El nuevo frigorífico de Samsung estrenará la tecnología de visión de Gemini de Google: identifica alimentos sin registro previo

Tras lanzar este año frigoríficos con IA, que son capaces de identificar 37 tipos de alimentos, el fabricante coreano va a presentar su primer frigorífico potenciado por Google Gemini en el CES 2026.

Todos los años, Samsung presenta la renovación de sus electrodomésticos para el hogar y que se han caracterizado por la presencia de la IA a través de Bixby, aunque esta vez le toca a Gemini, la IA de Google.

No es solo un importante lanzamiento para la marca coreana, sino para la IA de Google que se encuentra en un momento de total expansión a todo el ecosistema de productos y apps del gigante tecnológico.

Marcará un importante debut de Gemini en una nueva línea o categoría más allá de las pantallas y altavoces inteligentes, y que se ha podido disfrutar con Gemini for Home.

Samsung ha anunciado que su nuevo frigorífico Bespoke AI Family Hub incluirá una versión mejorada de AI Vision, esta vez desarrollada con Google Gemini.

Si AI Vision ha sido capaz anteriormente de reconocer hasta 37 tipos de alimentos y 50 alimentos procesados previamente registrados por el usuario, con Gemini la experiencia va a dar un buen salto hacia adelante.

Imagen de la vinacoteca Bespoke AI Wine Cellar de Samsung Samsung

Primeramente, se ampliará el número de alimentos que el frigorífico de Samsung con AI Vision basado en Gemini podrá reconocer.

Lo segundo, y casi más importante, según Android Authority: será capaz de identificar alimentos procesados sin la necesidad del registro manual por parte del usuario.

Lo que evitará perder tiempo en la configuración previa y que puede llegar a ser bastante pesada, sobre todo si se sobrepasaba el límite de alimentos que AI Vision podía procesar.

Y tercero: se podrán añadir automáticamente a la lista de alimentos los artículos etiquetados por el usuario.

Samsung señala que el objetivo es que el seguimiento de los alimentos sea sencillo y claro gracias a la precisión mejorada de AI Vision con Google Gemini.

El fabricante coreano no ha dado detalles desde su web sobre los avances que ha hecho Gemini para lograr estas tres determinantes novedades, pero Google justamente lanzó Gemini 3 Flash hace días en España.

Una de sus mejores características fue la mejora de sus capacidades multimodales entre las que se encuentra la visión.

De hecho, en la prueba MMMU Pro, que evalúa la comprensión visual experta, superó a Gemini 3 Pro, que se supone que es el modelo de IA más avanzado de Google.

Bespoke AI Wine Cellar con Gemini

Gemini también estará presente en la vinoteca Bespoke AI Wine Cellar de Samsung, que de nuevo utiliza el sistema de visión de IA impulsado por Gemini similar al del frigorífico.

Se caracteriza por una cámara que puede reconocer automáticamente las etiquetas de vino cuando se añaden o se retiran botellas, hacer un seguimiento del estante en el que está almacenada cada una y sincronizar todo con el gestor SmartThings AI Wine Manager.

La aparición de Gemini en los frigoríficos señala el camino al resto de fabricantes que podrían adoptar la tecnología de IA de Google en sus productos, por lo que este CES 2026 se puede convertir en un importante momento para Google.