sino que también cuentan con su alternativa a la pulsera Whoop, la Helio Strap. Pero, ¿qué datos se extraen realmente de un partido?

"En un partido, con dispositivos como Amazfit, lo que se obtiene son datos fisiológicos generales, como la frecuencia cardiaca, la duración del esfuerzo o la carga acumulada. No se trata de información táctica ni de decisiones de juego, sino de entender cómo responde el cuerpo al estrés competitivo. Son datos que ayudan a contextualizar el esfuerzo, no a cambiar lo que ocurre en la pista", explica González.

La jugadora de pádel Bea González. Cedida Omicrono

Bedoya, por su parte, explica que las diferencias entre el seguimiento que puede hacer un deportista en un entrenamiento y en plena competición son grandes. Especialmente cuando —como en el caso de Alcaraz— las condiciones donde juegan también influyen.

"La gran diferencia es que en un entrenamiento controlas las condiciones, y en un partido no. No solo por el clima o la superficie, sino por el rival que tienes enfrente, que está viviendo su propia película, tiene sus propias cualidades y puede exigirte más o menos en cualquier momento. Un entrenamiento es un ensayo; el partido es la función en directo. Además, los entrenamientos son preparatorios para la verdadera prueba, y muchas veces ni siquiera alcanzan el nivel de intensidad real de la competición. 5 horas y media de semifinal no es lo mismo que una sesión de entrenamiento, ni a nivel físico ni a nivel mental. Por eso los datos de un partido son tan valiosos: reflejan cómo responde el cuerpo cuando la exigencia es de verdad", detalla la cofundadora de Fitwoody.

Es por eso que los datos valen más una vez que pasa el partido que durante el transcurso del mismo.

"Yo los uso para entender cómo he recuperado, cómo ha sido el impacto real del partido y ajustar el entrenamiento de los días siguientes. No dan una ventaja competitiva injusta, porque no influyen en decisiones en tiempo real, sino en la planificación y la salud a medio plazo", resalta la jugadora de pádel. Y es que aquí está la clave: el descanso.

Fitwoody Chubby apps Omicrono

Al hilo Bedoya insiste en que "la ventaja competitiva está en optimizar la recuperación y preparación a largo plazo. No en el partido en sí. Es como llevar un dietista o un fisioterapeuta: te ayuda a rendir mejor con el tiempo, pero no te susurra qué hacer en cada jugada".

Más rendimiento sin lesiones

Hemos pasado de una época donde los relojes y pulseras de actividad se centraban únicamente en conocer cuánto se movía el usuario. Cuánto tiempo pasaba de pie, andando o realizando algún deporte. Esa era se ha acabado y "la nueva generación de software y hardware de salud, como FitWoody, no solo busca que te muevas más, sino que lo hagas en base a tu capacidad".

Es precisamente en esa capacidad para saber los datos que manejas de actividad y conocer realmente el cómo responde el cuerpo al ejercicio y cómo se recupera es la forma en la que "se consigue aumentar el rendimiento sin lesiones y sin las famosas pájaras que ocurrían en el ciclismo", detalla Bedoya.

El descanso permite no sólo saber el tiempo para recuperar, sino también ajustar entrenamientos. No es necesario parar del todo, sino ajustar y dosificar los descansos. "Es uno de los grandes beneficios. Ayudan a saber cuándo el cuerpo está preparado para entrenar fuerte y cuándo necesita bajar el ritmo. Siempre se combinan con las sensaciones y el criterio del cuerpo técnico, pero aportan una base objetiva muy útil para evitar excesos", sentencia la jugadora de pádel.

Aunque a nivel profesional el deportista está acompañado de un grupo de profesionales que le permite administrar esos entrenamientos. Soluciones como Fitwoody democratizan esas decisiones a todos los niveles. "Entrenar duro en ese estado no te hace más fuerte, te hace más vulnerable a lesiones. Esos dispositivos y apps como FitWoody te dan datos objetivos para tomar decisiones: hoy toca entrenar suave, hoy puedes apretar, hoy mejor descansar del todo. Es como tener un entrenador que conoce tu cuerpo por dentro y te dice cuándo estás listo para más y cuándo necesitas parar", explica la cofundadora de Chubby apps.

Quien además añade que esta medición del descanso "es como medir el nivel de un lago: si hay olas y viento, es imposible saber cuál es el nivel real del agua. Pero en calma, ves exactamente dónde está. Durante el sueño, tu frecuencia cardíaca en reposo y tu variabilidad cardíaca reflejan de forma limpia cuánto se ha recuperado tu cuerpo del esfuerzo anterior".