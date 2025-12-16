El impulso de Trump a la IA: reclutará talento tecnológico desde empresas como Meta o xAI de Musk para su Gobierno

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra enfocado en ganar la carrera de la inteligencia artificial contra potencias como China. Para ello ha lanzado programas como la Misión Génesis y ahora busca reclutar talento de las principales empresas privadas del país americano.

Durante los primeros meses de su nuevo mandato, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), dirigido por entonces por Elon Musk, generó una enorme polémica por los numerosos despidos que realizó dentro de la administración. Ahora el esfuerzo es en la dirección contraria, quieren reclutar nuevos talentos tecnológicos.

“Los necesitamos”, dijo Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal. “La Fuerza Tecnológica de EEUU ofrece la oportunidad de desarrollar y liderar proyectos de importancia nacional, a la vez que crea importantes oportunidades profesionales tanto en el servicio público como en el sector privado”.

Buscan captar talento en inteligencia artificial desde el sector privado. Hasta la fecha, unas 20 empresas tecnológicas se han inscrito para participar, entre ellas Palantir, Meta y Oracle. xAI de Elon Musk también participa, y la Fundación NobleReach, una organización sin fines de lucro que busca inspirar talento científico y tecnológico para la función pública, ayudará a administrar el programa, según la OPM.

Estas empresas permitirán a sus empleados realizar prácticas temporales en el gobierno y ofrecerán oportunidades de formación a los participantes de Tech Force, lo que genera preocupación por los conflictos de interés que pueda generar. El objetivo es reclutar una cohorte inicial de 1.000 tecnólogos que se incorporarán a las agencias por un periodo de dos años a partir del mes de marzo.

Trump, tras firmar una orden ejecutiva en el Despacho Oval

El nuevo programa menciona a ingenieros de software, científicos de datos y otros tecnólogos. El gobierno también incorporará a algunos gerentes de ingeniería que se encuentran ausentes de empresas del sector privado. Los nuevos empleados públicos recibirán un salario anual de entre 150.000 y 200.000 dólares.

La OPM lidera el nuevo programa intergubernamental junto con otras agencias gubernamentales, como la Oficina de Administración y Presupuesto, la Administración de Servicios Generales y la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, para trabajar en agencias gubernamentales como el Departamento de Defensa, el Departamento de Trabajo, el IRS y otras.

La creación de esta Fuerza Tecnológica se enmarca en un esfuerzo apresurado por impulsar a toda costa el desarrollo de esta nueva tecnología llamada a revolucionar el mundo en los próximos años. Hace menos de una semana, este gobierno presentaba una nueva orden ejecutiva para la IA que retirará el acceso al fondo de banda ancha de 42 mil millones de dólares si las leyes censuran la IA o frenan su avance.