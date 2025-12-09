Johny Srouji, el directivo de Apple que sufrió rumores sobre una posible salida, confirma su compromiso: "No me pienso ir"

Apple se encuentra en un momento extremadamente delicado. Directivos históricos como Jeff Williams o el reciente Jon Giannandrea se han retirado de la firma, uniéndose a una caterva de abandonos de otros trabajadores buscando integrarse en otras empresas.

Los rumores, finalmente, apuntaron a otra cabeza muy visible dentro de Apple: Johny Srouji, vicepresidente sénior de tecnologías de hardware. Según apuntó Mark Gurman, periodista de Bloomberg, existía el riesgo de que Srouji abandonara Apple.

Apenas unas horas después de que esta información se publicara, Srouji confirmó de forma tajante que no pensaba marcharse de Apple, al menos en un corto plazo. "Amo a mi equipo y amo mi trabajo en Apple, y no pienso irme pronto", dijo.

Johny Srouji (61 años) es una de las caras más presentes de Apple, tanto por su labor a nivel de ingeniería como por su presencia en las constantes keynotes que protagoniza Apple para lanzar sus últimos productos al mercado.

Srouji reporta directamente a Tim Cook, y es responsable del considerado por Apple como "uno de los equipos de ingenieros de semiconductores y tecnología más sólidos e innovadores del mundo". Exacto; es el padre de los chips más famosos de Apple.

Johny Srouji, directivo de Apple. Apple Omicrono

Lidera el desarrollo no solo de chips personalizados como los procesadores Apple Silicon, sino que también abarca tecnologías de hardware como semiconductores, baterías, cámaras, controladores de almacenamiento, sensores o pantallas.

A esto debemos sumarle que Srouji es un veterano consagrado dentro de Apple, ya que se unió a la firma en el año 2008 para desarrollar el Apple A4, el primer SoC de la empresa californiana.

Tanto las jubilaciones repentinas como la salida de trabajadores que está sufriendo Apple la están abocando a, quizás, su mayor proceso de reestructuración de personal jamás realizado. Especialmente en las altas esferas de la firma americana.

Y no hace falta irse muy lejos. Mientras que John Giannandrea, vicepresidente sénior de aprendizaje automático y estrategia de IA se jubiló, otros como Alan Dye, director del equipo de interfaz de usuario se iba a Meta como director de diseño. Ambos a principios de diciembre.

Johny Srouji, directivo de Apple. Apple Omicrono

Gurman informó de la posible salida de Srouji asegurando que el directivo habría expresado su consideración sobre abandonar la empresa próximamente, citando fuentes internas. Su objetivo era irse a otra empresa en caso de marcharse.

No solo eso; el periodista añadió que Tim Cook estaba evitando más fugas de talento con mejores paquetes de compensación para retener su talento clave. Poco puede hacer el CEO para afrontar las jubilaciones de sus miembros ejecutivos más importantes.

Tal es la situación de Apple que incluso se llegó a barajar la idea de que Tim Cook abandonaría su puesto como CEO tan pronto como 2026. También se habló de su futurible sucesor, John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de Apple.

Para retener a Srouji dentro de Apple, siempre citando las fuentes de Gurman, Cook habría ofrecido al ingeniero una subida salarial e incluso la posibilidad de un ascenso para llevarlo al puesto de director de tecnología de Apple.

Johny Srouji, directivo de Apple, en una presentación. Apple Omicrono

El israelí no ha tardado mucho tiempo en salir a la palestra y desmentir por completo estas informaciones. En una misiva dedicada para la división que este dirige, Srouji ha sido tajante: "no pienso irme pronto".

Sabe que "han estado leyendo todo tipo de rumores y especulaciones sobre mi futuro en Apple, y creo que necesitan escucharme directamente", según la carta. No valora el irse a otra compañía y afirma estar comprometido con su labor dentro de la manzana mordida.

No se sabe qué motivaciones habrían llevado a Srouji a mantenerse dentro de las filas de Apple, o si se planteó siquiera abandonarlas. Srouji dejó claro en este memorando interno que buscaba realizar, junto a su equipo, "los mejores productos del mundo"