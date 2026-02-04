Del 'selfie' para controlar la edad al pasaporte digital obligatorio: las opciones de Sánchez para vigilar las redes sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en Dubái que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años: "Vamos a protegerles contra este salvaje oeste".

La medida sigue la tendencia que están abrazando otros países en Europa o al otro lado del globo como Dinamarca o Australia, que han emprendido hace poco este paso importante con estilos diferentes.

España no está sola, de hecho, el Parlamento Europeo exige elevar a 16 años la edad mínima para acceder a las redes. Por su parte, Francia es uno de los países europeos más beligerantes en este aspecto. Incluso Grecia ha anunciado este martes su intención de seguir estos pasos. Sin embargo, una vez decidida la restricción, hay una pregunta que sigue en el aire: ¿cómo aplicarla?

En este sentido, Dinamarca avanza hacia una regulación estatal, mientras que Australia ha tomado un camino muy diferente, dejando la responsabilidad en las plataformas como Facebook, Instagram o Snapchat. WhatsApp o YouTube Kids quedaban fuera de la prohibición en este país.

"Está claro que el problema existe, pero es más interesante centrarnos en el papel de las redes sociales y el algoritmo", explica a EL ESPAÑOL-Omicrono, Pablo Roca, docente de marketing digital de la escuela Tokio School. "Creo que quizás el foco sería más bien ponerlo en los directivos y en la manipulación del algoritmo", asevera el experto.

Lo cierto es que en España aún no se sabe qué servicios serán los afectados, pero es posible que sean los mismos ya que se pretende frenar los servicios que usan algoritmos que "distorsionan el debate público y donde se distorsionan nuestros datos y nuestras imágenes". Esto podría dar margen a otras plataformas como BeReal, que no usa algoritmos y no permite el uso de IA.

Instagram

En cuanto a la forma de aplicarlo, el modelo por el que parece apostar sería obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. Un enfoque similar al de Australia y también similar al proceso aplicado por Reino Unido para evitar que los más pequeños vean pornografía en la red.

Responsabilidad de las plataformas

En Reino Unido, el año pasado se implementó el sistema de verificación de edad en Internet impulsado por la Ley de Seguridad en Línea aprobada en 2023. Esta ley obliga a plataformas que ofrezcan contenido para adultos, incluidas redes sociales como X, Reddit, Bluesky y Discord, a imponer controles de edad rigurosos.

Sin embargo, la ley no define un método concreto de verificación, y cada plataforma ha adoptado diferentes sistemas, desde el uso de fotografías hasta la solicitud de datos personales como tarjetas de crédito o DNI. Sin embargo, estos sistemas parecen haber resultado insuficientes.

Imagen de archivo de unos jóvenes 'pegados' a sus móviles.

En julio de 2025, los usuarios vieron cómo era posible usar fotografías de videojuegos como Death Stranding para saltarse estos métodos, lo que los probaba como ineficientes en todo punto. Además, muchos británicos han recurrido al uso de VPN para eludir los bloqueos. Esto ha derivado en la denuncia de Pornhub, que hace una semana anunciaba su cierre en Reino Unido.

Mientras en Australia, las redes sociales han eliminado millones de cuentas de menores de 16 años para cumplir con la nueva regulación, aunque los adolescentes estarían dando con la forma de eludir ese bloqueo. Algunos de ellos advertían en Australia que era tan sencillo engañar al sistema de verificación como arrugar la cara.

Además de pedir documentos de identidad o cuentas bancarias para verificar edad e identidad, las plataformas como las redes sociales de Meta han estado implementando controles basados en inteligencia artificial para determinar la edad de las personas.

La IA se entrena para buscar señales como el tipo de contenido con el que interactúa la cuenta, información del perfil y cuándo se creó la cuenta, para determinar la edad del propietario.

Si el sistema determina que un usuario falsea su edad, la cuenta se convertirá automáticamente en una cuenta de adolescente, con más restricciones que una cuenta de adulto. Con la nueva norma anunciada por el Gobierno, esto podría suponer perder la cuenta.

Un pasaporte digital

En la otra cara de la moneda está la aplicación de sistemas gubernamentales como la propuesta de Dinamarca. Este país anunció su intención de prohibir el uso de las redes a los menores de 15 años a finales del año pasado, pero sin determinar cómo aplicar esa prohibición. Sin embargo, Dinamarca cuenta con un sistema nacional de identificación electrónica que tienen todos los ciudadanos daneses mayores de 13 años.

A partir de esa edad, los daneses pueden inscribirse en el sistema nacional de identificación digital que sirve para toda clase de procesos digitales como el inicio de sesión en el banco, hasta la reserva de una cita médica. El MitID original, que significa "Mi Identidad", se introdujo en 2019 para servicios gubernamentales y privados, incluyendo la banca.

Un grupo de niños con móviles iStock

Aunque, el uso de esta aplicación sigue siendo voluntario, según datos del año pasado de la Agencia para el Gobierno Digital, más del 87 % de la población adulta danesa utiliza MitID al menos una vez a la semana. La nueva aplicación AltID, que sustituye a MitLD se lanzará en la primavera de 2026.

Aún está por ver si el gobierno danés consigue que las plataformas apliquen este sistema para verificar la edad. El sistema permitiría verificarse sin compartir información confidencial, ya que AltID solo comparte una prueba de conocimiento cero.

Este planteamiento es similar al DNI Digital Europeo y que pretende formar una infraestructura europea con la que los más de 450 millones de ciudadanos puedan interactuar con los servicios públicos y privados a través de las fronteras nacionales y sin desvelar su información, mediante protección criptográfica y un sistema de código abierto.

En España el gobierno ya planteó un sistema central de verificación de mayoría de edad para limitar el acceso a contenido pornográfico a los menores en 2024. El sistema, compuesto por una doble autenticación con renovación de las 30 credenciales y el sistema de código QR, terminó recibiendo el apodo de "pajaporte" entre la población. La propuesta acabó paralizándose.

"Se supone o se entiende que cada vez que entremos en una aplicación, en una plataforma, tengamos de alguna manera que registrarnos y eso queda constancia", comenta Roca sobre la preocupación por la privacidad de estos sistemas gubernamentales. La posibilidad de un ciberataque o filtración de datos genera recelo entre la población ante estos sistemas.

Se aplique como se aplique, los expertos advierten desde hace años, cuando se planteó en algunos países la prohibición a los videojuegos a los menores , que estas medidas pueden tener el efecto contrario y llevar a los usuarios a buscar alternativas fuera de la legalidad, como abrirse cuentas piratas.