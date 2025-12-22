El ladrillo de madera que hace más fácil la construcción a los albañiles: aísla del frío y se coloca fácil como un Lego

Los ladrillos, uno de los elementos más tradicionales en la construcción —sector de gran importancia en España—, se están reinventando gracias al avance de la tecnología: ahora pueden imprimirse en 3D y ofrecer mejor aislamiento térmico o fabricarse con plástico y ser más resistentes. La última innovación en este campo llega con un bloque de madera que hace más fácil el trabajo a los albañiles.

Se trata de Brikawood, un ladrillo de madera que encaja entre sí como si fuera un Lego, sin necesidad de emplear adhesivos, tornillos o clavos, y que ofrece unas altas propiedades de aislamiento, tanto acústico como térmico. Un bloque que está pensado para construir fácil y rápidamente viviendas pasivas, ecológicas y modulares.

De hecho, este ladrillo nació concretamente con la idea de responder a las necesidades de construcción de casas pasivas, viviendas que buscan reducir la demanda energética mediante sistemas de ventilación controlada, un aislamiento térmico óptimo, una orientación adecuada y la ausencia de fugas de calor o frío, entre otros estándares.

Se colocan como Legos

La empresa francesa tras Brikawood (que lleva el mismo nombre) explica en su web que han estado investigando durante 10 años antes de lanzar este ladrillo que está llamado a sustituir a los materiales de construcción convencionales y a revolucionar el sector.

Brikawood es un bloque que destaca por ser totalmente reciclable y 100 % natural, desde el principio hasta el final de su ciclo de uso. Está compuesto por cuatro elementos de madera, que se ensamblan tomando la forma de ladrillos y que se encajan unos con otros como si fueran bloques del clásico juego Lego. Además, es completamente desmontable.

Un obrero construyendo una casa con Brikawood. Brikawood Omicrono

Los kits de construcción de Brikawood suelen oscilar entre 1.400 y 2.200 euros por metro cuadrado, según la configuración, y son totalmente personalizables. Una de sus claves es su aislamiento, que se basa en fibra de madera, un material que posee una conductividad térmica que oscila entre 0,036 y 0,046 W/mK, lo que proporciona una excelente resistencia térmica.

Cabe señalar que la fibra de madera es un elemento que también regula de forma natural la humedad, ya que cuenta con una capacidad de absorción de hasta el 18 %, y garantiza cero emisiones de COV (compuestos orgánicos volátiles, que son peligrosos contaminantes del aire) y una acústica de muy alta calidad.

En cuanto a la construcción con Brikawood, es un proceso realmente sencillo y rápido, y no hace falta ser un carpintero experimentado para trabajar con él. El sistema consiste en bloques entrelazados que encajan entre sí y la compañía proporciona instrucciones detalladas que el usuario puede seguir fácilmente. Además, está disponible asistencia por parte de instaladores cualificados.

"Imagina una construcción Lego a tamaño real, donde cada elemento está etiquetado. Te entregamos la lista completa de piezas de la casa junto con los materiales de construcción. ¡Así que es casi imposible equivocarse! Marcos de ventana, postes esquineros, placas metálicas, placas superior e inferior, postes de refuerzo y, por supuesto, ¡los ladrillos!", afirma la compañía.

Así se construye una casa con el ladrillo de madera Brikawood

A la hora del montaje, no se necesitan ni clavos ni pegamento, y una vez que los ladrillos están entrelazados, la estructura cumple con los requisitos de una casa pasiva. Los pilotes se pueden aflojar, permitiendo que el agua se filtre por debajo de la casa. Estos ladrillos también están pensados para "durar en el tiempo" y ofrecen un "bajo consumo de energía".

Un mantenimiento mínimo

Brikawood se creó para abordar los desafíos ambientales actuales: eficiencia energética, reducción de la huella de carbono y viviendas modulares sostenibles. Sus kits de abeto permiten construir estudios, ampliaciones o casas completas sin trámites burocráticos complicados y con un consumo energético mínimo. Con estos bloques, una vivienda no consumiría más de 15 kWh de energía por metro cuadrado.

Una casa construida con Brikawood. Brikawood Omicrono

Esto se debe, entre otras cosas, al ahorro de energía para la climatización, puesto que las viviendas que opten por este material consumirán por este concepto un 90% menos que los edificios construidos sin criterios de eficiencia energética. Estas cualidades aislantes son especialmente valiosas para garantizar el confort térmico de los ocupantes del edificio, "especialmente porque se espera que el cambio climático aumente la frecuencia e intensidad de las olas de calor".

La compañía señala que su bloque incluso ofrece "sorprendentes efectos fisiológicos. En 2019, investigadores del Hospital Universitario de Nantes lanzaron un estudio científico sobre la salud de las personas que viven en edificios con estructura de madera. Observaron una disminución significativa de la frecuencia cardíaca y la presión arterial de los residentes".

Brikawood también sirve como "un método lógico para construir muros de carga" y, al estar hecho de madera natural, "requiere un mantenimiento mínimo. Solo hay que aplicar ocasionalmente una capa de aceite de linaza". Unos innovadores bloques de construcción que ya han servido para levantar casas en una variedad de países, desde Francia hasta Noruega o Canadá.