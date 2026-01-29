Elon Musk quiere curar la ceguera este año: Neuralink está lista para implantar Blindsight por primera vez en humanos

Elon Musk, en la presentación de uno de los dispositvos de Neuralink Future. Foto: Steve Jurvetson

Elon Musk está de anuncios. Además de presentar el informe de ingresos y la estrategia de Tesla para los próximos dos años en los que se centrará en la fabricación de sus robots humanoides, Optimus, el magnate también ha informado de los próximos avances de Neuralink, su compañía enfocada en el desarrollo de implantes cerebrales.

Curar la ceguera, este es el último objetivo propuesto por la compañía con su implante Blindsight. Este año se espera que este modelo dé un salto importante al ser implantado por primera vez en humanos.

Según ha explicado Musk en un mensaje en su red social, X (más conocida como Twitter), están esperando la aprobación regulatoria para poder implantar este nuevo chip cerebral en un paciente humano.

"Permitirá que quienes tengan pérdida total de la visión puedan ver en baja resolución al principio, para luego alcanzar una alta resolución con el tiempo", ha recordado el magnate en la red social.

Este chip, consigue generar la percepción visual mediante la activación de las áreas cerebrales responsables de la función visual. Blindsight, recrea la conexión ojo-cerebro utilizando una cámara de video para capturar imágenes del entorno o de seres queridos y las transmite inalámbricamente al cerebro mediante nuestro implante especializado.

Congrats to the @Neuralink team for helping many people who have lost use of their body with our Telepathy implant that enables computer use simply by thinking!



The next generation Neuralink cybernetic augment with 3X capability will be ready later this year.



Pending regulatory… https://t.co/OfRM7FsVsC — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2026

Hace dos años, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) de Estados Unidos otorgó la etiqueta de dispositivo innovador a Blindsight.

Este es el segundo producto implantable que ha desarrollado la empresa después de Telepathy, el cual ya ha implantado en pacientes permitiéndoles controlar máquinas con la mente. Los últimos datos proporcionados para la empresa indican que ya son 21 las personas que han recibido el implante.

No es el único avance que espera celebrar la empresa este 2026, para final de año, pretenden conseguir un "aumento cibernético" de la próxima generación de Neuralink pueda triplicar su capacidad. El robot quirúrgico de próxima generación de Neuralink podrá insertar hilos en el cerebro en 1,5 segundos, frente a los 17 segundos de su robot quirúrgico anterior.

Al mismo tiempo, la compañía de neurotecnología de Musk trabaja en un proyecto de investigación en el que colaboran investigadores de la Universidad de California y la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante). La idea detrás de este proyecto no es otra que la de realizar un ensayo clínico para estudiar la viabilidad de prótesis visuales que den lugar a una suerte de ojo biónico inteligente, equipado con inteligencia artificial y que serviría para dotar de capacidades de visión parciales a personas ciegas.