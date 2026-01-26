La conducción autónoma de Tesla ya está en España: los impresionantes vídeos en Madrid o Málaga

España ha comenzado el 2026 por todo lo alto en lo que a conducción autónoma refiere. El pasado 14, Musk convertía su sistema Full Self-Driving (FSD) en una suscripción y el 23, activaba las pruebas de conducción supervisadas en el país.

Esto ya se ha estado notando en vídeos publicados en redes sociales, con dueños de coches Tesla moviéndose con el sistema de conducción autónoma por las calles españolas.

Uno de los vídeos más virales, del 26 de enero, revela a un conductor moviéndose por una prueba establecida entre Leganés y Fuenlabrada (Madrid), sin ningún tipo de fallo en su ejecución.

Las pruebas FSD de Tesla, en España

El pasado día 23 de enero, Tesla anunciada la llegada a España de las demostraciones públicas de su sistema Full Self-Driving supervisadas, que permitían poner a prueba el sistema en algunas ciudades nacionales.

Las sesiones, que ya pueden reservarse a través de las tiendas de Tesla, otorgarán la posibilidad a los clientes de comprobar el funcionamiento del FSD en vivo y en directo. Eso sí, con supervisión humana.

Es inexplicable la sensación del FSD en pleno centro de Málaga 🚗⚡

Tráfico real, rotondas, peatones… y el coche resolviendo con una suavidad brutal.

Entre las ciudades elegidas nos encontramos Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona y Málaga. Cabe aclarar que son simples demostraciones públicas. No es un despliegue de la función para clientes de Tesla.

La promesa es clara: el lanzamiento final del FSD a Europa para este mismo año, después de haber realizado este tipo de pruebas en otros tantos países a nivel internacional.

Es aquí donde llegamos a las primeras demostraciones grabadas en vídeo, que nos dan una idea del rendimiento de esta función en las calles de estas ciudades ya seleccionadas por Tesla.

El perfil Tesla Owners España ha publicado uno de estos vídeos, con más de 6 minutos y medio de duración. El metraje está acelerado, pero nos muestra el recorrido completo de la prueba.

En este vídeo, el chico de Tesla nos dice que el coche actúa este chico que actúa de forma diferente a la vez anterior, resolviendo mejor el cruce.

El tramo abarca Leganés y Fuenlabrada y en todo momento, está presente un supervisor humano que dispone las manos sobre el volante. Esto se hace como medida de precaución ante un posible fallo del sistema.

Otro metraje, esta vez en Málaga, es tremendamente similar. Un operario sentado en el asiento del conductor y con las manos cerca del volante muestra a unos ocupantes cómo rinde el FSD en tiempo real.

Este segundo vídeo es más revelador, debido a que en él el coche se enfrenta a varios tramos problemáticos para un sistema de conducción autónoma; badenes, peatones cruzando, rotondas, situaciones de tráfico denso...

Sí es cierto que en el vídeo malagueño se puede observar una maniobra algo problemática, consistente en el Tesla girando a la derecha desde un carril interior, pero sin provocar problema de tráfico alguno.

Aquí podéis ver cómo se desenvuelve el FSD de Tesla en España tanto en calles estrechas como en autopista y con tiempo adverso. ¿Qué os parece?



El video grabado durante una prueba supervisada entre Leganés y Fuenlabrada.



Otro vídeo, del mismo usuario, también es claro sobre el funcionamiento del FSD en calles concurridas. Esquiva las dobles filas de otros vehículos sin problemas y respeta los semáforos y las líneas sin mayor problema.

En un momento incluso, el operario llega a afirmar que el coche ha 'aprendido' a hacer una maniobra que implica a una raqueta. "Mira, lo ha aprendido. Esto antes no lo hacía así", asegura el supervisor sorprendido.

Estas pruebas son la punta de lanza de un esperado despliegue por Europa de su tecnología FSD. Así lo dejó claro Elon Musk en Davos, donde explicó que dicho sistema acabaría "aprobado el mes que viene".