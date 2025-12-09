El robot autónomo que jubilará a los mozos de almacén: realiza tareas pesadas y puede cargar y descargar cajas de los camiones

Desde hace décadas, muchas novelas y películas de ciencia ficción han imaginado futuros donde humanos y máquinas cooperan en el trabajo, algo que ya es una realidad. Mientras algunos robots construyen casas o hacen de fisioterapeutas, ahora llega un nuevo brazo robótico autónomo que ayudará a los mozos de almacén.

Pickle Robot Company, compañía fundada por antiguos alumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha desarrollado un nuevo robot capaz de cargar y descargar camiones de forma autónoma dentro de almacenes y centros logísticos.

Este sistema está ideado para hacer algunos trabajos pesados y que pueden resultar repetitivos y agotadores. "Los seres humanos son muy buenos resolviendo problemas extremos, y los robots no lo son", afirma en un comunicado Dan Paluska, uno de los fundadores de la empresa.

"¿Cómo puede el robot, que es muy bueno en tareas repetitivas y de fuerza bruta, interactuar con los humanos para resolver más problemas? El cuerpo y la mente humanos son muy adaptables, la forma en que percibimos y respondemos al entorno es muy adaptable, y los robots no van a sustituir eso en un futuro próximo", añade.

Paluska, eso sí, destaca que "hay muchas tareas pesadas de las que podemos librarnos" y que su máquina puede realizar perfectamente sin ayuda humana en los almacenes.

Sensores e IA

El brazo autónomo está fabricado por KUKA, compañía alemana de robótica industrial, y está montado sobre una base móvil personalizada con sistemas informáticos integrados, que les permite desplazarse hasta los muelles y ajustar su posición dentro de los remolques de forma autónoma mientras levantan cajas.

En su extremo, el brazo incorpora una pinza de succión que se adhiere a los paquetes y los traslada y coloca en la cinta transportadora, que también está integrada. La compañía señala que su dispositivo puede levantar cajas de hasta 22 kilogramos y se puede usar en almacenes de todo tipo.

Así es el robot autónomo que trabaja en almacenes

Otra de las claves de este robot es que puede recoger cajas de entre 12,7 centímetros y 61 centímetros de largo y 76,2 cm de ancho; y puede descargar entre 400 y 1.500 cajas por hora, dependiendo del tamaño y del peso.

Esta tecnología también destaca por combinar inteligencia artificial generativa y algoritmos de aprendizaje automático con sensores, cámaras y software de visión artificial. Unas tecnologías que utiliza para navegar por nuevos entornos y mejorar su rendimiento con el paso del tiempo.

El robot autónomo que trabaja en almacenes. Pickle Robotics Omicrono

Pickle Robot Company ajusta igualmente la inteligencia artificial de su máquina y usa varios modelos más pequeños con el objetivo de garantizar que su sistema funcione siempre correctamente sin importar el tipo de entorno en el que se encuentre.

Asimismo, la firma se encuentra actualmente desarrollando una plataforma de software que se puede integrar con hardware de terceros, como robots humanoides o carretillas elevadoras autónomas; y explica que gran parte de su hardware se ha adaptado a partir de socios industriales, por lo que es posible ver a este brazo en líneas de fabricación de automóviles, aunque en otro color.

"Nuestra hoja de ruta inmediata para el producto es la carga y descarga. Pero también esperamos conectar estas plataformas de terceros. Otras empresas también están intentando conectar robots", comenta AJ Meyer, otro de los fundadores.

"¿Qué significa que el robot que descarga un camión se comunique con el robot que paletiza, o que la carretilla elevadora se comunique con el dron de inventario? ¿Pueden hacer el trabajo más rápido? Creo que se avecina una gran red en la que tendremos que coordinar los robots y la automatización en toda la cadena de suministro, desde las minas hasta las fábricas y la puerta de su casa", asegura.

Aumentar la producción

La idea de este proyecto surgió hace unos años, cuando los fundadores de Pickle Robot Company investigaron sobre qué problemas se podrían resolver usando robots. Para ello hablaron con personas de diferentes sectores, como la agricultura u hostelería, y comenzaron a visitar almacenes logísticos.

En estas visitas, con un cronómetro en mano, descubrieron cuánto tiempo tardaban los trabajadores en completar diferentes tareas. "En 2018, fuimos a un almacén de UPS y observamos a 15 chicos descargando camiones durante un turno nocturno de invierno", comenta Meyer.

El robot autónomo que trabaja en almacenes. Pickle Robotics Omicrono

"Hablamos con todos y ni una sola persona había trabajado allí más de 90 días. Les preguntamos: ¿Por qué no? Se rieron de nosotros. Nos dijeron: ¿Han intentado hacer este trabajo antes?", continúa. Y es que la rotación de personal en los almacenes es uno de los principales problemas del sector.

Tras una ronda de financiación, los antiguos estudiantes del MIT fabricaron robots que podían clasificar cajas, usando pinzas y escáneres de códigos de barras. Y aunque funcionaban, esta idea no salió rentable. Hasta que evolucionaron su tecnología para dar con este brazo robótico, que se puso a prueba durante un año en un almacén en el desierto de California (EEUU).

En la actualidad, Pickle Robot Company trabaja con clientes importantes, como UPS, para aliviar la carga de los trabajadores de almacenes, liberándolos para que puedan realizar otras tareas de la cadena de suministro. El siguiente paso de la firma es aumentar la producción de una nueva versión de su robot.

También tienen planes de diseñar una máquina de dos brazos. "No empezamos diciendo: Vamos a cargar y descargar un camión. Nos preguntamos: ¿Qué se necesita para crear un gran negocio de robots?", afirma AJ Meyer.

El robot autónomo que trabaja en almacenes. Pickle Robotics Omicrono

"La descarga de camiones es el primer capítulo. Ahora hemos creado una plataforma para fabricar el próximo robot que ayude en más tareas, empezando por la logística, pero llegando finalmente a la fabricación, el comercio minorista y, con suerte, toda la cadena de suministro", concluye.