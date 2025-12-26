Las innovadoras casas impresas en 3D para estudiantes: se construyen en menos de un día y tienen 50 metros cuadrados

La impresión 3D en la construcción está en constante evolución y se ha consolidado como una de las técnicas más prometedoras en el sector. En España ya se ha usado para levantar edificios con barro, mientras que en otros países se ha empleado para viviendas sostenibles y, ahora, para casas estudiantiles que se construyen en menos de un día.

En Holstebro (Dinamarca) se está levantando un singular complejo de viviendas para estudiantes, denominadas Skovsporet, que se imprimen en tiempo récord. El proyecto, que lidera el SAGA Space Architects, junto a COBOD y 3DCP por encargo de la cooperativa de vivienda asequible NordVestBo, está usando grandes impresoras 3D para levantar viviendas a un ritmo vertiginoso.

En total se construirán 36 apartamentos, repartidos en seis edificios, que estarán integrados en un entorno ideado para la vida diaria de un campus universitario. Un proyecto que demuestra cómo la impresión 3D para construcción puede generar múltiples unidades de vivienda mucho más rápido que los métodos de construcción convencionales.

"Los resultados de Skovsporet demuestran cómo la impresión 3D para la construcción permite realizar proyectos a gran escala con mayor rapidez y eficiencia que nunca", señala en un comunicado Henrik Lund-Nielsen, fundador y director general de COBOD International.

La iniciativa ya ha finalizado la fase principal de impresión de hormigón de todas las casas y actualmente se está instalando la estructura del tejado y las obras interiores, con paredes, instalaciones y acabados tomando forma. Si todo continúa tal y como está previsto, la entrega se producirá en agosto del año que viene.

La impresora BOD3

Este rompedor complejo de viviendas estudiantiles ha sido posible gracias a la impresora BOD3 de COBOD, que opera en un espacio tridimensional con un diseño modular de acero adaptado al tamaño de cada proyecto.

La impresora está equipada con un sistema de rieles extensibles sobre el suelo y extruye una mezcla cementosa capa a capa, siguiendo en todo momento un diseño digital que se ha incorporado previamente en el software, hasta construir la estructura portante completa de cada vivienda.

Proceso de impresión de las viviendas estudiantiles Skovsporet. SAGA Space Architects SAGA Space Architects Omicrono

Una de las claves de esta máquina es que, durante la fase de impresión, se necesitan solo tres personas en la obra para operarla. El sistema de rieles en el suelo permitió que la impresora se extendiera fácilmente a lo largo del eje Y, lo que permitió la impresión ininterrumpida de las secciones más largas de pared.

Al aumentar la precisión y la velocidad, la impresión 3D permite automatizar procesos de construcción para que sean más rápidos y sencillos. COBOD explica que el primer edificio de apartamentos de 6 unidades requirió varias semanas para completarse, mientras que el último se terminó en tan solo cinco días.

Proceso de la construcción de las viviendas estudiantiles Skovsporet impresas en 3D. SAGA Space Architects Omicrono

Un aumento en la productividad que sirve para demostrar cómo la impresión 3D puede escalar eficientemente en la construcción, "produciendo múltiples unidades de vivienda con una calidad constante, menores requisitos de mano de obra y plazos de proyecto optimizados".

Casas de 50 m²

Cada uno de los 36 apartamentos del complejo universitario tiene una superficie de entre 40 y 50 metros cuadrados, para un total de 1.654 metros cuadrados en conjunto. Todas las viviendas han sido diseñadas con una distribución funcional, con cocina, zona de estudio, baño, un salón y un dormitorio con cama doble.

Parte del interior de las viviendas estudiantiles Skovsporet impresas en 3D. SAGA Space Architects Omicrono

Asimismo, cuentan con grandes ventanales y techos inclinados que inundan las viviendas de luz natural, creando espacios abiertos y acogedores. En el interior, se combinan la madera contrachapada tratada y amplias superficies de vidrio que atenúan la dureza del hormigón, generando una atmósfera cálida y luminosa.

Los seis edificios del complejo se distribuyen alrededor de patios compartidos para fomentar la convivencia, donde se extienden las zonas ajardinadas, los caminos peatonales y hasta aparcamientos para bicicletas.

Cabe señalar, eso sí, que el robot solamente imprime la estructura de las viviendas. Una vez completado ese paso, los obreros se encargan de la instalación eléctrica y sanitaria y de colocar las ventanas, los acabados y el mobiliario, entre otras tareas.

"Con la impresora BOD3, logramos mejoras continuas en la productividad de un edificio a otro, lo que confirma que la tecnología está lista para desarrollos residenciales multifamiliares. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la automatización influye en la velocidad de la construcción", afirma Henrik Lund-Nielsen.

Proceso de construcción de las viviendas estudiantiles Skovsporet impresas en 3D. SAGA Space Architects Omicrono

Más allá de la hazaña técnica, Skovsporet funciona como un laboratorio real donde se ponen a prueba los límites y posibilidades de la impresión 3D aplicada a la vivienda. Su éxito no solo radica en levantar estructuras más rápido, sino en validar un modelo constructivo que puede responder a una de las mayores urgencias de Europa: la falta de alojamiento asequible para las nuevas generaciones.

Si el proyecto mantiene sus resultados y cumple los plazos previstos, podría marcar un antes y un después en la adopción de esta tecnología dentro del sector de la construcción, abriendo el camino hacia una nueva era de vivienda eficiente, modular y accesible.