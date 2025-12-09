Trump avanza en su nueva orden ejecutiva nacional para la IA: así quiere evitar las leyes diferentes entre estados

El constante vaivén de anuncios de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en torno a las leyes estatales de IA ha copado titulares en España. Poco después de pedir esta normativa e incluso de querer aprobarla, dio marcha atrás al menos por ese momento.

Trump vuelve a la carga, esta vez prometiendo una nueva orden ejecutiva que establezca "un solo reglamento" para seguir "liderando la IA". No entra en detalles, pero el magnate afirma que si no se aplica una normativa federal, la IA "será destruida en sus principios".

En un post en su red social Truth Social, Trump ha asegurado que emitirá esta semana "una orden ejecutiva de UNA REGLA", para establecer un único marco legal federal que opaque las leyes estatales. Algo que ya generó revuelo en el pasado.

Trump insiste en su ley federal de IA

Todo este interés por las leyes estatales de IA comenzó en 2024, cuando apenas 24 horas después de que Trump comenzara a gobernar derogase la orden ejecutiva de Biden que contemplaba los riesgos de la IA.

El auge de la carrera por la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China ha llevado a que el republicano pida la aprobación de una norma a nivel federal que regule la supervisión de estas tecnologías.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

En un primer momento, en ese mismo mes de noviembre, Trump contempló una orden ejecutiva que pretendía aprobar próximamente. Se filtró el borrador específico, que mostraba el enfoque legislativo de dicha orden.

Dicha orden otorgaba al gobierno federal un poder prácticamente total en torno a la legislación de IA, permitiendo al ejecutivo incluso demandar a los estados que aprobasen leyes que el gobierno considerase un obstáculo para el crecimiento de esta industria.

Con un lenguaje muy característico, la orden contemplaba dar absoluta libertad a las empresas estadounidenses para innovar "sin regulaciones excesivamente engorrosas". También criticaba el acercamiento de seguridad contra los riesgos de la IA.

Además, Trump cargaba contra las normativas que ponían el foco en los sesgos raciales y de género de los modelos de IA y contra las iniciativas legislativas que se hacían eco de los riesgos catastróficos significativos del descontrol sobre estas tecnologías.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva sobre el Día de Colón Reuters

En la semana del 24 de noviembre, cuando se pretendía aprobar la orden ejecutiva, la Casa Blanca congelaba por completo esta idea. La tormenta política y las críticas políticas en torno a esta iniciativa motivaron esta congelación.

Unas pocas semanas después, el magnate ha vuelto a anunciar otra orden ejecutiva, en un comunicado lleno de críticas hacia los entornos regulatorios estatales, que frenan la innovación sobre la inteligencia artificial a su juicio.

"Estamos superando a todos los países, pero eso no durará mucho si 50 estados, muchos de ellos malhechores, participan en las reglas y el proceso de aprobación. No hay duda al respecto", detalla Trump en su explosivo post.

"¡La IA será destruida en sus principios! Esta semana emitiré una orden ejecutiva de una regla. No se puede esperar que una empresa obtenga 50 aprobaciones cada vez que quiera hacer algo. ¡Eso nunca funcionará!", apostilla el presidente.

De momento, no ha trascendido el borrador de esta orden ejecutiva, por lo que no se sabe si se recuperará el de noviembre o si Trump redactará otro adicional. Está por ver cuáles son las reacciones a esta nueva ofensiva a las leyes estatales de EE.UU.