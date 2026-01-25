El aerogenerador para poner en el tejado: rebaja la factura de la luz a final de mes y recopila datos sobre el clima

Cuando se habla de aerogeneradores y turbinas, la imagen que rápidamente viene a la cabeza es la de un gigantesco molino de viento blanco como los que inundan muchos paisajes de España. Sin embargo, proyectos de todo el mundo adoptan diseños que se alejan de esta forma clásica para buscar mayor resistencia y efectividad.

Los hay que imitan el estilo de los pájaros, mientras que otros apuestan por un diseño vertical, incluso globos aerostáticos. La intención es adaptar la tecnología capaz de generar energía eólica a nuevos entornos como la ciudad y facilitar su despliegue y fabricación.

Gracias a diseños alternativos como estos, la eólica se ha trasladado a amplios paisajes y a los tejados de las casas, siguiendo la expansión de las placas solares y reduciendo la factura de la luz a final de mes. Pero, además, estos pequeños aerogeneradores también pueden tener un segundo uso, como sistemas de estudio del clima.

Esta es la propuesta de una start-up surcoreana que ya ha desplegado sus aerogeneradores por medio mundo. Un modelo con forma de balón de fútbol que también sirve como punto de recogida de datos sobre el clima como la temperatura y la variación del viento.

Cada una de estas unidades repartidas por zonas urbanas, puertos o el campo, no solo genera energía limpia, sino que también funciona como un sensor ambiental en tiempo real, creando una red de nodos para estudiar el clima que se puede consultar fácilmente.

Un icosaedro

El proyecto ha requerido tres años de investigación en los que han presentado más de 15 patentes y 50 prototipos puestos a prueba durante más de 200 horas.

El resultado ha sido este peculiar diseño, el modelo GW1200. Su estética responde a una geometría que aporta estabilidad mecánica y resistencia frente a ráfagas intensas. El aerogenerador, en diferentes tamaños, tiene una forma icosaédrica con sus 20 caras. Sus triángulos están cubiertos en parte por tela que ejerce como velas de la turbina.

Aerogenerador GeoWind GeoWind Omicrono

El viento, fuerte o suave, pasa a través de la estructura de forma que sea cual sea la dirección desde la que se dirige la turbina pueda activarse y generar energía.

La empresa ha diseñado tres versiones diferentes. La primera es un modelo portátil y plegable "tipo tienda de campaña" que han creado para demostraciones y para colocar los sensores en diferentes puntos de la ciudad. La siguiente cuenta con un marco reforzado para tejados y que combina baterías, IoT e iluminación para aeronaves.

La última versión está fabricada con velas de acero para aportarle mayor durabilidad en espacios más abiertos como el campo o puertos. Esta geometría permite un alto par de arranque y una rotación estable.

Los aerogeneradores pueden operar con vientos urbanos suaves, en concreto, el límite se fija en una velocidad de corte de 4m/s. Además combina telemetría avanzada e integración APi para impulsar su eficiencia en la generación de energía limpia en estas condiciones.

La capacidad de trabajar con un impulso tan pequeño supone que el sistema se encuentra activo el 99,9%. Tiene un tiempo de respuesta de un segundo y monitorea el clima de noche y día sin descanso.

Analizando el clima

Por su forma, esta turbina opera eficientemente con vientos bajos y, al mismo tiempo, recopila datos climáticos hiperlocales como la temperatura, humedad, presión y velocidad del viento.

Prototipo portátil de GeoWind GeoWind Omicrono

Cada turbina se convierte en un sensor meteorológico y energético inteligente que contribuye en la creación de una red descentralizada de datos climáticos. Así pretende la empresa aportar información sobre los patrones climáticos locales.

Este pequeño sensor climático registra los patrones de velocidad y la dirección del viento. También recolecta datos de temperatura del microclima, la humedad y presión atmosférica, así como realiza métricas precisas sobre la reducción o no de CO2 en el aire.

La startup defiende este enfoque ante las estaciones meteorológicas tradicionales, que son escasas y se limitan a mediciones básicas. Las turbinas con estructura icosaédrica de GeoWind crean una red de inteligencia distribuida. Este ecosistema de datos dinámico, tal y como explican, comprende los microclimas urbanos como nunca antes.

Estos datos se procesan mediante un algoritmo integrado y se agregan en plataformas en la nube para que, tanto los usuarios del barrio como investigadores y otras organizaciones, puedan consultar los patrones climáticos.

La startup ya ha desplegado su sistema por todo el globo. Se encuentran en Europa, Asia y Norteamérica. En su página web se puede consultar la climatología de cada uno de estos nodos, como por ejemplo en Reino Unido, donde uno de estos aerogeneradores, en el momento de escribir este artículo, está registrando un viento de 19 mph y una temperatura de 12 grados centígrados.

La empresa trabaja con diferentes programas internacionales para llevar su tecnología a países en desarrollo donde la generación de energía eólica no está tan extendida y apoyada por los gobiernos como en Europa y otros países como Estados Unidos.