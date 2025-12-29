La revolución energética por la que apuesta Google: una cúpula inflable que usa CO2 para generar electricidad limpia

La huella de carbono que generan los sistemas de inteligencia artificial podría igualar al gasto de grandes ciudades como Nueva York a finales de 2025, según un reciente estudio. Por eso, multinacionales tecnológicas como Google buscan alternativas limpias con las que neutralizar este consumo y seguir incrementando su actividad.

La búsqueda es insaciable, hasta el punto de plantear el despliegue de centros de datos en el espacio o el despliegue de paneles solares para obtener energía renovable las 24 horas del día. En este contexto, también se contempla la opción de apostar por sistemas de almacenamiento como una enorme cúpula de CO2 que permite guardar la energía más tiempo y de forma más eficiente.

Esto es lo que propone la empresa italiana Energy Dome, que ha llegado a un acuerdo con Google este 2025 y desplegará su tecnología por tres continentes a partir del próximo año. La idea es proporcionar energía a los centros de datos incluso cuando no hay sol ni viento que aporte energías renovables.

Energía limpia a todas horas

Desde el Instituto de Estudios Ambientales de la VU de Ámsterdam, un reciente estudio señala que la huella de carbono de los sistemas de IA podrían llegar a las 79,7 millones de toneladas de emisiones de CO2 en 2025. La respuesta debería ser el uso de energías renovables para proporcionar toda la electricidad que requieren los centros de datos.

Sin embargo, estas no ofrecen un suministro constante y fiable. Aquí es donde entra la dependencia de baterías en las que guardar la energía. Por eso el llamado almacenamiento de energía de larga duración o LDES es crucial para el impulso de renovables.

Cúpula de CO2 en Cerdeña Energy Dome Omicrono

Las baterías de iones de litio solo ofrecen entre 4 y 8 horas de almacenamiento, lo que no supera una noche ni un día nublado para servir de soporte a la energía solar, o días sin viento en el caso de la energía eólica. En cambio, inventos como esta cúpula o domo pueden guardar el exceso de energía limpia de 8 a 24 horas.

Cuando hay abundancia de energía renovable en la red, el sistema utiliza esa energía para comprimir el CO2 en estado líquido. Después, cuando la red necesita más energía, el CO2 líquido se expande de nuevo en estado gaseoso bajo presión, creando una potente fuerza que hace girar una turbina, como si fuera una olla a presión.

La comunidad científica está tirando de imaginación para desarrollar toda clase de sistemas de almacenamiento de larga duración, con proyectos como este u otros que utilizan la compresión de aire, el calentamiento de bloques o arena, el uso de hidrógeno o metanol o la presurización de agua a gran profundidad.

Sin embargo, todas tienen sus limitaciones. Por ejemplo, las soluciones basadas en hidroeléctrica de bombeo, que impulsan agua entre embalses a diferentes alturas, permiten almacenar miles de megavatios durante días, pero para ello es necesaria una topografía específica.

Un domo de CO2

La solución de Energy Dome es la construcción de esta cúpula, como un gran globo que se infla y desinfla según sea necesario. Sus instalaciones tienen una altura de un estadio deportivo aproximadamente, por lo que se verían a gran distancia. A pesar de eso, Energy Dome prevé que su solución LDES sea un 30% más económica que las baterías de iones de litio.

La cúpula funciona a través de un ciclo termomecánico. El dióxido de carbono se extrae de un gasómetro y se almacena bajo presión. Después, el gas se expande a través de una turbina de vuelta al gasómetro.

Esquema del funcionamiento de la cúpula de CO2 para almacenar energía Energy Dome Omicrono

Fuera del domo, una serie de máquinas conectadas por tubos extraen el CO2 para comprimirlo y condensarlo. Primero, un compresor presuriza el gas desde 1 bar hasta aproximadamente 55 bares. A continuación, un sistema de almacenamiento de energía térmica enfría el CO2 a temperatura ambiente.

En el siguiente paso, un condensador lo reduce a líquido, el cual se almacena en varias docenas de recipientes a presión de gran tamaño. El proceso completo dura unas 10 horas para cargar la batería del todo.

Para descargar la batería, el proceso se invierte. El CO2 líquido se evapora y se calienta. A continuación, entra en una turbina expansora de gas, similar a una turbina de vapor de media presión. Accionando la turbina se generan 200 MW/h de electricidad, con los que se puede abastecer a unos 18.000 hogares.

Esta turbina impulsa un generador síncrono que convierte la energía mecánica en energía eléctrica para la red. Posteriormente, el gas se descarga a presión ambiente de vuelta a la cúpula, llenándola a la espera de la siguiente fase de carga.

Cúpula de CO2 para almacenar energía Energy Dome Omicrono

La empresa utiliza CO2 puro en lugar de obtenerlo de las emisiones o del aire, porque esas fuentes contienen impurezas y humedad que degradan el acero de la maquinaria.

Para instalar esta inmensa batería se requieren aproximadamente dos años y cinco hectáreas de terreno llano. La empresa asegura que su instalación es segura y resistente en cuanto a la climatología, ya que el domo puede soportar vientos de hasta 160 kilómetros por hora.

Si Energy Dome recibe un aviso de tiempo severo con medio día de anticipación, la empresa puede simplemente comprimir y almacenar el CO2 en los tanques y luego desinflar el domo exterior, explican desde la compañía.

Si ocurre lo peor y la cúpula se perfora, 2.000 toneladas de CO2 entrarán a la atmósfera. Esto equivale a las emisiones de unos 15 vuelos de ida y vuelta entre Nueva York y Londres en un Boeing 777. Además, los operarios tendrán que mantenerse a 70 metros o más de distancia hasta que el aire se aclare, según explican a IEEE Spectrum.

Tres nuevas cúpulas en 2026

En julio Energy Dome completó su primera planta conectada a la red en Ottana (Cerdeña, Italia). A partir de 2026 se iniciará la construcción en otras localizaciones.

No solo Google se ha fijado en el potencial de esta tecnología: NTPC Limited, una de las mayores compañías eléctricas de la India, quiere construir un domo en la región de Karnataka.

Al otro lado del mundo, en Wisconsin, EEUU, la empresa de servicios públicos Alliant Energy tiene el permiso de las autoridades locales para comenzar la construcción de una de estas cúpulas. Ambas empresas planean empezar sus respectivos proyectos en 2026.

Por su parte, Google planea implementar este tipo de instalaciones para alimentar sus centros de datos en varios continentes, desde Europa hasta Asia-Pacífico y Estados Unidos.