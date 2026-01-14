Adiós a rascar el parabrisas congelado del coche: el invento que acaba con el hielo en un minuto sin calentar el motor

Una persona quitando el hielo del parabrisas de su coche. Foto de archivo Omicrono

Aparcar el coche en la calle durante el invierno en España, cuando las temperaturas descienden considerablemente, tiene un incómodo inconveniente: encontrar el parabrisas lleno de hielo cada mañana y tener que quitarlo. Para ello habitualmente se usa la clásica rasqueta.

Un dispositivo diseñado para limpiar la capa de escarcha y hielo del parabrisas de manera manual que consta de un mango de plástico liso, con una cabeza de rascado o una lámina incorporada. Sin embargo, también existen otra serie de inventos, como uno reciente que descongela la luna del coche en un minuto.

Se trata de Betterfrost, una revolucionaria tecnología nacida en Canadá que se integra en el parabrisas como una capa conductora que es capaz de quitar el hielo casi al instante sin esperar a que se caliente el motor y, por tanto, sin desperdiciar energía.

Descongela al instante

La luna del coche, conocido como parabrisas, es uno de los elementos más importantes ya que permite la visibilidad y protege y da seguridad a los pasajeros. Por ejemplo, evita que el agua, el viento u otro elemento exterior afecte a la conducción.

También proporciona confort térmico, acústico y visual a los ocupantes; y proporciona seguridad en caso de accidente. Por lo que no se puede conducir con hielo en el parabrisas (ni en la luna trasera), ya que se pierde visibilidad. Incluso la DGT te puede multar con hasta 200 euros por ello.

Demostración de Betterfrost, la tecnología que descongela el parabrisas del coche casi al instante

Betterfrost llega para hacer que la tarea de quitar el hielo del parabrisas sea rápida y sencilla. La gran mayoría de los coches usan el aire caliente del motor o la calefacción para descongelar la luna del vehículo, aunque este calor tarda en llegar y consume batería, especialmente en automóviles eléctricos y trayectos cortos.

Esta tecnología integrada en la luna del coche ofrece un enfoque totalmente diferente. En lugar de calentar todo el cristal, Betterfrost envía pequeños impulsos de calor muy localizados directamente a las zonas donde el hielo se adhiere al parabrisas.

Es decir, usa pulsos eléctricos concentrados de alto voltaje que viajan a través de una capa conductora incrustada en el parabrisas y, en lugar de calentar toda la luna delantera o de expulsar el aire del salpicadero, se centra en romper la unión entre el hielo y el cristal.

Y lo hace fundiendo una capa ultrafina (menos de 0,01 milímetros) debajo del hielo. Una vez que desaparece la unión, el resto del hielo se desliza sin esfuerzo y el calor residual no se escapa al ambiente.

Esquema del funcionamiento de Betterfrost. Betterfrost Omicrono

Un sistema más inteligente que es capaz de derretir el hielo, formando una fina capa de agua para facilitar su eliminación, en apenas un minuto, al mismo tiempo que protege la autonomía del vehículo eléctrico, según detalla la compañía en su página web.

Betterfrost funciona con cualquier superficie conductora, como capas transparentes de vidrio o plástico, y también sirve para eliminar la escarcha de los metales usados en intercambiadores de calor sin calentador auxiliar ni ciclo de calor inverso para bombas de calor.

Ideal para coches eléctricos

Esta tecnología resulta especialmente interesante para los coches eléctricos, ya que consume menos energía que un desempañador tradicional. De hecho, la firma habla de hasta un 95 % menos de consumo energético.

Una ventaja que se traduce en más autonomía en invierno (38 kilómetros en un viaje promedio, según la empresa) y menos estrés para el vehículo cuando hace mucho frío. Betterfrost también emplea menos calor que otros métodos que son fuentes de calor más continuas.

La tecnología Betterfrost en un coche quitando el hielo de un parabrisas. Betterfrost Omicrono

En vehículos eléctricos, "usamos 20 veces menos energía que en sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés). En refrigeración, utilizamos 10 veces menos energía para descongelar el serpentín del evaporador".

La empresa también destaca que en vehículos eléctricos su tecnología es entre un 20 y un 40 % más eficiente que el vidrio calentado, conocidos como parabrisas térmicos.

En un escenario de uso cotidiano, Betterfrost podría cambiar por completo las mañanas invernales. Ya no sería necesario permanecer dentro del vehículo con el motor en marcha ni dedicar varios minutos a rascar el hielo del parabrisas antes de ponerse en marcha.

Además, esta tecnología tendría aplicaciones más allá del automóvil: podría emplearse en alas de aeronaves, instalaciones industriales o en cualquier superficie o equipo sometido a la formación de escarcha.

Por ejemplo, en almacenamiento en frío y refrigeración: el descongelamiento de bajo consumo consume 10 veces menos energía que los métodos actuales al proporcionar energía pulsada a la capa conductora de los tubos del serpentín del evaporador.

Un método que "ahorra entre un 15 % y un 20 % de la energía total". Asimismo, Betterfrost se convierte en una especie de superficie inteligente, detectando la ubicación del hielo y dirigiendo el calor hacia esa zona específica.

"En las alas de los aviones, nuestra superficie inteligente elimina (no derrite) 7,6 cm de hielo a -1,9 °C en 2 minutos usando solo 120 voltios", afirma la empresa en su web.