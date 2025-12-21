Así es Pico Lina, el rascacielos al lado de uno de los montes más icónicos: las viviendas con las mejores vistas de Europa

Pensar en rascacielos modernos ahora mismo es pensar en países como Arabia Saudí o Dubái, desde estos países se suceden últimamente los anuncios sobre la construcción de nuevos rascacielos. No son los únicos, en Europa también surgen, aunque con menos frecuencia, proyectos que tratan de desafiar el paisaje con edificaciones de lujo y altura.

Enmarcado en el blanco paisaje de una de las estaciones de esquí más caras de toda Europa, se quiere alzar un rascacielos de 260 metros. No es el más alto de los últimos gigantes que se han anunciado, pero la propia altura de la región suma puntos, incluso aumentando las posibilidades de sufrir cierto mareo por el mal de altura al usar sus ascensores.

Situado a 1.500 metros de altitud, a unos 800 metros de la entrada de la estación, la torre se elevaría sobre cuatro parcelas que ahora sirven como terreno agrícola. Este rascacielos ofrecería una vista inmejorable del Cervino, la icónica montaña alpina también conocida como Matterhorn en alemán. Sus 4.478 metros de nieve y roca la han convertido en una de las zonas más interesantes para los apasionados del esquí y demás deportes de invierno.

Bajo el nombre de Pico Lina, el arquitecto Heinz Julen, de 61 años, ha diseñado este nuevo rascacielos que choca con las clásicas viviendas de baja altura y tejados de teja tan típicos de las zonas de montañas europeas. De momento es solo una idea, todavía le queda conseguir el apoyo local para poner en marcha la construcción de este monumental conjunto de lujo.

Apartamentos de lujo y económicos

El arquitecto explicó a NewAtlas que serán 260 metros de altura, aunque este dato aún no está cerrado y podría modificarse en adelante si fuera necesario, como ha manifestado el diseñador. Los dibujos presentados muestran un edificio de cristal esbelto y rectangular que desafía la altura de las montañas cercanas y contrasta con el estilo arquitectónico clásico de la región.

El proyecto prevé dos categorías de viviendas. Informan medios locales que las plantas más bajas, 2 y 32, estarían reservadas para la población residente, los cientos de trabajadores que se necesitarían para mantener el edificio y sus diferentes servicios y que necesitarían una vivienda cerca.

En las temporadas altas, el coste del alquiler de la vivienda en la región es muy elevado y por la disposición del entorno no hay mucha posibilidad de ampliar la oferta de viviendas. Igual que ocurre con muchas otras partes del mundo, incluida España, el turismo ha disparado el coste de la vida en esas localidades tan solicitadas. Recuerda SwissInfo que el año pasado, la cima del Pequeño Cervino a 3.882 metros de altitud recibió por primera vez a más de 90.000 visitantes.

La legislación de Zermatt no permite la compra de bienes inmuebles a personas no residentes, antes deben registrarse. Una medida de protección contra la compra masiva de viviendas en la que es una de las regiones más caras de Suiza.

Mientras, los pisos más altos, con las mejores vistas de este espectacular paisaje, serán para los clientes con carteras capaces de soportar el precio que tendrán estas viviendas de lujo. Del piso 33 al 62, los apartamentos se diseñarán con amplios ventanales para disfrutar sin límite de su mejor cualidad. Algunos de estos podrían ser áticos loft, mientras que otros tendrían espacio para acoger a familias enteras.

Precisamente, la opinión de los más de 5.800 residentes de Zermatt es crucial para que el proyecto siga adelante. El arquitecto explica a medios suizos que necesita reunir 600 firmas para solicitar que se desclasifique el terreno como zona agrícola y se catalogue como edificable. Posteriormente, se realizaría una votación popular.

Ocio fuera y dentro

En total, el edificio integraría 1.000 plazas de aparcamiento, una sala de conciertos para 2.500 espectadores, áreas gastronómicas, una guardería, una piscina pública, un centro deportivo, comercios. Se ha mencionado, también, la posibilidad de integrar una residencia asistida para personas de la tercera edad.

La construcción de este inmenso edificio no es la única alteración del paisaje que implicaría este nuevo proyecto. Hay que tener en cuenta la accesibilidad al lugar: desde las carreteras de la región, hasta la conexión con la estación de esquí.

Para que los residentes de esta comunidad de lujo no tengan que soportar atascos por carretera cada vez que quieran hacer deportes alpinos, se plantea la construcción de un nuevo teleférico que traslade directamente desde la puerta del complejo a todos los apasionados de las actividades de invierno a la estación de Zermatt.

La obra podría demandar entre 5 y 10 años y costar cerca de 500 millones de francos suizos (535 millones de euros al cambio). Nunca antes se había visto una construcción de semejante escala a tan pocos metros de una estación suiza. El país cuenta con una legislación estricta para conservar la arquitectua típica de sus paísajes de postal.