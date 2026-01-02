El jefe de Instagram avisa sobre los riesgos de la IA en 2026: "ya no puedes confiar en tus ojos para decirte lo que es verdad"

Imagen generada por el modelo de IA de Google conocido como Nano Banana

Tras el lanzamiento de la nueva app de Instagram dedicada para el iPad, Adam Mosseri, Jefe de Instagram, ha comentado sobre el riesgo que supone la generación de imágenes y vídeos con IA para la red social.

En marzo de 2023 se publicó aquel famoso vídeo del actor Will Smith comiendo espaguetis que mostraba las carencias de la generación de vídeo con IA.

En solo dos años se ha podido generar el mismo vídeo del actor estadounidense sin que sea posible ver algún atisbo de falsedad en el clip de vídeo que muestra la increíble evolución de esta tecnología.

Ahora, Adam Mosseri, Jefe de Instagram, publicó este texto en su cuenta oficial: "El principal riesgo al que se enfrenta Instagram es que, a medida que el mundo cambia cada vez más rápido, la plataforma no logre seguir el ritmo".

Y sus últimas palabras son la clave: "De cara a 2026, hay un cambio importante: la autenticidad se está volviendo infinitamente reproducible".

Imagen del vídeo de Will Smith comiendo spaguetti en 2023 al mismo en 2025 Reddit

Un primer texto de las 20 diapositivas que dan las claves sobre el presente al que nos enfrentaremos ya en este año 2026 y en el que se hará cada vez más difícil distinguir lo que es real del 'contenido sintético infinito'.

Según Mosseri, el antiguo feed de Instagram, y que ahora también se ha poblado de miles de sugerencias evitando ver lo que publican nuestros contactos, lleva años 'muerto'.

Y ya nos encontraríamos a punto, según The Verge, de asumir que por defecto cualquier foto es falsa, dado que la generación de imágenes falsas realistas se hace cada vez más fácil.

Aquí podemos recordar el revuelo que se montó el año pasado sobre un vídeo falso creado por Sora de la figura de Martin Luther King y que mostró el nivel en que se encuentra lo denominado por Mosseri como "contenido sintético infinito".

El contenido real se comparte en los mensajes directos

Mosseri sigue con otra diapositiva en la que se puede leer: "Durante la mayor parte de mi vida, pude dar por sentado que las fotografías o los vídeos eran capturas en gran medida fieles de momentos que realmente ocurrieron. Está claro que esto ya no es así y llevará años adaptarnos".

Sigue con: "Vamos a pasar de asumir que lo que vemos es real a empezar desde el escepticismo. A prestar atención a quién comparte algo y por qué. Será algo incómodo, ya que estamos genéticamente predispuestos a creer en lo que ven nuestros ojos".

La imagen a la izquierda generada por Nano Banana Pro de Google y a la derecha por ChatGPT

Es curioso que el jefe de una red social que se ha prestado a ocultar el contenido creado por los propios usuarios en beneficio de las sugerencias o publicidad, ahora advierta del presente que nos espera en los próximos años.

Un algoritmo que en la propia Facebook alienta este tipo de contenido hecho por inteligencia artificial, o que lleva a todo lo alto el más conflictivo y polémico para conducir a una polarización de la sociedad como nunca antes se ha vivido.

Mosseri apunta un importante cambio de paradigma en su red social Instagram: "La gente ahora comparte más en mensajes directos: fotos borrosas y vídeos movidos de experiencias cotidianas".

Fotos de zapatos y tomas espontáneas poco favorecedoras son la nueva tendencia que va en contraposición a esas fotografías perfectas que conformaron el feed de Instagram hace años.

Las imágenes crudas y poco favorecedoras serán la señal de algo real, pero hasta que la inteligencia artificial sea capaz de imitar también las imperfecciones. Mosseri clama que "tendremos que cambiar el foco hacia quién dice algo en lugar de qué se dice".

Las huellas digitales y firmas criptográficas generadas por las propias cámaras serán la prueba final para identificar el contenido real en vez de las etiquetas y marcas de agua añadidas a la IA.

Termina con la responsabilidad que tienen entre manos las propias plataformas como Instagram y la necesidad de crear mejores herramientas creativas, etiquetar el contenido generado por IA y verificar el real.