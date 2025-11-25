Bolt da "un paso importante" para tener taxis sin conductor en Europa: asegura una conducción autónoma nivel 4

Los coches autónomos, especialmente los taxis sin conductor o los robotaxis, están más cerca que nunca de llegar a España. Firmas como Amazon, Waymo con Google o la misma Tesla están sumergidas en el desarrollo de estas tecnologías.

La siguiente en subirse al carro de la movilidad urbana autónoma es Bolt, que ha anunciado un acuerdo con Pony.ai para traer el robotaxi a Europa. Lo hará prometiendo una conducción autónoma de nivel 4 en las calles del Viejo Continente.

Según han informado ambas empresas, se establecerán las primeras ciudades objetivo iniciales para la implementación de estas pruebas, elegidas entre los estados miembros de la Unión Europea y los países que no estén en el interior del conglomerado.

Taxis autónomos de nivel 4

La idea es llevar los sistemas de conducción autónoma de nivel 4 —es decir, la que permite que el vehículo pueda conducir por sí solo sin intervención o supervisión humana— a la plataforma de Bolt, rival por antonomasia de Tesla.

Cabe aclarar que el proceso seguirá una serie de fases; desde Bolt afirman que se procederá a la realización de pruebas en entornos reales, así como a la validación de la seguridad y diseño de la experiencia del servicio de cara a un lanzamiento comercial a futuro.

VTC de la compañía Bolt. Quincemil

Y es que Bolt, que lleva operando desde el año 2013, cuenta con una fuerte presencia a nivel internacional haciéndole frente a Uber y a otras firmas como Cabify, disponiendo de flotas en 50 países y en más de 600 ciudades.

James Peng, fundador y CEO de Pony.ai, ha recalcado específicamente cómo sus tecnologías de conducción autónoma encontrarán la plataforma idónea en esta infraestructura ya extendida en un plano mundial.

En sus palabras, esta asociación combinará "la tecnología de conducción autónoma de Pony.ai con el profundo conocimiento de Bolt sobre la movilidad europea". Añade además que el mercado europeo es uno muy vivaz y de crecimiento.

Markus Villig, fundador y CEO de Bolt, añade que estos vehículos serán transformadores para los desplazamientos del momento. "Los vehículos autónomos cambiarán la forma en la que se desplazan las personas y las mercancías", ha añadido.

De forma similar a lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial, el mercado de los robotaxis autónomos ha resultado ser uno muy jugoso que exige la presencia de prácticamente todos los actores del mercado.

Amazon con Zoox, Google con Waymo o Tesla con sus futuros Cybercab son los ejemplos principales. Hasta la misma Uber se ha asociado a otra firma, esta vez Momenta, para probar sus coches autónomos también en Europa, en 2026.