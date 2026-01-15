El robot europeo que quiere jubilar a los mozos de almacén: puede mover palés de más de 1.000 kg de forma autónoma

Los robots son cada vez más avanzados y capaces de realizar una gran variedad de tareas, asumiendo labores repetitivas o físicamente exigentes en diferentes industrias. Estas máquinas cuentan con una gran presencia en almacenes, donde hay modelos que se encargan de tareas pesadas, como descargar camiones, o levantar grandes objetos.

En ese sentido, Filics, empresa alemana especializada en la fabricación de robots móviles fundada en 2019, ha presentado un nuevo robot que jubilará a los mozos de almacén y está pensado para automatizar parte del trabajo: puede mover palés estándar de forma autónoma y transportar cargas de hasta 1,2 toneladas.

Un robot que llega con el objetivo de simplificar de forma significativa la logística en grandes almacenes, pudiendo operar donde las soluciones tradicionales tienen dificultades, como pasillos estrechos, palés de diferentes tamaños o empresas con escasez de personal.

Mueve palés

Dependiendo del escenario de uso y del grado de automatización, actualmente existen varios equipos que se usan comúnmente para manipular y mover palés en los almacenes: desde transpaletas manuales y eléctricas hasta carretillas elevadoras.

En todas ellas se necesita a un operador humano, quienes suelen percibir esta tarea como una de las más pesadas, exigentes físicamente y monótonas, sobre todo cuando es muy repetitiva. El sistema de Filics pretende terminar con esto, al mismo tiempo que mejorar la productividad.

El robot, que actualmente se está probando en un centro logístico en el municipio alemán de Schweitenkirchen, cuenta con un diseño similar a una plataforma compacta —mide 1.350 milímetros de largo, 200 mm de ancho y 92 mm de alto—, ideada para el transporte de mercancías.

Filics define su robot como un 'double runner system' ('sistema de doble riel', en castellano). Es decir, dos plataformas autónomas que trabajan coordinadas para levantar y transportar un mismo palé.

Este diseño 'doble' permite a la máquina pasar completamente por debajo del palé y hasta atravesarlo, moviéndolo incluso lateralmente y en espacios muy reducidos.

Asimismo, la máquina de la firma alemana hace uso de un sistema de conducción omnidireccional y radio de giro cero para elevar la carga y transportarla de forma suave al punto designado.

El robot autónomo de Filics que mueve palés. Filics Omicrono

Unas características que le permiten moverse por espacios pequeños, además de cargar y descargar desde cualquier dirección sin maniobras innecesarias y mejorando la eficiencia.

Algunas de las claves de este innovador robot son que es capaz de transportar cargas de hasta 1,2 toneladas y de maniobrar a una velocidad de hasta 1,2 metros por segundo usando navegación láser.

También dispone de una cámara, señales acústicas, sensores ambientales e iluminación LED, esta última para mejorar su visibilidad y evitar colisiones con personas; el sistema está aprobado para funcionar en entornos compartidos con humanos.

La máquina incluye igualmente un sistema de detección de obstáculos en tiempo real, deteniéndose cuando detecta algo en el camino y reanudando la marcha en cuanto este está libre.

El robot viene con una base de carga a la que se dirige automáticamente cuando es necesario o cuando no hay pedidos, cargándose al máximo en apenas 30 minutos, dando una autonomía de hasta 6 horas de transporte ininterrumpido.

Fácil de instalar

Filics destaca igualmente que su robot es fácil de usar, reparar e instalar. La máquina cuenta con un mantenimiento mínimo, ya que sus piezas son principalmente modulares y se pueden reemplazar rápidamente y de forma sencilla por otras unidades usando simplemente un destornillador.

La empresa asegura que sus unidades Filics se pueden instalar en cuestión de horas e integrar robots adicionales a la flota sin problemas en apenas unos minutos.

El robot está diseñado para adaptarse a las condiciones existentes de cada almacén, por lo que no requiere grandes obras de instalación, y está pensado para su uso en interiores, en suelos lisos y nivelados, y con conexión WiFi estable.

Filics ofrece un software intuitivo para transmitir las órdenes a estas máquinas, que se puede usar en cualquier dispositivo, como un ordenador, tablet o teléfono inteligente. La firma tiene previsto integrarlo con un sistema WMS (sistema de gestión de almacenes).

La compañía asegura que su sistema ofrece varias ventajas. Indican que es seguro, intuitivo y que colabora de forma fluida con los empleados encargándose de tareas manuales de transporte para que los humanos puedan centrarse por completo en otras actividades que aporten valor.

El robot autónomo de Filics que mueve palés. Filics Omicrono

Además, gracias a su diseño, el robot admite diversos soportes de carga, que van desde los clásicos palés hasta cajas de malla; adaptándose así a diferentes procesos.

Su campo de aplicación incluye almacenes de logística y logística contractual, el suministro de estaciones VAS, procesos de picking de mercancía a persona y el apoyo a los flujos de transporte dentro de las instalaciones.

En el ámbito industrial, el sistema se utiliza para alimentar líneas de producción, abastecer puestos de montaje y reforzar los movimientos de carga entre distintas áreas de la planta. De hecho, ya se usa en una estación de desembalaje de DHL.

La compañía ya trabaja en una siguiente fase de desarrollo que ampliará de forma notable el alcance de esta tecnología y entre sus planes pasa por adaptar el robot para que pueda encargarse de la carga autónoma de camiones en menos de cinco minutos.