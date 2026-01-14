Apple podría no escapar de la escasez de memoria creada la IA: afectaría a componentes clave de los iPhone

La crisis de la memoria RAM que sufrimos en España y en el resto del mundo es solo el anticipo de una gran escasez que afectará a prácticamente a toda la industria, incluyendo a Apple.

Y es que según reporta Nikkei Asia, los de Cupertino estarían increíblemente preocupados ante la escasez de ciertos componentes fundamentales para la fabricación de los iPhone.

En un extenso reporte exponen la forma en la que Apple se podría quedar sin tela de fibra de vidrio, un material indispensable para la fabricación de sustratos avanzados y PCBs de alto rendimiento, usados en chips.

Apple, contra las cuerdas

La tela de fibra de vidrio o glass cloth es un tejido textil hecho enteramente de fibras de vidrio, increíblemente finas y que se entrelazan para conformar una tela que presenta varias propiedades únicas.

Las fibras en cuestión son más delgadas que un cabello humano y resultan en un recubrimiento que ofrece un aislamiento térmico y eléctrico excelso y una alta resistencia mecánica, entre otras.

Se considera una materia prima para la fabricación de substratos que a su vez, se usan debajo de chips de alto rendimiento, como procesadores móviles y procesadores de IA. Es aquí donde las cosas se complican.

La producción de este material está casi exclusivamente concentrada en la compañía japonesa Nitto Boseki, que fabrica las versiones de más alta calidad. De base, esto presenta un cuello de botella ante la altísima demanda.

Por otro lado, Apple fue una de las primeras compañías en adoptar este material para sus iPhone, siendo uno de sus componentes principales. El auge de la inteligencia artificial está siendo un quebradero de cabeza.

Debido a lo fundamental que es esta tela a la hora de desarrollar PCBs y procesadores de alto rendimiento, la demanda de estos componentes exige fibra de vidrio de la más alta calidad.

Es aquí donde entran Nvidia y otros titanes como Google y Amazon que están buscando copar la producción al completo de este material. Apple y otras empresas como Qualcomm podrían ver una importante escasez.

Tal es así que Nikkei Asia cita a un experto que asegura que las limitaciones en la tela de fibra de vidrio y la escasez de suministros en PCB podría generar un problema gigantesco a futuro.

Concretamente, se podría dar uno de los mayores cuellos de botella para la industria de la fabricación de productos electrónicos y de inteligencia artificial de los últimos años. Y se podría dar en 2026.

Tal es la situación que Apple habría enviado personal específico a Japón para tratar de asegurar más suministros de materiales usados en substratos BT, es decir, sustratos de bismaleimida triazina.

Muchos tipos de chips requieren estos substratos BT como base, y esto incluye a los iPhone y otros dispositivos móviles. La tela de fibra de vidrio de Nittobo es necesaria para crear estos materiales BT.

La urgencia con la que trabaja Apple, que habría incluso solicitado a funcionarios japoneses el aseguramiento de más suministros de Nittobo, no es baladí ya que en 2026 la firma espera lanzar su primer iPhone plegable.

El mayor problema está en que Nittobo trabaja con una capacidad de producción limitada, por lo que Apple no habría conseguido asegurar esta producción de ninguna de las maneras.

Lo peor es que Apple no ha sido la única en ir a Japón. Firmas como AMD y Nvidia fueron a Nittobo con exactamente la misma idea, aunque con el mismo resultado que su homónima estadounidense.

Por si fuera poco, no se espera que esta situación mejore hasta al menos el año 2027, cuando Nittobo ampliará su capacidad de producción en el segundo semestre de ese año, dijo el portal.

Qualcomm es otra de las empresas que sufriría esta escasez, lo que la habría llevado a visitar a otros proveedores como Unitika, con mucha menor capacidad de producción que Nittobo.

¿Realmente es tan difícil producir este material? Lo cierto es que sí. El tejido de fibra de vidrio se caracteriza por facilitar enormemente la transmisión de datos, lo que es fundamental para los procesadores y los chips de computación de IA.

Cada fibra de vidrio de la tela debe ser perfectamente redonda y estar integrada a la perfección. Además, el material debe ser regular; nada de burbujas o deformaciones en el tejido. Tiene que ser perfecto.

El motivo por el que todas estas empresas se fijan en Nittobo es porque es el fabricante que logra realizar el mejor material, lo que favorece que los productos en los que va instalada funcionen de forma óptima.

Implementar un tejido de peor calidad podría desembocar en problemas de calidad que sencillamente ninguna gran empresa está dispuesta a sufrir en sus productos, especialmente en la carrera por la IA.

A todo esto debemos sumarle que incluso aunque una empresa estuviera dispuesta a usar otros tejidos de peor calidad, los procesos de testeo y verificación no ayudarían a solventar el problema.

Es el problema precisamente de Apple, que habría contactado con otros proveedores sobre el uso de varios tipos de tela pertenecientes a categorías inferiores, quizás como medida desesperada ante la crisis que se viene.