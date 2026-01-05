La nueva cafetera italiana inspirada en las turbinas de los aviones: prepara el café más rápido y usando menos calor

La pasión por el café ha traspasado fronteras e impregnado el mundo de ese suave aroma que desprenden los millones de cafeteras que existen en todo el globo. La tecnología persigue dar con la preparación más exquisita en el menor tiempo posible con diseños que tratan de reinventar la forma más clásica de hacer café.

Cada mes llega a las tiendas en España decenas de modelos distintos de cafeteras. Algunas apuestan por la alta tecnología para preparar cafés con distintos sabores e intensidades con la precisión de un barista, mientras otras destacan por sus controles manuales.

Muy diferente es la Turbo Moka. Si no fuera por la base, esta cafetera pasaría desapercibida entre el resto modelos italianos del mercado, pero basta con bajar la vista unos centímetros para ver lo que la hace única. Su base curva en forma de tornado, como si se hubiera derretido, promete llevar el diseño clásico a otro nivel.

Matteo Frotini es el responsable de esta innovación. Este diseñador ha reinventado la tradicional cafetera moka o italiana cuyo diseño apareció por primera vez en 1933 de la mano de Alfonso Dialetti y Luigi De Ponti.

El autor asegura que busca reinterpretar la tradición casi centenaria que suponen las cafeteras italianas. De ahí que se mantenga gran parte del diseño original y sea reconocible a simple vista, salvo por la base rediseñada que sirve para acelerar el proceso de extracción del café, al mismo tiempo que se reduce el consumo energético necesario.

Cómo funcionan las cafeteras italianas

Para los que estén más acostumbrados a preparar el café en una cafetera de cápsulas o de otro tipo y no se hayan parado a experimentar el proceso manual que requieren las clásicas italianas es importante detenerse un segundo en su sencillo funcionamiento.

Las cafeteras italianas o moka son un pequeño circuito de fluido cerrado que usa calor extremo. La base se llena de agua, sobre ella se coloca el embudo con café molido y comprimido ligeramente. Después todo se cierra con fuerza y se coloca en el fuego o vitrocerámica.

Al aplicar calor en la base, el agua dentro de la misma se calienta y genera vapor, aumentando la presión en la caldera. Como no puede escapar por la rosca ni por la junta, el vapor de agua se dirige hacia el tubo del embudo.

Por ahí, el vapor de agua atraviesa el café molido provocando la extracción de esta infusión y sale por la chimenea del depósito superior en forma de chorro. Se sabe que el proceso termina al escuchar el característico borboteo, esto se produce cuando casi no queda agua en la base y empieza a subir más burbujas de vapor por el conducto.

Usando termodinámica

Inspirada en la geometría de las turbinas de los aviones, esta base helicoidal responde a la dinámica de los fluidos y la termodinámica para mejorar la eficiencia de un producto que lleva décadas sirviendo café en millones de casas.

Diseño de la cafetera Turbo Moka Turbo Moka Omicrono

Lo único que cambia es el exterior, dentro la caldera es lisa con capacidad para tres tazas, por ahora. De esta forma es fácil limpiarla por dentro, pero es el exterior en forma de tornado la que consigue acelerar el proceso.

Las turbinas de los aviones funcionan según el principio de acción y reacción descrito en las Leyes de Newton de la termodinámica. Expulsan los gases a alta velocidad hacia atrás para generar el empuje necesario. Las hay de muchos tipos, pero en general son cruciales para que el avión pueda vencer la resistencia al aire y alcanzar la velocidad de vuelo.

La estructura en espiral aumenta la superficie en contacto con el fuego en un 93% en comparación con la base circular convencional. Este aumento permite una mayor captación del calor y una distribución más uniforme de la energía durante la preparación del café.

Esta configuración nueva también prolonga el tiempo de contacto entre la llama y la caldera, mejorando la eficiencia térmica y reduciendo el consumo de energía hasta en un 50%, según explica su diseñador.

Turbo Moka Turbo Moka Omicrono

Con estos cambios, la Turbo Moka promete preparar el café en aproximadamente la mitad del tiempo que una cafetera original. Además de consumir un 30% menos de energía en el proceso.

La Turbo Moka se produce íntegramente en Italia, todas las etapas de diseño, fundición, mecanizado y ensamblaje se realizan de forma local para garantizar la calidad del producto.

Cada Turbo Moka se elabora mediante el método tradicional de cera perdida. Se crea un molde y se vierte cuidadosamente aluminio fundido, pieza por pieza. Este proceso artesanal garantiza que cada moka sea única: sutiles "marcas de belleza" en la superficie celebran su carácter artesanal y su individualidad.

Fabricada en aluminio de alta calidad, la moka está disponible actualmente en versiones de tres tazas, con modelos de una y seis tazas en desarrollo. Su precio es de 85 euros.