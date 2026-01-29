Tesla se vuelca con su robot humanoide Optimus: dejará de fabricar los coches S y X para darle prioridad total

Optimus, el robot humanoide de Tesla, se convierte en la gran apuesta de la compañía de Elon Musk. La empresa centra sus próximos dos años en la fabricación en masa de estas máquinas para poder llevarlas a las casas y toda clase de entornos. Para ello deja de lado parte de la fabricación de sus coches más icónicos.

Tesla ha presentado su último informe de ingresos de 2025 y con él ha anticipado su plan para este nuevo año. La compañía automovilística está enfocada en el avance de sus robots humanoides, dejará de fabricar sus modelos S y X para enfocarse en los robots, cuya tercera generación se dará a conocer en el primer trimestre de 2026.

Esta nueva versión de Optimus incluirá importantes mejoras respecto a la versión 2.5 incluyendo un nuevo diseño de la mano del robot. Así, se espera que entre en producción antes de que acabe el 2026. Tesla afirma que planea alcanzar una capacidad final de 1 millón de robots producidos al año.

Elon Musk junto con su robot Optimus y su robotaxi Cybercab. Reuters | E.E. | ChatGPT

Para ello, este miércoles, también ha anunciado que dejará de fabricar su Model S y Model X. En la primera mitad del año la planta de producción que tiene en Fremont, California, se centrará en la creación de robots Optimus, despidiéndose de estos coches.

"Es el momento de poner punto final a los programas de Model S y Model X de forma honorable. Porque estamos moviéndonos hacia un futuro basado en la autonomía", explicó Musk durante una teleconferencia con analistas.

Musk, como es habitual, ha prometido que Optimus se pondrá a la venta al público en 2027. El objetivo es sacar a Optimus de las fábricas de Tesla para darle trabajo como asistente doméstico o, incluso, como cirujano. El magnate también indicó que en 2025 produciría 5.000 robots, pero este objetivo no se ha confirmado, como otras promesas hechas en el pasado por el multimillonario.

El desarrollo de robots humanoides no es un trabajo menor, son muchas las empresas enfocadas en esta nueva industria tecnológica, y enfrentan innumerables obstáculos. Tesla, por su parte, ha tenido un lanzamiento complicado con errores en las teleoperaciones.

Optimus, el robot humanoide de Tesla. Tesla Omicrono

La empresa cada vez depende más del éxito de sus robots en el futuro para sostener sus ingresos, incluyendo el paquete salarial de un billón de dólares de Elon Musk. El empresario añadió que Optimus podría contribuir de forma importante al Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos.

Toda la esperanza puesta en esta máquina con forma humana a la que se le ha visto trabajar en fábricas o realizando tareas dentro de casa, pero la mayoría de las veces siendo teledirigido. En su última aparición, durante un evento en Miami, una de las unidades se cayó en plena demostración y realizó movimientos que despertaron las sospechas del público de que la máquina podía estar siendo controlada en remoto.

La empresa que ha popularizado los coches eléctricos, ahora está centrada en estos robots, así como en seguir impulsando su sistema de conducción autónoma. En España ha comenzado a ofrecer pruebas de su FSD (sistema de conducción autónoma bajo supervisión humana)