El aeropuerto etíope que quiere romper todos los récords: un lujoso diseño en equis y con pistas que ahorran combustible

Etiopía quiere deslumbrar al mundo con un inmenso y lujoso aeropuerto. Para ello ha elegido a la firma de arquitectos que están dejando su sello en impresionantes construcciones por todo el mundo, desde Emiratos Árabes hasta Málaga. Zaha Hadid Architects ha desvelado sus planes para poner en pie el aeropuerto más grande de África. El primero por capacidad de viajeros y el segundo por dimensiones del mundo, sólo por detrás del de Arabia Saudí.

Se trata del Aeropuerto Internacional Bishoftu (BIA) que se está construyendo a unos 40 kilómetros al sur de Adís Abeba, Etiopía, por encargo del la Ethipian Airlines Group. Líneas curvas y colores claros y luminosos forman una enorme X en la que se distribuyen los millones de pasajeros que tomarán sus aviones en un año desde estas instalaciones.

Su diseño persigue tanto la comodidad de los viajeros como una mayor eficiencia de la gestión de las aerolíneas, según explica la compañía. La inauguración de estas instalaciones está prevista para 2030. El aeropuerto se construirá por fases y tendrá la capacidad de atender a 110 millones de pasajeros al año.

Este nuevo punto del tráfico aéreo tendrá una superficie aproximada de 660.000 metros cuadrados y presentará una inusual forma en X. Esta curiosa elección no solo pretende sorprender al mundo, también busca facilitar la navegación en el interior del edificio, según han informado los responsables del proyecto.

Hay que tener en cuenta que el Aeropuerto Internacional King Fahd (DMM) en Dammam, Arabia Saudita, es el más grande del mundo por superficie total, abarcando aproximadamente 780 kilómetros cuadrados. Mientras que el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) sería el más transitado del mundo, según el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Atlanta registró más de 108 millones de pasajeros durante todo el 2024.

Diseño en X

El estilo del aeropuerto no deja espacio para la duda, recuerda claramente al estilo de los otros diseños creados con sus características formas curvas formadas por líneas continuas, colores luminosos, fusionando naturaleza con la estructura del edificio. A vista de pájaro la X rompe con esas siluetas sinuosas.

Aeropuerto Internacional de Bishoftu (BIA) Zaha Hadid Architects Omicrono

"Inspirado en el Gran Valle del Rift que pasa cerca de Bishoftu a su paso por el país, una única columna central conecta las instalaciones de la terminal con los muelles de aeronaves, minimizando las distancias de transbordo y garantizando que los pasajeros en conexión puedan llegar fácilmente a su siguiente puerta de embarque", afirma la compañía de arquitectos.

BIA se ha diseñado para satisfacer las necesidades de todos estos viajeros, incluyendo un hotel en la zona de operaciones con 350 habitaciones, además de una amplia variedad de restaurantes y zonas de entretenimiento. El aeropuerto contará con jardines y patios exteriores para disfrutar el clima de la región.

Este aeropuerto en forma de X tendrá espacio para estacionar 270 aviones. En la primera fase se construirán dos pistas paralelas en código 4E de operación independiente y una terminal de 660.000 metros cuadrados, que permitirán la gestión de 60 millones de pasajeros al año. Cuando se finalice, atenderá hasta 110 millones de pasajeros al año.

Mejorando la eficiencia

La elevación del BIA de casi 400 metros de altitud sobre el nivel del mar menos que el aeropuerto actual, además de sus largas pistas, mejorará el rendimiento de los aviones. Esto permitirá a Ethiopian Airlines optimizar el peso máximo de despegue (MTOW) utilizando menos combustible para transportar más pasajeros y carga en vuelos directos, tal y como indica Zaha Hadid.

Aeropuerto Internacional de Bishoftu (BIA) Zaha Hadid Architects Omicrono

En los aeropuertos, el MTOW se limita teniendo en cuenta las condiciones de la pista y el entorno, siendo posible que se establezca un MTOW menor que el certificado. Las distancias declaradas de las pistas definen cuánto recorrido hay para acelerar, frenar o despegar e influyen en el peso máximo admisible.

No obstante, las condiciones de la pista como la temperatura, el viento o la presión pueden influir negativamente en este aspecto. Obstáculos como los relieves o edificios en la trayectoria de salida pueden reducir el peso permitido aunque la pista sea larga. Otros factores como las pendientes también pueden hacer que baje el peso máximo regulado para el despegue.

El proyecto pretende construir estas instalaciones para conseguir el estándar de construcción ecológica LEED Oro. Todo el aeropuerto se construirá mediante fabricación modular e incorporará materiales de producción local.

Pero no solo la construcción persigue marcar estándares ecológicos, la propia gestión del mismo debe tenerse en cuenta cuando esté operativo. Para ello, las aguas pluviales de las pistas, calles de rodaje y plataformas del aeropuerto se distribuirán a humedales y canales para su almacenamiento y reutilización.

Aeropuerto Internacional de Bishoftu (BIA) Zaha Hadid Architects Omicrono

Los grandes aeropuertos internacionales pueden usar del orden de cientos de miles a varios millones de litros de agua diarios, por lo que la mayoría ya integra sistemas de reutilización para reducir el impacto ambiental que supone esta actividad de transporte a nivel mundial.

Además, se instalarán paneles solares en todo el recinto para permitir la producción de energía in situ. También se utilizará plantación autóctona resistente a la sequía, en los jardines y zonas verdes del recinto.