El nuevo ladrillo que mejora la construcción a los albañiles: está hecho de hormigón y se coloca muy fácil como un Lego

A simple vista, los ladrillos que se usan en España y todo el mundo pueden parecer iguales, pero lo cierto es que existen múltiples tipos y calidades: desde uno hecho de plástico reciclado y otro de madera hasta un nuevo bloque de hormigón que se coloca como un Lego y mejora la construcción a los albañiles.

Se trata de Betonblock, un innovador ladrillo de construcción de hormigón de alta calidad y barato que se fabrica utilizando unos moldes de acero, sin necesidad de morteros, y que se apila para levantar muros más rápido.

Un megabloque que también destaca por su robustez y durabilidad, gracias a las propiedades del hormigón, y que es ideal para construir paredes, muros de contención, particiones y otras estructuras donde la fuerza es crucial, según señala la compañía —del mismo nombre— en un comunicado.

Se apila como un Lego

Betonblock se presenta como una interesante alternativa en el sector de la construcción, donde el precio de un bloque de hormigón apilable estándar varía entre 90 y 120 euros, dependiendo del proveedor y las dimensiones que se requieran. A esto hay que sumarle los costes de transporte, que suelen ser altos en pedidos grandes.

Este nuevo ladrillo acaba con este problema gracias a los moldes de la empresa, que son la clave de todo. Estos elementos permiten fabricar los megaladrillos directamente en el sitio y con un solo molde se pueden producir 2.500 bloques en 10 años.

El molde para crear el bloque de hormigón apilable Betonblock. Betonblock Omicrono

Además, la empresa señala que el coste del molde base, que tiene unas dimensiones de 160 centímetros de largo y 80 cm de alto y ancho, es de 1.675 euros, "lo que reduce el coste por bloque a 0,67 euros".

El molde está fabricado con acero S355 de alta calidad y tiene un recubrimiento en polvo que crea una capa más dura, por lo que es resistente a los arañazos y a los impactos. Además, no se oxida y está disponible en diferentes tamaños y colores de revestimiento.

Otra de las claves del molde es que tiene una vida útil de al menos 10 años y un cierre único, lo que hace que sea fácil de usar y dimensionalmente estable. Gracias a ello, se consigue que los bloques de hormigón que se vayan fabricando con el paso de los años cuenten con exactamente las mismas dimensiones.

Por lo que los ladrillos encajan entre sí a la perfección para una construcción sólida y apilable, como si fuera un Lego. El proceso de fabricación de Betonblock es el siguiente, aunque la compañía primero aconseja engrasar antes el molde con un aceite de desmoldeo para facilitar la separación del molde y el hormigón.

Unos obreros creando ladrillos Betonblock (izqda) y varios de estos bloques (dcha). Betonblock Omicrono

Una vez colocado el molde en una superficie plana y resistente donde apoyarlo, y después de engrasarlo, se vierte hormigón —ya sea nuevo o sobrante de otras obras— en él, se compacta y se deja fraguar hasta alcanzar la resistencia mínima para manipularlo.

Cuando ya está fraguado, apenas queda abrir el molde y extraer el ladrillo de hormigón, con sus 'conexiones' superiores y alojamientos inferiores listos para el encaje con otros bloques; para lo que se necesita una grúa.

Al apilarlos literalmente como si fueran piezas Lego, que es otra de las claves del sistema, se evita el deslizamiento sin necesidad de mortero y permite montar y desmontar muros de contención y divisorias solo con grúa o manipulador, reconfigurando la estructura cuando haga falta.

Usos más habituales

Betonblock cuenta con varias diferencias frente a un bloque de hormigón tradicional, especialmente en el diseño y el sistema de construcción. Por ejemplo, al ser apilables y sin mortero, los muros se montan y desmontan muy rápido, se pueden ampliar, mover o reconfigurar con grúa, algo que un bloque estándar pegado con mortero no permite.

Bloques de hormigón apilable Betonblock. Betonblock Omicrono

Asimismo, cada bloque es grande y muy pesado, ya que están pensados para trabajar como muro de contención por peso propio, no como fábrica de pequeñas piezas como el bloque hueco tradicional.

También es un ladrillo que se concibe como una pieza modular reutilizable. Esto quiere decir que una vez que termina un uso, se desmonta y se lleva a otro proyecto. Otra importante diferencia es que Betonblock está pensado para aprovechar hormigón sobrante de otras obras, convirtiéndolo en bloques útiles en lugar de residuo.

El bloque de hormigón apilable Betonblock. Betonblock Omicrono

Una característica que introduce un componente de economía circular, que no es habitual en el bloque tradicional. En cuanto a los usos más habituales, la empresa asegura que con estos bloques se levantan desde muros de gravedad hasta estructuras rápidas y desmontables, tanto en obra civil como en industria y agricultura.

Por ejemplo, en su web señalan usos como cobertizos, estables, refugios para animales, defensas frente a inundaciones, muros de contención de tierras y taludes en obras, carreteras, explanadas o taludes de naves; o boxes y silos para almacenamiento a granel.

También se pueden usar como cerramientos perimetrales y vallas de seguridad en polígonos, industrias, canteras o plantas de reciclaje; barreras temporales o permanentes, como pueden ser para la separación de tráfico o protección de maquinaria.