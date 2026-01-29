Un coche autónomo de Waymo atropella a un niño cerca de un colegio: defiende que lo hizo "mejor que un humano"

Aunque los coches de Waymo ya se comporten como humanos, eso no significa que sean infalibles; los coches autónomos aún están muy lejos de la autonomía completamente segura, el ansiado "nivel 5" al que aspiran todos los desarrolladores.

Ahora, esta tecnología va a sufrir uno de los mayores escrutinios hasta la fecha, después de que uno de los coches autónomos de Waymo haya atropellado a un menor de edad en la zona de un colegio.

El incidente ocurrió el pasado 23 de enero, en Santa Mónica, California, en la cercanía de un colegio de primaria; en el momento del impacto, la calle estaba llena de coches aparcados en doble fila de padres y madres dejando a sus hijos.

El accidente precisamente ocurrió porque el menor de edad salió de detrás de un SUV, un vehículo grande, aparcado en doble fila; los sistemas del coche de Waymo no fueron capaces de detectarlo a tiempo para frenar de manera segura.

La NHTSA, la mayor entidad de seguridad vial de los Estados Unidos, ha iniciado una "evaluación preliminar" que investigará si Waymo tomó las precauciones necesarias, teniendo en cuenta, entre otras cosas, "la proximidad al colegio de primaria durante esas horas" y "la presencia de peatones jóvenes y otras personas potencialmente vulnerables".

Waymo, una startup propiedad de Alphabet (la casa matriz de Google), se ha adelantado a esta investigación de la NHTSA y unos posibles resultados negativos, revelando una gran cantidad de detalles del incidente que la organización gubernamental no había hecho públicos aún, junto con una defensa de sus sistemas.

Los sensores de un coche autónomo de Waymo Waymo

Según la publicación de Waymo, el joven peatón "entró de manera repentina" en la carretera detrás de un SUV grande, "moviéndose directamente en el camino de nuestro vehículo".

Waymo defiende que su tecnología fue capaz de "detectar inmediatamente al individuo" y que frenó desde una velocidad de 27 km/h a menos de 10 km/h antes de "que se realizase el contacto".

Waymo ha revelado que el niño "se puso de pie inmediatamente" y que caminó hasta la acera; la compañía llamó a los servicios de emergencia y el coche permaneció quieto hasta que la policía le dio permiso para abandonar la escena del accidente.

La compañía ha intentado defender la actuación de su coche autónomo, llegando a declarar que lo ha hecho mejor que lo que haría un conductor humano en esa misma situación.

Para apoyar esta declaración, la compañía ha publicado un modelo que muestra que un conductor completamente alerta habría hecho contacto con el peatón a una velocidad de 23 km/h en vez de 10 km/h, con consecuencias previsiblemente peores para el niño.

Sin embargo, esta no es la primera vez que los sistemas de Waymo son criticados por su comportamiento en zonas escolares, donde la precaución debe extremarse precisamente por momentos imprevistos como este.

Por ejemplo, el pasado mes de diciembre, se descubrió que los coches de Waymo no se detienen ante los buses escolares, adelantándose de manera ilegal para continuar su camino pese a lo que dictan las leyes de tráfico.