El increíble primer coche de Dreame, el fabricante de aspiradoras: un superdeportivo eléctrico de 1000 caballos

El sector tecnológico y el del automovilismo están más cerca que nunca, y cada día vemos nuevas compañías dando el salto de uno a otro; los coches de Xiaomi son el mejor ejemplo de que no es necesario tener una gran experiencia en el mercado para tener éxito.

Tal vez por eso, más marcas de tecnología se están sumando a la moda de crear su propio coche, pero en Dreame han decidido hacerlo de una manera algo diferente. El fabricante de aspiradoras ha decidido empezar por "arriba" en vez de por "abajo".

La nueva división de la compañía, Dreame Auto, ha publicado las primeras imágenes oficiales del vehículo; y aunque ya adelantó que se iba a "fijar" mucho en Bugatti, el resultado final es algo diferente y más propio.

Lo que no quita que el primer coche de Dreame vaya a ser un auténtico monstruo dirigido al mercado más "premium", en vez de un vehículo más asequible y al alcance de todos sus consumidores como hizo Xiaomi.

El primer coche de Dreame es un superdeportivo, con líneas en las que la aerodinámica, el arte de llevar el aire a las partes que queremos para generar apoyo, es la gran protagonista; tal vez la compañía ha podido aplicar algo de lo que ha aprendido con sus aspiradoras.

El primer coche de Dreame Dreame Omicrono

Tanto el frontal como la trasera del vehículo están diseñados para moldear el flujo de aire, incluyendo el enorme disipador trasero y el alerón que también cumple una función estética además de funcional.

Un detalle curioso es que este será un coche de cuatro puertas, y no un dos puertas como la mayoría de los deportivos de este estilo; en las imágenes se aprecia la junta de las puertas, aunque el pilar A ha sido ocultado para que parezca que el techo se extiende hasta el final.

Todo ese apoyo aerodinámico será necesario para controlar los 1.000 caballos de potencia que podrá enviar a las ruedas; esa cifra no ha sido confirmada por Dreame, pero medios locales ya la dan por segura, aunque la configuración del motor (o motores) y transmisión es un misterio aún.

El primer coche de Dreame Dreame Omicrono

Esta misma filtración asegura que, para obtener el máximo rendimiento del motor eléctrico, Dreame ha desarrollado un sistema de refrigeración forzada que es capaz de enfriar todo el sistema eléctrico a unos 15 ºC.

Gracias a esto, Dreame pretende solucionar uno de los problemas descubiertos en coches eléctricos deportivos como el Xiaomi SU7 Ultra, que el calentamiento de componentes como las baterías obliga a reducir la potencia usable.

Con todo, el primer coche de Dreame podrá acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,8 segundos, aunque la compañía tendrá que demostrar este rendimiento.

Es una cifra que hasta no hace mucho parecía imposible pero que ya se está volviendo una realidad gracias a los motores eléctricos, que ofrecen la máxima potencia de golpe y no en un rango de revoluciones como los motores de combustión.

El primer coche de Dreame será presentado oficialmente durante el CES 2026, aunque no se tratará del modelo final sino de un prototipo que aún puede cambiar, y por lo tanto, no se espera que se hagan públicos detalles como el precio.