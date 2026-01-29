Daemen y Rijmen, Premio Fronteras por diseñar el sistema ultraseguro que blinda los dispositivos y las conexiones

Joan Daemen y Vincent Rijmen, los ingenieros belgas que diseñaron el sistema criptográfico que protege la seguridad de dispositivos electrónicos y conexiones digitales en todo el mundo han sido reconocidos con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Tecnologías de la Información y la Comunicación.



Ambos ingenieros crearon a finales del siglo pasado el llamado algoritmo de ‘Rijndael’ (nombre dado fusionando sus dos apellidos), que sigue siendo en la actualidad el sistema estándar a escala internacional para proteger la seguridad y privacidad de internet, los ordenadores portátiles, los móviles, las conexiones wifi, los sistemas de mensajería digital, las tarjetas bancarias o el almacenamiento de datos en la nube, entre muchas otras aplicaciones.



El jurado ha valorado que durante el último cuarto de siglo, este sistema basado en “una profunda investigación sobre los fundamentos matemáticos de la criptografía” y se ha convertido en una tecnología que sustenta la era digital actual, ya que gracias a ella “nuestro dinero permanece en nuestras cuentas bancarias, nuestros historiales médicos siguen siendo privados y nuestros mensajes solo llegan a las personas a las que queremos enviarlos”.

Una tecnología que cambia el mundo

La Fundación explica que su contribución pionera constituye “un ejemplo paradigmático de cómo la teoría fundamental puede dar lugar a una tecnología que cambia el mundo”, y a “aplicaciones prácticas que afectan a miles de millones de personas”, ha destacado el jurado.

En 1997, ambos investigadores belgas crearon un algoritmo que pocos años después —en 2001 en EEUU; y en 2005 a escala internacional— se convirtió en el estándar internacional utilizado para preservar la seguridad y privacidad de las páginas de internet.



Cuando Daemen y Rijmen comenzaron su carrera investigadora en los años 1990, la manera en la que se cifraba la información confidencial adolecía de cada vez más defectos, ha recordado la FBBVA, y ha explicado que después de 20 años de uso, el algoritmo denominado Data Encryption Standard, promovido por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) —el organismo que regula la ciberserguridad en EEUU— se estaba volviendo demasiado inseguro como para seguir cumpliendo su función.

El NIST convocó un concurso para buscar un nuevo algoritmo más rápido y seguro que se convirtiera en el nuevo estándar a nivel internacional, y aunque los plazos para presentar las propuestas eran bastante apurados, los ingenieros belgas aprovecharon que sus doctorados habían tratado precisamente sobre eso.



El algoritmo 'Rijndael' sirve para cifrar datos, es decir, para transformar un mensaje legible por cualquiera en una cadena de caracteres aparentemente aleatorios y por tanto incomprensibles.

Para lograrlo, se sustituyen fragmentos del mensaje original por otros nuevos mediante operaciones matemáticas que dictan cómo realizar esa sustitución -que, además, depende de una clave que solo conocen el emisor y el receptor deseado, y que sirve también para descifrar el mensaje-.



El algoritmo ha demostrado ser seguro también ante ataques procedentes de un ordenador cuántico lo suficientemente potente, ha destacado la FBBVA, y ha informado de que en la actualidad los dos premiados centran su investigación en perfeccionar la seguridad de los dispositivos que emplean su sistema.



Joan Daemen (Bélgica, 1965) orientó su carrera desde sus inicios a la ingeniería y arquitectura de seguridad, y en 2015 se incorporó a la Universidad Radboud (Nimega, Países Bajos) como catedrático de Criptografía Simétrica en el Grupo de Seguridad Digital, que dirige desde 2019.



Por su parte, Vincent Rijmen (Bélgica, 1970) se doctoró en la División de Seguridad Informática y Criptografía Industrial (COSIC) de KU Leuven (Bélgica), donde hoy es catedrático adscrito al COSIC y director del Departamento de Ingeniería Eléctrica (ESAT, cargos que compatibiliza con el de profesor adjunto en el Centro Selmer de Comunicación Segura de la Universidad de Bergen (Noruega).