Los ambiciosos planes de Meta para alimentar sus centros de datos: centrales nucleares y campus avanzados

Las exigencias en torno a la inteligencia artificial están siendo tan masivas en España y en todo el mundo que firmas como Amazon y Google ya alimentan centros de datos con energía nuclear.

Meta, de Mark Zuckerberg, lo sabe y por ello han anunciado una serie de acuerdos para extender y ampliar sus operaciones nucleares en tres plantas dedicadas para tal fin.

La idea, dice Meta, es disponer de hasta 6,6 gigavatios (GW) de potencia nuclear hasta al menos mediados de la próxima década gracias a acuerdos con varias empresas clave del sector.

Meta se dedica enteramente a la energía nuclear

Concretamente, Meta ha podido establecer acuerdos con las firmas Oklo, Vistra, TerraPower y Constellation, para realizar varios tipos de operaciones, que incluyen comprar tres centrales.

El acuerdo con Vistra es el eje central de esta estrategia, ya que sirve para brindar apoyo financiero para la operación de centrales nucleares y extender su vida útil.

Centrales nucleares de Vistra. Meta Omicrono

Meta está planeando aumentar la producción de energía de las centrales eléctricas de Perry y Davis-Besse en Ohio y la de Beaver Valley, en Pensilvania, con los beneficios laborales que ello conlleva.

El objetivo es suministrar las redes que sustentan las operaciones de IA de la empresa, incluyendo el ya conocido supercúmulo Prometheus en New Albany, también en Ohio. Todo ello con energía limpia, por supuesto.

En palabras de Meta, los proyectos agregarán "energía confiable y firme a la red". También sirven para reforzar "la cadena de suministro nuclear de Estados Unidos y respaldan empleos nuevos y existentes".

La empresa recuerda que estos acuerdos también están orientados a satisfacer las crecientes necesidades energéticas que suscitarán sus centros de datos "con años de antelación" a la entrada en funcionamiento de los mismos.

Centro energético de TerraPower. Meta Omicrono

Las operaciones resultantes del acuerdo de Meta con Vistra, que se extenderán a lo largo de 20 años, garantizarán el suministro de energía confiable a la red eléctrica regional de PJM Interconnection.

"Se espera que la nueva capacidad de ampliación de [cada una de las centrales nucleares], con un total de 433 megavatios", entre en funcionamiento a principios de la década del 2030", exponen los de Zuckerberg.

¿Y qué hay del resto de empresas? El acuerdo con TerraPower proporcionará una ronda de financiación para el desarrollo de dos reactores Natrium de la compañía, para generar 690 megavatios de potencia.

La colaboración también abarca la cesión de derechos para Meta sobre la energía de nada menos que otras seis unidades de reactores Natrium. Las entregas están previstas en 2032 para los dos primeros y 2035 para los seis siguientes.

Centro de Oklo en Ohio, en una ilustración. Meta Omicrono

Estas ocho unidades potenciales arrojarán un total de 2,8 gigavatios de capacidad de generación de energía de carga base, junto a otros 1,2 gigavatios adicionales de almacenamiento integrado.

Por otro lado está Oklo, otra de las empresas con las que Meta ha llegado a acuerdos de colaboración. El centro de la misma será el condado de Pike, en Ohio.

Meta detalla el desarrollo de un avanzado campus de tecnología nuclear, que entrará en funcionamiento en 2030. Sumará a la ecuación 1,2 gigavatios de energía limpia al mercado de PJM Interconnection.

También sentará las bases, expone la compañía de Zuckerberg, para la construcción "de múltiples reactores Oklo Aurora Powerhouse" que generará ingresos y empleos de todo tipo a largo plazo.

Central nuclear belga de Doel.

Joel Kaplan, director de asuntos globales de Meta, ha asegurado que la infraestructura de IA, así como los centros de datos, son esenciales para la consolidación de EE.UU en la carrera por la IA.

Tal y como adelanta Kaplan, "la energía nuclear impulsará nuestro futuro en la IA, fortalecerá la infraestructura energética del país y proporcionará electricidad limpia y confiable para todos".