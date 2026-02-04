La conexión de Starlink llega a los móviles en España: MasOrange llega a un acuerdo con la empresa de Elon Musk

Del espacio a tu móvil, la conexión satelital de Elon Musk aterriza en los teléfonos de España, en concreto, en aquellos que contraten su conectividad con MasOrange. "España será el primer país de la Unión Europea en lanzar Starlink Direct to Cell este año", anunciaba Starlink a través de su cuenta en X.

La operadora MasOrange ha llegado a un acuerdo con Starlink para realizar una prueba piloto en la provincia de Valladolid, será la primera que se realiza en España con el servicio Direct to Cell. Esta tecnología permite la conexión directa entre los dispositivos móviles y la vasta constelación de satélites de Starlink, desplegada por SpaceX, empresa fundada por Elon Musk.

"Estamos muy contentos de anunciar este acuerdo con Starlink que refuerza nuestro compromiso con la innovación y con ofrecer siempre los mejores servicios a nuestros clientes mediante el uso de todas las tecnologías disponibles”, dijo Meinrad Spenger, Consejero Delegado de MasOrange.

Spain will be the first country in the European Union to launch Starlink Direct to Cell this year.



In partnership with @MASORANGE_ES, the satellite-to-mobile service will connect customers in remote areas where terrestrial coverage isn’t available https://t.co/8DwDJNbUgM — Starlink (@Starlink) February 3, 2026

La implementación del servicio “Direct to Cell” en España para este piloto, aprobado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, utilizará parte del espectro de frecuencias asignado a MasOrange, según ha informado en un comunicado el operador.

'Direct to Cell (DTC)' -directo al teléfono, en castellano-, que es un nuevo tipo de conectividad satelital que no necesita de "dispositivos extra o una aplicación especial" para funcionar en los smartphones.

La infraestructura móvil terrestre de +O usará la red satelital de Starlink como complemento. La empresa española recuerda que esta combinación amplía las opciones de conectividad dando acceso desde áreas remotas, de alta montaña o entornos costeros donde la cobertura terrestre es limitada o inexistente.

Es decir, con esta tecnología los móviles se pueden conectar directamente a los satélites sin necesidad de usar las torres de telefonía celular tradicionales; pudiendo dar conectividad en áreas que carecen de cobertura de red móvil.

La nueva web de Starlink. Starlink Omicrono

Los usuarios podrán disponer de datos en sus dispositivos para utilizar aplicaciones como WhatsApp o Google Maps, además de servicios de mensajería SMS y MMS.

A finales del año pasado se había indicado que sería Ucrania el primer país de Europa en disponer de este servicio satelital con conexión directa a los teléfonos móviles. La operadora ucraniana Kyivstar, una de las más grandes del país, ha anunciado la disponibilidad completa de este servicio para los suscriptores de la plataforma.

En este caso, se indicó que serían solo los móviles Android los únicos en poder hacer uso de Direct to Cell a través de Kyivstar. MasOrange no ha especificado esta distinción en su comunicado.