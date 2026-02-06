De IA a teléfonos móviles y cámaras de alta velocidad: así es la tecnología que se usará en los JJOO de Invierno de Milán

Un Samsung Galaxy S25 Ultra en el estadio de San Siro donde se celebrará la ceremonia inaugural. Samsung Omicrono

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán–Cortina 2026 en Italia dan el pistoletazo de salida. Desde el viernes 6 hasta el domingo 22 de febrero, 20 deportistas de España competirán contra atletas de 93 países con un objetivo claro: alzarse con las medallas.

Una edición con 16 disciplinas que será histórica, ya que son los primeros Juegos Olímpicos que cuentan oficialmente con varias ciudades anfitrionas —está repartida en nueve sedes del norte de Italia—.

También serán los primeros JJOO de Invierno, desde Sarajevo 1984, donde las ceremonias de apertura y clausura se llevarán a cabo en diferentes lugares: Milán y Verona, respectivamente.

En este nuevo capítulo olímpico estarán presentes los mejores atletas de invierno del mundo y algunas de las tecnologías más avanzadas de la actualidad: desde inteligencia artificial (IA) hasta cámaras de alta velocidad o sensores, entre otras innovaciones.

La tecnología de los JJOO

Durante esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno se estrenarán varias tecnologías punteras de la mano de Swiss Timing, empresa hermana de Omega —socio tecnológico responsable del cronometraje y medición oficial de las pruebas—, que pretenden mejorar la experiencia tanto de los jueces y atletas como de los espectadores.

Cámara de Omega para los JJOO de Invierno 2026. Omega Omicrono

Entre las tecnologías presentes se encuentran cámaras de fotofinish capaces de capturar hasta 40.000 imágenes por segundo y que se usarán para determinar el orden en que los competidores cruzan la línea de meta.

Una de las disciplinas que recibirá una mejora tecnológica sustancial es el patinaje artístico. Contará con un total de 14 cámaras con resolución 8K que se ubicarán alrededor de la pista para capturar los movimientos de los patinadores.

También se usará un software que interpretará las imágenes y visualizará los movimientos del deportista en un modelo 3D; mientras una inteligencia artificial procesará los datos para rastrear la trayectoria y la posición. El sistema incluso medirá la altura de los saltos, los tiempos en el aire y la velocidad de aterrizaje en tiempo real.

Incluso generará mapas de calor y superposiciones gráficas que desglosan cada programa al instante. Otros modelos de IA ayudarán a los locutores y comentaristas a procesar los movimientos de los patinadores; y proporcionarán a los jueces datos técnicos precisos para optimizar sus decisiones.

El patinaje usará cámaras de alta resolución y algoritmos de IA. Omega Omicrono

El salto de esquí, por su parte, contará con sensores físicos pequeños y ligeros que se fijarán a cada esquí y que transmitirán datos sobre la velocidad, la aceleración y la posición del esquiador en el aire. También correlacionará los datos de rendimiento con las condiciones del viento.

Una característica que permitirá conocer la influencia de los factores ambientales en cada salto. Esta disciplina contará igualmente con cámaras de alta velocidad para rastrear a cada saltador y una cámara estroboscópica que ofrece imágenes en cámara rápida de la posición corporal durante todo el salto.

La competición de bobsleigh, un deporte donde pilotos recorren una pista estrecha y sinuosa tallada en hielo en una carrera contra el crono sobre trineos de alta velocidad, contará este año con novedades importantes en el fotofinish.

Se usarán cámaras de Omega que proporcionarán finales de fotografía virtuales. Es decir, se usarán células fotoeléctricas, dispositivos que emiten rayos de luz a través de la línea de meta y detienen el cronómetro cuando se rompen.

El salto de esquí contará con tecnologías basadas en cámaras y sensores. Omega Omicrono

Este fotofinish virtual actuará como una herramienta de visualización para espectadores y comentaristas, midiendo de forma precisa las actuaciones de los participantes para determinar al vencedor. También se usará el temporizador cuántico de Omega.

Un dispositivo que permite medir el tiempo con una precisión de millonésimas de segundo, que se calibra constantemente y que se usa igualmente en todos los deportes cronometrados. En pruebas largas y con muchos participantes también se usarán chips de seguimiento que registran cada paso por el recorrido.

A esta tecnología hay que sumarle sensores que recogen información, sistemas capaces de analizarla al instante y plataformas que verifican y difunden los resultados en tiempo real a jueces, organizadores y emisiones, incluso bajo condiciones extremas.

Otra de las novedades tecnológicas de los JJOO de Invierno 2026 viene de la mano del consorcio privado chino Alibaba, que ha presentado chatbots diseñados para facilitar la interacción con los aficionados y las operaciones internas.

El temporizador cuántico de Omega que se usará en los JJOO de Invierno de 2026. Omega Omicrono

Un asistente se integra en la web del Comité Olímpico Internacional (COI) y ofrecerá soporte e información del evento en tiempo real a los usuarios. Un segundo modelo de IA se implementará en el portal seguro del COI para los Comités Olímpicos Nacionales y permitirá al personal localizar documentos y pautas de financiación.

Además de los chatbots, Alibaba Cloud aplicará sus tecnologías para optimizar las repeticiones en tiempo real y modernizar los sistemas de transmisión en la nube de los Juegos.

Teléfonos móviles

Samsung es otra de las compañías cuyas tecnologías contarán con gran presencia durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. El fabricante, con el apoyo de Olympic Broadcasting Services (OBS), la emisora principal de todos los Juegos, integrará móviles Galaxy S25 Ultra en la producción de la Ceremonia de Apertura, que se celebrará en el estadio de San Siro, en Milán.

Colocados junto a las cámaras de retransmisión convencionales, los smartphones de Samsung se ubicarán en puntos estratégicos —grúas sobre el campo, gradas o túneles de acceso de los atletas— para ofrecer tomas inmersivas en tiempo real y de manera inalámbrica, sin alterar los flujos de producción ya establecidos.

Un Samsung Galaxy S25 Ultra en el estadio de San Siro donde se celebrará la ceremonia inaugural. Samsung Omicrono

La compañía también permitirá que un grupo seleccionado de voluntarios cuente con dispositivos Galaxy equipados con la función 'Intérprete', impulsada por Galaxy AI, para comunicarse de forma sencilla con atletas, oficiales y visitantes; pudiendo realizar traducciones directamente en el dispositivo.

Samsung también dará apoyo al arbitraje y al seguimiento de las competiciones, ya que desplegará monitores de alta calidad en las pruebas de patinaje de velocidad en pista corta. Para los aficionados, la empresa instalará estaciones de carga para que puedan cargar sus dispositivos electrónicos.

Una voluntaria con un Samsung Galaxy Z Flip usando la función 'Intérprete'. Samsung Omicrono

Para los atletas, que recibirán una edición especial del Samsung Galaxy Z Flip 7, la firma abrirá en el histórico Palazzo Serbelloni de Milán un espacio llamado 'Samsung House' en el que se podrán reunir con medios y partners para conocer la historia de la innovación tecnológica de la firma en los Juegos o para compartir momentos y conversaciones.