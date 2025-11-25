La herramienta española con IA que cambiará la rehabilitación de viviendas: dice qué mejoras realmente necesita una casa

Las viviendas de nueva construcción se cimentan sobre diseños, nuevas tecnologías y materiales innovadores que les confieren mayor eficiencia energética, cumpliendo así con la normativa vigente y ofreciendo mayor confort a sus inquilinos. Sin embargo, existen edificios más antiguos que se enfrentan a un largo y complejo proceso de rehabilitación para poder ponerse al día en esta materia.

Actualmente, casi el 85% del parque inmobiliario de España es energéticamente ineficiente. Para impulsar la renovación de estos edificios y cumplir con el objetivo de descarbonización marcado por la Unión Europea para 2050, se han puesto en marcha medidas como las Normas Mínimas de Eficiencia Energética (MEPS).

Para simplificar este proceso y acelerar la renovación de este parque inmobiliario deficiente, un equipo de investigación andaluz ha desarrollado una herramienta interactiva y abierta a todo el mundo que utiliza inteligencia artificial para guiar en la rehabilitación de estas casas.

Herramienta Reviva Universidad de Sevilla y UPM Omicrono

"Lo que ofrecemos es una primera visión; imagínate que soy de la administración pública y tengo un parque que está obsoleto y no sé por dónde empezar", explica Carmen María Calama González, autora de la herramienta a El Español-Omicrono. Los particulares también pueden consultar esta herramienta para encontrar una lista de soluciones que aplicar en su vivienda.

El proyecto surge en la Universidad de Sevilla, donde se encontraba esta investigadora, ahora en la Universidad Politécnica de Madrid, y ha sido financiado por la Junta de Andalucía. "Nació de la preocupación por la existencia de muchas viviendas sociales con bajos recursos, viviendas muy antiguas u obsoletas energéticamente y que, por tanto, están muy lejos de los estándares normativos actuales que se exigen de cara a eficiencia, reducción de gases de efecto invernadero, poco consumo, etcétera, que es algo que sucede mucho en el sur", explica.

Una simulación de toda la región

Construyeron el sistema a partir de la base de datos facilitada por ABRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación Andaluza con información de todas las viviendas que tiene en alquiler público, que incluye todos los datos para construir la simulación energética como la orientación de los edificios, su altura y superficie. "Con todo eso simulamos miles y miles de edificios que son representativos del parque edificatorio que estamos estudiando", afirma.

El primer paso fue desarrollar lo que se llama proceso de parametrización. "En vez de decir, 'Tengo este edificio con esta orientación', cogemos a nivel de código matemático la parte en la que se define la orientación y en vez de en vez de fijarle un valor concreto, parametrizamos esa variable y le decimos, 'esta variable puede tener un posible rango de valores que va de tal valor a tal valor cambiando cada X'"

En el siguiente paso, entra en uso la inteligencia artificial, además de estudiar el estado actual de los edificios, también se comprende qué pasará con los que no se rehabiliten y se sometan al efecto del cambio climático para 2050. Para ello se utilizan algoritmos genéticos, herramientas de inteligencia artificial que van aprendiendo de los datos que le estamos dando, los resultados y los van mejorando poco a poco como si fuera una evolución natural.

Además de estos datos, en el sistema se han volcado distintos paquetes con soluciones de rehabilitación a múltiples niveles: desde incorporar en la fachada aislamiento térmico o sustituir la carpintería y ventanas; hasta a nivel de cubierta. "También incluimos el coste económico asociado a cada una de esas variables de rehabilitación si tenemos que sustituir una carpintería, ¿cuánto cuesta retirar la antigua y poner la anterior".

Selección de un parámetro en la herramienta Reviva Universidad de Sevilla y UPM Omicrono

La herramienta puede parecer a simple vista muy compleja, pero se trata sencillamente de un par de ficheros HTML que se pueden abrir en cualquier navegador. Dentro, una gráfica muestra la información referente al edificio que se quiere analizar y las distintas soluciones que se barajan. Los investigadores aportan una guía para explicar con mayor detenimiento el correcto funcionamiento e interpretación de la misma.

En cada eje aparece la información de una de las variables que va a ser más pertinente a la hora de que cualquier usuario o agente público realice una selección de los parámetros de entrada. Al final se ofrece un paquete de posibles combinaciones de rehabilitación optimizadas que se pueden filtrar en base al nivel de confort o según la capacidad económica de la que se dispone.

Objetivo: extenderse por España

Este servicio se puede extrapolar fácilmente a otras regiones de España, solo se requiere que las administraciones locales faciliten los datos del parque inmobiliario y estos se combinen con información del clima de cada ubicación. Los investigadores aseguran que este volcado para generar otra herramienta es rápido.

El mismo enfoque se está aplicando en el estudio de colegios y cómo se comportan térmicamente, desde el punto de vista de calidad del aire para dar posibles paquetes de rehabilitación energética optimizada.

Antiguos edificios residenciales de lujo con balcones en la calle Serrano del barrio de Salamanca en Madrid. JJFarquitectos iStock

“Es una metodología fácilmente replicable en cualquier tipología edificatoria, teniendo información de partida de bases de datos de la caracterización edificatoria de ese parque, e información climática del lugar”, explica Carmen María Camala y añade, “sería muy interesante repetir el mismo estudio para el parque madrileño y comparar los resultados, ya que seguramente haya diferencias cruciales. Ojalá las administraciones públicas nos pudieran facilitar esos datos”

"El problema al que muchas veces nos enfrentamos es que es muy difícil que las administraciones públicas nos faciliten ese tipo de datos, vemos que falta un poco de preocupación y de interés por parte de la administración", aclara la investigadora.

En estos momentos, esperan todavía una respuesta por parte de ABRA y el interés de las autoridades de Andalucía, de las que no han recibido respuesta. Mientras tanto, valoran incorporar más variables de optimización como el impacto medioambiental asociado a los materiales de construcción, por ejemplo. Además de la parte del consumo energético de esas viviendas para valorar la disponibilidad que tienen los usuarios a posibles subvenciones.