El tractor eléctrico de la familia Knüsel para cambiar el campo en Europa: usa energía solar y es completamente silencioso

La tecnología lleva años transformando la agricultura. Mientras surgen innovaciones como robots que cosechan tomates o vehículos que monitorizan los cultivos en España, los tractores siguen siendo una pieza clave para garantizar la productividad y eficiencia del campo.

Y es precisamente en esa máquina donde la siguiente gran revolución del campo empieza a tomar forma. Una familia suiza ha creado el primer tractor totalmente eléctrico y asistido por energía solar producido en Europa.

Se trata de la familia Knüsel, quienes en el taller de su empresa Rigitrac AG, fundada en la década de 1970, se pusieron a pensar qué hacer con la electricidad que generan los paneles solares de los tejados de las granjas.

Tras un estudio, tuvieron una idea: usar esa energía directamente en la maquinaria que trabaja en los propios campos de las granjas. En 2018, Rigitrac desarrolló un primer vehículo de prueba junto con la Universidad de Dresde, en Alemania.

Ahora, unos años después y "tras un camino largo y con tropiezos", como señala en un comunicado Theres Beutler-Knüsel, directora general de Rigitrac AG y una de las hijas de Sepp Knüsel, fundador de la empresa, sorprenden con un innovador tractor: el SKE 40.

Con energía solar

Los tejados de los estables cubiertos con placas fotovoltaicas producen más electricidad de la que muchas explotaciones pueden consumir en tiempo real, por lo que aprovechar esa energía desperdiciada era el gran objetivo de la empresa familiar.

El vehículo ideado en 2018 fue un primer prototipo totalmente funcional, aunque no tuvo un camino sencillo debido a que muchas piezas importantes no existían por aquel entonces en el mercado europeo.

El tractor eléctrico asistido por energía solar SKE 40. Rigitrac Omicrono

De hecho, la empresa relata que tuvo que diseñar estas piezas con proveedores, además de probarlas en condiciones reales. Poco a poco, y tras un duro y largo trabajo, han logrado fabricar un tractor totalmente eléctrico que funciona y se puede fabricar de forma estable.

El SKE 40 es un tractor compacto de alrededor de 2,5 y 2,8 toneladas, silencioso y libre de emisiones que puede reemplazar a los modelos diésel. Este vehículo utiliza la energía de los paneles solares de las granjas, es respetuoso con el medio ambiente y cuenta con una interesante ficha técnica.

Por ejemplo, dispone de un accionamiento totalmente eléctrico con recuperación y bomba de calor para calefacción y refrigeración; y ofrece unos bajos requisitos de mantenimiento y una larga vida útil.

El SKE 40 ofrece una potencia en torno a los 40 kW (unos 54 CV), según documentación técnica de Rigitrac, y monta una batería de aproximadamente 50 kWh entre los ejes, lo que le permite trabajar unas 5 o 6 horas con una sola carga.

El tractor eléctrico asistido por energía solar SKE 40. Rigitrac Omicrono

También posee una dirección de rotación y una velocidad de los ejes TDF (Tomas de fuerza) que se pueden controlar de forma independiente, una alta eficiencia mediante accionamiento eléctrico y todas las válvulas hidráulicas son proporcionales, controladas eléctricamente y ajustables según el flujo.

El SKE 40 incorpora un sistema de cinco motores eléctricos controlados de forma inteligente que se utilizan únicamente cuando es necesario, lo que permite lograr una máxima eficiencia y un consumo mínimo de energía. También cuenta con una cabina suspendida, un joystick ergonómico y ventana panorámica.

Una versión más grande

Este tractor eléctrico es potente, fuerte y resistente a las duras condiciones invernales y encuentra su espacio en una amplia variedad de tareas, según la empresa: desde operaciones municipales, trabajos de patio de obras y limpieza de calles hasta el cuidado y mantenimiento de parques, jardines, campos deportivos, pistas de golf y superficies de equitación.

También resulta idóneo para trabajos agrícolas ligeros y medianos, así como para el manejo de frutas y cultivos especiales, pudiendo transportar cargas con remolque o pala de forma eficiente y silenciosa.

El tractor eléctrico asistido por energía solar SKE 40. Rigitrac Omicrono

Al trabajar sin emisiones, es especialmente adecuado para zonas sensibles al ruido y para su uso en naves e invernaderos, además de ofrecer ventajas en el mantenimiento invernal, como la retirada de nieve o el esparcimiento de sal.

El pequeño tractor eléctrico SKE 40 ya se prueba en países como Suiza, Alemania, Austria, Dinamarca y Noruega. Y entre otras cosas, se emplea en las ciudades para retirar nieve y limpiar las calles. Mientras que en la agricultura, se utiliza en el cultivo de hortalizas y viñedos.

La compañía indica que el tractor no pretende reemplazar a los grandes modelos, ya que es demasiado débil para trabajar con maquinaria pesada, como arar un campo.

La familia Knüsel está actualmente trabajando en un modelo de mayor tamaño que pudiera asumir estas tareas y otras más exigentes, y que planean presentar dentro de dos años.

Si el SKE 40 y su futuro 'hermano mayor' confirman en sus pruebas lo que prometen sobre el papel, el tractor eléctrico dejará de ser una curiosidad para convertirse en una opción real también para los agricultores españoles y otros países.